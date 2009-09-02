У США почався процес депортації 88-річного українця Івана КАЛИМОНА, якого підозрюють у причетності до скоєння нацистських злочинів у часи Другої світової війни, повідомляє “Німецька хвиля”.

За даними американського слідства, І.КАЛИМОН служив у лавах української поліції у Львові й брав участь у стратах та акціях з депортації цивільного населення до концентраційного табору у Плугові. Два роки тому І.КАЛИМОНА було позбавлено громадянства США, коли владі стало відомо про його співпрацю з нацистами. Сам підозрюваний відкидає звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що не брав участі в каральних операціях і не визнає автентичності документів Міністерства юстиції США, які можуть бути використані як докази його провини.

Торік у рамках створення документального фільму для телеканалу Dіscovery американські експерти провели графологічний аналіз почерку І.КАЛИМОНА і підписів на паперах нацистської адміністрації окупованого Львова. Однак спеціалісти не змогли дійти однозначного висновку щодо тотожності підписів.

Розслідуванням діяльності І.КАЛИМОНА у складі допоміжної української поліції зацікавилися й у Польщі. Слідчий з жешувського відділу польського Інституту національної пам’яті Гжегож МАЛІСЕВИЧ повідомив, що польська сторона хотіла б допитати І.КАЛИМОНА про події у львівському гетто. Однак поки що польські слідчі утримуються від висунення обвинувачень.

Найбільшої інтригою залишається те, де судитимуть І.КАЛИМОНА у разі депортації. У єрусалимському Центрі Симона Візенталя, який упродовж багатьох років закликав притягнути І.КАЛИМОНА до відповідальності, скептично ставляться до можливості проведення судового процесу в Україні.

Київ, за словами голови центру Єфраїма ЗУРОВА, як і у випадку не менш гучної справи іншого українця – Івана ДЕМ’ЯНЮКА, не захоче приймати в себе підозрюваного у співпраці з нацистами, посилаючись на те, що у часи Другої світової війни Україна не була незалежною державою. «Я вважаю це твердження слушним, хоча справжня проблема в тому, що Україна взагалі не хоче розслідувати подібні справи. У випадку ж КАЛИМОНА його могли б прийняти поляки, адже Львів до нацистської окупації належав до Польщі», - сказав Є.ЗУРОВ в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

Водночас, на думку експерта, найоптимальнішим варіантом було б, якби надалі відповідальність за проведення усіх судів над депортованими колаборантами взяло б на себе правосуддя Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року із США до Німеччини екстрадували американця українського походження 89-річного Івана ДЕМ’ЯНЮКА.

Прокуратура Мюнхена висунула І.ДЕМ’ЯНЮКУ звинувачення у причетності до вбивства в роки Другої світової війни 27,9 тис. осіб.

За даними слідства, в роки війни І.ДЕМ’ЯНЮК служив охоронцем в концтаборі Собібор на території Польщі і був причетний до масового знищення євреїв. Сам І.ДЕМ’ЯНЮК запевняє, що воював в Червоній армії, а потім потрапив в полон.