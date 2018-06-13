Москву позбавили головної зброї залякування

Москву позбавили головної зброї залякування

15:59, 05 вересня 2009
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Євросоюз і Україна убезпечили себе від погроз припинення постачань газу, пише російська НГ. Ситуація з проектами «В обхід України» абсолютно не зрозуміла.

Євросоюз і Україна убезпечили себе від погроз припинення постачань газу, пише російська “Независимая газета”... Ситуація з проектами «В обхід України» абсолютно не зрозуміла...

Юлія Тимошенко
Нинішньої зими позиції Росії на газовому ринку Європи будуть як ніколи слабкі, і їй, судячи з усього, не вдасться шантажувати споживачів і транзитерів палива погрозами припинення постачань газу. Мало того що через кризу різко впало споживання газу в цьому регіоні, так ще країни Євросоюзу і Україна, через яку пролягають основні маршрути транспортування російських енергоносіїв до Європи, створили великі запаси, боячись погроз припинення постачань газу з Росії. Така ситуація дозволяє контрагентам «Газпрому» на європейському напрямку поводитися досить вільно. Зокрема, вчора прем`єр України Юлія Тимошенко заявила про намір різко скоротити закупівлі російського газу і підвищити на 65-70% плату за транзит. А днем раніше єврокомісар з енергетики Андріс Пієбалгс відзначив, що Європа може прожити без російських постачань 90 днів. У таких умовах, вважають експерти, Москва буде змушена проявити більшу зговірливість із західними контрагентами.

«Наступного року ми купимо 27-33 мільярди кубометрів газу, залежно від того, як складатиметься економічна ситуація», - заявила Юлія Тимошенко на вчорашньому засіданні уряду. За її словами, така домовленість була досягнута на зустрічі з прем`єром Росії Володимиром Путіним у Польщі 2 вересня. Вона також підтвердила, що в поточному році Україна купить 33 млрд. куб. м російського газу, але жодних штрафних санкцій за його недобір, відображений в контракті від 19 січня, не буде. «Жодних штрафних санкцій не буде, це виключається», - підкреслила Тимошенко. Більш того, український прем`єр повідомила, що вже попередила Путіна про те, що вартість транзиту російського газу через територію України з 2010 року підвищиться на 65-70% залежно від ціни нафти.

Сергій КУПРІЯНОВ
Учора «Газпром» фактично підтвердив свою готовність йти на максимальні поступки. Офіційний представник концерну Сергій Купріянов повідомив, що чекає, що ціна на транзит зросте на 50-60%. При цьому він знайшов витончені формулювання для пояснення такої зговірливості «Газпрому». «Тариф на транспортування газу територією України визначається за формулою, закладеною в контракті, - пояснив Купріянов. - Залежно від цін на нафту значення тарифу може бути різним. На даний момент прогноз «Газпрому» наступного року - 2,56-2,7 дол. за 1000 кубометрів на 100 км. Реальна величина тарифу визначатиметься в міру появи фактичних даних за ціною мазуту, газойля і природного газу в опорний період».

Нагадаємо, що минулої середи «Нафтогаз України» офіційно заявив про те, що з 2010 року плату за транзит російського газу до Європи можуть підвищити з нинішніх 1,7 дол. до 2,7 дол. за прокачування тисячі кубометрів на 100 км. Цей крок підвищить транзитні витрати «Газпрому» в Україні з 2,1 млрд. до 3,3 млрд. дол. навіть при збереженні об`ємів постачань на низькому рівні поточного року. При цьому абсолютно не виключено, що й ці ціни за транзит можуть бути переглянуті в гірший для «Газпрому» бік.

Андріс Пієбалгс
Сьогодні Росія змушена покірливо приймати подібні удари без звичної жорсткої реакції у відповідь. На сьогоднішній день Україна закачала в свої підземні газосховища (ПГС) близько 25 млрд. куб. м газу із запланованих 28 млрд. кубів. Такі запаси дозволяють Києву не боятися припинення постачань газу з Росії цієї зими у разі зриву переговорів з Москвою. Навчена в січні гірким досвідом відключення від російського газу, Європа теж відмінно підготувалася до можливих збоїв у транзиті газу з Росії. Як заявив у середу, виступаючи перед депутатами Європарламенту в Брюсселі єврокомісар з енергетики Андріс Пієбалгс, завдяки створенню великих запасів нинішньої зими в Євросоюзі не виникне проблем з газопостачанням споживачів. За його словами, без російського газу «Європа зможе протриматися протягом 90 днів».

На початку липня Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС створити запаси газу на випадок виникнення нової кризової ситуації з постачаннями російського газу до Європи через територію України, і сьогодні ці плани практично реалізовані.

Нагадаємо, що в січні нинішнього року через комерційні розбіжності між російською і українською сторонами газ з Росії не надходив до споживачів у ЄС протягом двох тижнів. За словами Пієбалгса, Єврокомісія у разі виникнення нової газової кризи готова оперативно направити для її врегулювання газових експертів до Росії і України. При цьому єврокомісар визнав, що нова кризова ситуація стала б для громадської думки Європи справжнім лихом, і «ми не можемо цього допустити».

Експерти вважають, що в умовах, що склалися, йти на новий конфлікт зі споживачами - транзитерами газу Росія поки не готова, тим більше що січнева газова війна дуже негативно позначилася на її репутації як постачальника. «Є явні ознаки того, що Росія готова піти на компроміс з тією ж Україною, - відзначає партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін. - Останні домовленості, про які заявила Юлія Тимошенко, з приводу того, що «Газпром» не використовуватиме принцип «бери або плати» і погодиться на те, щоб постачати Україні занижене число кубометрів протягом наступного року, - серйозний жест примирення з боку «Газпрому».

ГазНа його думку, така миролюбна позиція російської сторони може бути обумовлена тим, що досі немає певності з «Південним потоком», оскільки болгарська позиція за цим проектом до цих пір не визначена. «Крім того, абсолютно немає певності щодо проекту Nord Stream («Північний потік»), де каменем спотикання може стати Швеція, - продовжує аналітик. - У цій ситуації Москві доведеться налагоджувати зв`язки з Києвом. І я не виключаю, що якщо для обхідних маршрутів справа піде зовсім погано, то з боку Москви будуть і інші примирливі жести. А може бути, що зовсім чудово - відсутність конфліктів під Новий рік». У результаті, як відзначає Крутіхін, позиція Москви безпосередньо залежатиме від цих двох обхідних маршрутів, покликаних знизити залежність Росії від транзиту українською територією. «Якщо на якомусь з них намітиться прогрес, то не виключено, що цей чинник «Газпром» постарається закріпити шляхом нового конфлікту в Україні, показавши Європі, що без цих альтернативних потоків у них будуть великі проблеми з транзитом через Україну, - припускає він. - Якщо цього не відбудеться, то Москві доведеться стримати свої амбіції з суто прагматичних міркувань».

У свою чергу, директор департаменту Due Diligence компанії «2К Аудит - Ділові консультації» Олександр Шток упевнений, що Росія не зацікавлена в черговому газовому конфлікті. «Репутація країни як стабільного постачальника енергоносіїв і без того постраждала в попередні роки, - нагадує експерт. - Таким чином, провокувати конфлікт ніхто не буде. Враховуючи, що і Європа, і Україна мають запаси газу, ні про який газовий шантаж у нинішньому році мови бути не може». Проте сторони відстоюватимуть свої позиції у сфері співпраці з газових питань, що, як показує практика, може мати й негативні наслідки, резюмував експерт.

Сергій Куліков, “Независимая газета

 

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