Навіщо Януковичу друга мова?

Йде змагання між Тимошенко і Януковичем, хто отримає підтримку Кремля... Всі політики, у тому числі і Ющенко, доклали багато зусиль, щоб Україна була поділена за мовною ознакою...

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович днями заявивв Одесі, що у разі обрання його Президентом він зробить все для того, щоб російська мова стала другою державною в Україні. До питання про статус російської мови біло-блакитні звертаються зі стабільною періодичністю, особливо активізуючись напередодні виборів. Чи потрібна російськомовному населенню України російська державна? З цим питанням ми звернулися до відомих українців, які використовують російську мову в повсякденному житті.

Андрій Курков, письменник (народився в Санкт-Петербурзі, Росія):

ЦЕ ПРИВЕДЕ ДО ЩЕ БІЛЬШОГО РОЗКОЛУ УКРАЇНИ

Янукович перед виборами кожного разу обіцяє одне і те саме - це вже нікого не дивує і нікому не вселяє жодних непотрібних надій. У цьому випадку мова виведена з культурного контексту політично. Йде змагання між Тимошенко і Януковичем, хто отримає підтримку Кремля в майбутньому. Насправді, статус-кво російської, за винятком системи освіти, існує. Я не проти, щоб російська отримала статус регіональної в Криму, на Донбасі, але у мене є великі сумніви з приводу того, щоб робити її другою державною. Це приведе до ще більшого розколу України.

Всі наші політики, у тому числі й Президент Ющенко, доклали дуже багато зусиль, щоб Україна була поділена за мовною ознакою.

Я вільно розмовляю українською. Я вивчив мову ще за радянських часів у старших класах школи. Ще тоді я зрозумів, що в Україні потрібно знати українську.

Владислав Троїцький, режисер (народився в Улан-Уде, Росія):

НА ПРОПОЗИЦІЮ ЯНУКОВИЧА Я ВІДПОВІМ - НІ

Заява Януковича - це просто вульгарні політичні ігри, популізм. Безумовно, на його пропозицію ввести російську мову другою державною, я відповім - ні.

У Південній і Східній Україні дуже серйозно розвинена пропаганда, ніби то “утискають” російську мову. Коли починають говорити конкретно, з`ясовувати, то стає зрозуміло, що ніхто нікого не утискає. Просто російськомовна пропаганда в цих регіонах віддана на відкуп Москві. Природно, що Україна програє цю пропагандистську війну.

Це дуже низька гра і вона може погано закінчитися.

Андрій Куліков, ведучий програми “Свобода слова”:

Я ЧАСТІШЕ СТИКАВСЯ З УТИСКАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мені не хотілося б коментувати заяву Януковича. Я можу тільки висловити свою позицію про ідею введення російської мови другою державною. Я був російськомовним, але тепер україномовний. У 9-му класі я з російської школи перейшов в українську. А свідомо мій вибір на користь української відбувся в 1979 році після закінчення університету, де я був змушений вчитися російською, оскільки на нашому факультеті українською не викладали. Потім я вирішив, що треба якимсь чином виправляти становище.

Може бути навіть користь від того, що російська стане другою державною. Хоча я не бачу в цьому потреби. Хіба що для заспокоєння почуттів частини співгромадян. Для нормального функціонування державного апарату і всього іншого немає необхідності вводити російську. На мій погляд, введення другої державної підсилить позиції тих, хто відстоює права української мови як державної, з`явиться більше підстав вимагати поваги до української.

Утиски російської мови - це більше психологічна проблема, ніж реальна. Сам я частіше стикався з утисками української мови і прав україномовних громадян у деяких, переважно російськомовних регіонах.

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій:

НАВІЩО ЯНУКОВИЧУ-ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ДРУГА ДЕРЖАВНА МОВА?

Єдиною державною мовою в Україні є українська, але найбільш поширеною в державі Україна є російська. Ця формула - українська мова як державна, а російська мова як найбільш поширена в державі - є абсолютно оптимальною формою мовного компромісу в Україні. Принаймні, на даному етапі. Якщо у нас буде російська мова не тільки найбільш поширеною в державі, а ще й державною мовою, тоді українській мові, українцям і всій Україні нічого робити, і, можливо, цієї України вже не буде.

Яка необхідність вводити російську другою державною, якщо вона є найбільш поширеною в Україні? Хтось дискримінує російську сьогодні в Україні? Невже формула «українська мова як державна» є формулою дискримінації російської мови в Україні? Подивіться лишень на столичну пресу: російськомовних газет набагато більше, ніж україномовних, і вони, до речі, більш читабельні.

Якщо Віктор Янукович вийде на президентські вибори, якщо новий Президент змінить, реорганізує, відредагує парламент у напрямку створення пропрезидентської більшості, тоді можливість зробити російську мову другою державною з`являється, але це тільки теоретична, гіпотетична можливість. Щоб російська стала другою державною, потрібно мати конституційну більшість. З цим можуть бути проблеми.

Але навіть якщо створити конституційну більшість на користь умовного Януковича-Президента, виникає питання: а навіщо Януковичу-Президентові України друга державна мова? Адже тоді фактично Україна стане проросійською державою. Чи входить це в плани Януковича? Тим більше що мовне перевтілення нинішньої України на модель російської України перекреслює певним чином весь шлях української незалежності останніх 18 років. На це не підуть основні політичні сили, з цим не погодиться україномовна Україна.

Реалізувати проект російської мови як другої державної навряд чи буде можливо. Тим більше що і Янукович, і основні політичні сили чудово розуміють, що вимоги російської мови як другої державної є політичним гаслом, виключно політичним.

Опитувала Анна Ященко