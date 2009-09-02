Янукович вже уявляє, як підписує закон про другу державну мову в Україні

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в разі обрання президентом він зробить усе для того, щоб російська мова стала другою державною в Україні.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у прямому ефірі обласної державної телерадіокомпанії Одеси.

Він підкреслив, що хоче відповісти прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, яка зробила заяву в Львові, про те, що російська мова не повинна бути другою державною. «А я зроблю все, щоб російська мова була другою державною і ось у цьому в нас різниця», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що для прийняття законопроекту про надання російській мові статусу державної потрібно 226 голосів, але при цьому «потрібно, щоб його президент підписав ось цією рукою (при цьому він продемонстрував свою праву руку з ручкою, натякаючи про те, що, будучи президентом України, підписуватиме такий закон – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня під час перебування у Львові прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що в Україні може бути лише одна державна мова – українська. «Я хочу вам сказати, що поки наша команда при владі, коли справжні українські патріоти при владі, а я думаю, що це буде вже незмінно, нікому в Україні ми не дамо навіть поставити питання про будь-яку іншу державну мову – тільки українська, раз і назавжди, за будь-яких обставин», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО і зазначила: «І навіть ті, хто сьогодні заявляє про те, що російська мова має стати другою державною, своїх дітей навчають в українських школах».