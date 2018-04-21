Святослав Вакарчук: Я інформую людей про НАТО і готовий це робити надалі

Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук уміє заряджати позитивом. Емоційні вірші, музика й харизма самого Святослава забезпечили гурту численних прихильників. Нещодавно “Океан Ельзи” відкрив для себе Балкани. Відправною точкою нового маршруту стало Косово, де Вакарчук безкоштовно дав концерт для українського миротворчого контингенту.

Лідер “Океана Ельзи” відповів на запитання УНІАН.

Я БУДУ ТАМ, ДЕ ЦЕ БУДЕ ПОТРІБНО ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ

Святославе, чому Ви вирішили виступити перед військовими?

Почну здалеку. Того, що я досягнув особисто як творча людина, недостатньо для мого сумління. Я маю в середині велике бажання поділитися своїм досвідом, баченням майбутнього з іншими. Якщо ми говоримо про успішну країну, то, на мою думку, є два ключових поняття – це якісна освіта й наука і сильна армія. Перше дає нам розум і висоту бачення, розуміння напрямку руху, а друге дає аргументи в суперечках, оскільки сильна армія – це завжди повага й аргумент. Як правило, чим сильніша в тебе армія, тим більше мирних аргументів.

Ці два напрямки для мене принципово важливі. Саме тому я зустрічаюся з військовими в Україні, а зараз приїхав підтримати наших миротворців в Косовому. Я буду там, де це буде потрібно для української армії.

Які військові частини Ви вже встигли відвідати?

Ми були в частинах, що перші комплектуються військовослужбовцями за контрактом – в Староконстантинові, Новоград-Волинському, Севастополі та Сімферополі.

А чим військова аудиторія відрізняється від звичайних слухачів?

Військові передусім люди, а вже потім солдати. Люди всі однакові, і я б не говорив, що вони розрізняються, окрім того, що їхня професія накладає певні застереження на їхню поведінку. Наприклад, відчуття субординації.

Але в залах, де ми зустрічались, у нас відбувались плідні дискусії. Це мислячі та вільні люди. Вони мають свою думку. Перебуваючи в пілотних бригадах, я побачив, що вони – майбутнє української армії.

Чи відчуваєте різницю, коли виступаєте на комерційному концерті та перед військовими?

Коли я стою посеред сцени, то не думаю – комерційний це концерт чи ні. На сцені я віддаю себе на всі 100%. Звичайно, на деяких концертах я заробляю гроші, але вони ніколи не стоять на першому місці.

Чи виступатимете далі перед військовими?

Звичайно, я робитиму все можливе, щоб українська армія була сильною, а Україна була успішною країною. Усі мої зусилля будуть спрямовані на реалізацію цієї мети не зважаючи на те, чого це потребуватиме.

Виступити перед військовими – це ідея міністра оборони Гриценка?

Це наша спільна ідея. Він спочатку запропонував поїхати по військових частинах, що комплектуються контрактниками, а потім ми це розкрутили до міжнародних масштабів. Я дуже вдячний йому за підтримку та довіру. Хотів би сказати, що така людина, як Анатолій Степанович, – велика знахідка для української армії та для держави взагалі. Я дякую йому за його роботу.

Що, на Вашу думку, керівництво держави має зробити для армії, щоб підняти її рейтинги?

Обов’язково перейти на контактну армію, збільшити фінансування та збільшити кількість міжнародних навчань. Навчання не просто дають досвід, але й розширюють світогляд армії, а це дуже важливо. Звичайно, треба вирішити побутові питання, які стоять дуже гостро. Але, як я розумію, не лише Міністерства оборони, а держави в цілому. Грошима в нас керує не Міноборони. На сьогодні освіта з наукою та армія не отримують належної уваги з боку держави.

ЛЮДЕЙ ТРЕБА ІНФОРМУВАТИ, ЩО ТАКЕ ЄС, НАТО Й НАВІТЬ ООН

Ви багато говорили про міжнародні навчання... Ви палкий прихильник курсу на вступ України до ЄС та НАТО?

Я є прихильником того, щоб наша країна ніколи не стояла осторонь цивілізаційного процесу, щоб наша країна мала сумісні цінності з європейською демократією, а це не тільки питання оборони – це й стандарти, певні моральні принципи управління державою, справедлива судова система... Я мрію про те, щоб у нас усе було прозоро, чесно, по-європейськи.

Шляхи цієї інтеграції є відкритим питанням. І не обов’язково це прямо сьогодні вирішувати, тому я категорично проти всіляких референдумів. Взагалі не розумію, про які референдуми може йтися, оскільки ніхто не знає не тільки, що таке НАТО, а й до пуття – що таке ЄС. Не можна маніпулювати поняттями, коли ми не знаємо їхню суть.

На сьогодні завданням країни я бачу поглиблення інформаційної кампанії, щоб люди знали, що таке європейські структури – НАТО, ЄС чи навіть ООН, бо й це не всім зрозуміло. Про це все потрібно говорити, а паралельно слід виконувати закон України, у якому чітко написано, що метою України є повноправне набуття членства в НАТО. Цей закон треба виконувати, приєднуватися до Плану дій щодо набуття членства в альянсі, а потім ми подивимося....

Ви особисто братимете участь в заходах щодо інформування про НАТО та ЄС?

Так, я цим уже займаюсь і готовий це робити надалі. І не потрібно зводити питання НАТО до ідеологічної проблеми. Слід говорити про стандарти євроспільноти в усіх сферах життя, а вже потім – про вступ чи не вступ. На сьогодні це питання перед населенням не має стояти. Про це повинні дбати політики, військові, міністри, депутати, але не слід запитувати сьогодні в людей, які не мають відповіді через брак інформації.

Поки що Ви єдиний із зіркових співаків, хто безкоштовно виступає перед військовими... Порадите ще комусь?

Це треба радити тільки тим, хто хоче це робити... Я не хочу радити нікому нічого, оскільки це питання власного сумління. Я в Косово приїхав не як музикант, а передусім як людина, щоб показати важливість військовослужбовців у нашій країні, показати, що громадяни турбуються і думають про свою армію. Сьогодні я розмовляю з ними мовою музики, а завтра може бути мова слів та конкретних дій.

ПІСЛЯ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ БУЛО БАГАТО РЕЧЕЙ, ЯКІ Б Я ЗРОБИВ АБСОЛЮТНО ІНАКШЕ

Цікаво, а ким Ви себе бачите в майбутньому?

Я бачу себе людиною, яка реалізувала всі свої бажання. Одне з моїх найбільших завдань побачити, що в цій країні справді відбуваються позитивні зміни.

Кажуть, що для того, щоб змінти країну, слід іти в політику...

Є багато методів. Сьогодні однозначно відповісти, який з методів для мене є прийнятним та цікавим, я не можу, але зроблю все, щоб такий успіх до України прийшов. Під час парламентської виборчої кампанії я мав багато можливостей для старту політичної кар’єри, але я від цього утримався. Утримався тому, що тоді вважав це питання не на часі, й атмосфера, яка панувала навколо політичної ситуації в країні, не давала мені можливості повноцінно себе реалізувати. Але ж часи можуть змінитись.

Ви хочете сказати, що братимете участь в наступних виборах?

Я хочу сказати, що тоді не бачив у цьому сенсу, а на майбутнє не загадую. Зрозумійте, я не тікаю від питання, але не хочу робити заяви, які б сприймались неадекватно.

Чи розчарувалися Ви в Помаранчевій революції?

У мене немає розчарування тому, що в мене ніколи не було занадто великих надій. Я неодноразово казав, що Помаранчева революція зробила величезний для країни – крок уперед. Передусім у моральному сенсі, у розумінні кожного пересічного українця, що він сам обирає свою долю і майбутнє країни. Й останні парламентські вибори це показали.

А те, що сьогодні склалась така політична конфігурація в Україні, – це вже інше питання. Вибори були чесними. До того чи ви пам’ятаєте хоч одні відкриті та чесні парламентські вибори? Такого не було, а це досягнення Помаранчевої революції. Відтоді на Україну звернули серйозну увагу зовні й почали сприймати її інакше, водночас за останні два роки було багато речей, які б я зробив абсолютно інакше. Але на помилках учаться, і слід про них не тільки публічно говорити, а й працювати над тим, щоб вони не повторювалися в майбутньому.

Традиційне запитання: які творчі плани на майбутнє?

Творчі плани, як завжди – нова музика. Вона дозволяє жити і дає сили на майбутнє. Сподіваюся, що нова пластинка вийде весною.

А назва вже відома?

Поживемо – побачимо. Я ще не знаю.

Славку, ще одне "оригінальне" запитання: Ви вважаєте себе щасливою людиною?

Щастя складається з дуже багатьох речей. На сьогодні я реалізувався в творчості, я задоволений тим, що маю родину. Але я розумію, що як громадянин я зробив надто мало для своєї держави, і в цьому я не реалізований. Хочу багато чого зробити для країни...

Інтерв’ю записав Роман Цимбалюк, Київ–Косово–Київ