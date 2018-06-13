Москву позбавили головної зброї залякування

Євросоюз і Україна убезпечили себе від погроз припинення постачань газу, пише російська “Независимая газета”... Ситуація з проектами «В обхід України» абсолютно не зрозуміла...

Нинішньої зими позиції Росії на газовому ринку Європи будуть як ніколи слабкі, і їй, судячи з усього, не вдасться шантажувати споживачів і транзитерів палива погрозами припинення постачань газу. Мало того що через кризу різко впало споживання газу в цьому регіоні, так ще країни Євросоюзу і Україна, через яку пролягають основні маршрути транспортування російських енергоносіїв до Європи, створили великі запаси, боячись погроз припинення постачань газу з Росії. Така ситуація дозволяє контрагентам «Газпрому» на європейському напрямку поводитися досить вільно. Зокрема, вчора прем`єр України Юлія Тимошенко заявила про намір різко скоротити закупівлі російського газу і підвищити на 65-70% плату за транзит. А днем раніше єврокомісар з енергетики Андріс Пієбалгс відзначив, що Європа може прожити без російських постачань 90 днів. У таких умовах, вважають експерти, Москва буде змушена проявити більшу зговірливість із західними контрагентами.

«Наступного року ми купимо 27-33 мільярди кубометрів газу, залежно від того, як складатиметься економічна ситуація», - заявила Юлія Тимошенко на вчорашньому засіданні уряду. За її словами, така домовленість була досягнута на зустрічі з прем`єром Росії Володимиром Путіним у Польщі 2 вересня. Вона також підтвердила, що в поточному році Україна купить 33 млрд. куб. м російського газу, але жодних штрафних санкцій за його недобір, відображений в контракті від 19 січня, не буде. «Жодних штрафних санкцій не буде, це виключається», - підкреслила Тимошенко. Більш того, український прем`єр повідомила, що вже попередила Путіна про те, що вартість транзиту російського газу через територію України з 2010 року підвищиться на 65-70% залежно від ціни нафти.

Учора «Газпром» фактично підтвердив свою готовність йти на максимальні поступки. Офіційний представник концерну Сергій Купріянов повідомив, що чекає, що ціна на транзит зросте на 50-60%. При цьому він знайшов витончені формулювання для пояснення такої зговірливості «Газпрому». «Тариф на транспортування газу територією України визначається за формулою, закладеною в контракті, - пояснив Купріянов. - Залежно від цін на нафту значення тарифу може бути різним. На даний момент прогноз «Газпрому» наступного року - 2,56-2,7 дол. за 1000 кубометрів на 100 км. Реальна величина тарифу визначатиметься в міру появи фактичних даних за ціною мазуту, газойля і природного газу в опорний період».

Нагадаємо, що минулої середи «Нафтогаз України» офіційно заявив про те, що з 2010 року плату за транзит російського газу до Європи можуть підвищити з нинішніх 1,7 дол. до 2,7 дол. за прокачування тисячі кубометрів на 100 км. Цей крок підвищить транзитні витрати «Газпрому» в Україні з 2,1 млрд. до 3,3 млрд. дол. навіть при збереженні об`ємів постачань на низькому рівні поточного року. При цьому абсолютно не виключено, що й ці ціни за транзит можуть бути переглянуті в гірший для «Газпрому» бік.

Сьогодні Росія змушена покірливо приймати подібні удари без звичної жорсткої реакції у відповідь. На сьогоднішній день Україна закачала в свої підземні газосховища (ПГС) близько 25 млрд. куб. м газу із запланованих 28 млрд. кубів. Такі запаси дозволяють Києву не боятися припинення постачань газу з Росії цієї зими у разі зриву переговорів з Москвою. Навчена в січні гірким досвідом відключення від російського газу, Європа теж відмінно підготувалася до можливих збоїв у транзиті газу з Росії. Як заявив у середу, виступаючи перед депутатами Європарламенту в Брюсселі єврокомісар з енергетики Андріс Пієбалгс, завдяки створенню великих запасів нинішньої зими в Євросоюзі не виникне проблем з газопостачанням споживачів. За його словами, без російського газу «Європа зможе протриматися протягом 90 днів».

На початку липня Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС створити запаси газу на випадок виникнення нової кризової ситуації з постачаннями російського газу до Європи через територію України, і сьогодні ці плани практично реалізовані.

Нагадаємо, що в січні нинішнього року через комерційні розбіжності між російською і українською сторонами газ з Росії не надходив до споживачів у ЄС протягом двох тижнів. За словами Пієбалгса, Єврокомісія у разі виникнення нової газової кризи готова оперативно направити для її врегулювання газових експертів до Росії і України. При цьому єврокомісар визнав, що нова кризова ситуація стала б для громадської думки Європи справжнім лихом, і «ми не можемо цього допустити».

Експерти вважають, що в умовах, що склалися, йти на новий конфлікт зі споживачами - транзитерами газу Росія поки не готова, тим більше що січнева газова війна дуже негативно позначилася на її репутації як постачальника. «Є явні ознаки того, що Росія готова піти на компроміс з тією ж Україною, - відзначає партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін. - Останні домовленості, про які заявила Юлія Тимошенко, з приводу того, що «Газпром» не використовуватиме принцип «бери або плати» і погодиться на те, щоб постачати Україні занижене число кубометрів протягом наступного року, - серйозний жест примирення з боку «Газпрому».

На його думку, така миролюбна позиція російської сторони може бути обумовлена тим, що досі немає певності з «Південним потоком», оскільки болгарська позиція за цим проектом до цих пір не визначена. «Крім того, абсолютно немає певності щодо проекту Nord Stream («Північний потік»), де каменем спотикання може стати Швеція, - продовжує аналітик. - У цій ситуації Москві доведеться налагоджувати зв`язки з Києвом. І я не виключаю, що якщо для обхідних маршрутів справа піде зовсім погано, то з боку Москви будуть і інші примирливі жести. А може бути, що зовсім чудово - відсутність конфліктів під Новий рік». У результаті, як відзначає Крутіхін, позиція Москви безпосередньо залежатиме від цих двох обхідних маршрутів, покликаних знизити залежність Росії від транзиту українською територією. «Якщо на якомусь з них намітиться прогрес, то не виключено, що цей чинник «Газпром» постарається закріпити шляхом нового конфлікту в Україні, показавши Європі, що без цих альтернативних потоків у них будуть великі проблеми з транзитом через Україну, - припускає він. - Якщо цього не відбудеться, то Москві доведеться стримати свої амбіції з суто прагматичних міркувань».

У свою чергу, директор департаменту Due Diligence компанії «2К Аудит - Ділові консультації» Олександр Шток упевнений, що Росія не зацікавлена в черговому газовому конфлікті. «Репутація країни як стабільного постачальника енергоносіїв і без того постраждала в попередні роки, - нагадує експерт. - Таким чином, провокувати конфлікт ніхто не буде. Враховуючи, що і Європа, і Україна мають запаси газу, ні про який газовий шантаж у нинішньому році мови бути не може». Проте сторони відстоюватимуть свої позиції у сфері співпраці з газових питань, що, як показує практика, може мати й негативні наслідки, резюмував експерт.

Сергій Куліков, “Независимая газета”