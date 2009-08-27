Литвин вважає, що система незалежного оцінювання «нівелює особистість»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає шукати нові форми оцінювання знань, "не загубивши при цьому жодної дитини".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні у Житомирі на обласній конференції освітян.

«Я переконаний, що, розуміючи необхідність переходу до нових форм оцінювання знань в Україні, потрібно шукати ці форми та впроваждувати, не загубивши при цьому жодної дитини», - сказав голова ВР.

За його словами, натомість цьогоріч "80 тисяч випускників, образно кажучи, уже втрачено, бо 40 тисяч цих дітей не прийшли на тестування, а ще стільки ж не отримали сертифікат із задовільними показниками».

В.ЛИТВИН вважає, що «у державі немає культу знань, знання не витребувані, а перемагають не ті, хто більше знає, а спритні та успішні». «Українське суспільство має зрозуміти на всіх рівнях роль та значення освіти», - додав він.

Піддавши різкій критиці систему незалежного оцінювання, голова ВР наголосив, що вона «нівелює особистість».