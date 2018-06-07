Адвокат Олени Полюхович: Депутат Богдан сказав, якщо Полюхович назве його, він цей ризик бере на себе

Кілька днів тому увечері з сигарного клубу на Кловському узвозі вийшли двоє людей у дорогих костюмах, один з яких був дуже схожий на адвоката Олени Полюхович Андрія Циганкова. Він подивився на свого супутника, і, дістаючи ключі від машини, з відчуттям полегшення сказав: «Як добре, що ми з тобою не пі...си». Незабаром з цього самого клубу вийшли люди, дуже схожі на народних депутатів України Сергія Власенка і Руслана Богдана. Вони мовчали і здавалися дуже задоволеними.

В УНІАН відбулася прес-конференція Андрія Циганкова. Нагадаємо, що позавчора міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що адвокати потерпілої вимагають у народних депутатів два мільйони доларів. Відповіддю на це звинувачення і стала прес-конференція в УНІАН. Пан Циганков, напевно, перший, хто публічно, виступаючи з приводу цієї найгучнішої справи останніх років, не апелював до моралі, не говорив про власних дітей, про покарання негідників, не присягався на Біблії довести справу до суду і таке інше.

Він не назвав суму, яку йому платить Олена за надання адвокатських послуг. А коли, наполягаючи, журналісти дотисли його запитанням - все-таки, звідки у Олени гроші, - він відповів: кожен адвокат мого кола раз в на рік бере соціальний проект. Це не тому що ми добрі, а тому, що це пов`язано з особливостями оподаткування. Здавалося, він посилено уникає ролі робін-гуда.

Адвокат, серед клієнтів якого були ЄЕСУ, Семен Могилевич, Дніпрогаз, за його словами, не розраховував їхати з прес-конференції додому. Його чекала, як він сам стверджує, міліційна машина, на прес-конференції був присутній адвокат підозрюваного Полюховича. Закінчуючи спілкування з пресою, Циганков подякував журналістам за те, що прийшли і навіть супроводжували його до зали. І при цьому цілком серйозно припустив, що, напевно, звідси його проводжати будуть не журналісти. Проте, йому дали виїхати. Через декілька годин після прес-конференції в одному з центральних парків ми записали інтерв`ю з Андрієм Циганковим.

ВЖЕ ПРИ ПЕРШОМУ ОПИТУВАННІ ЧОТИРИ МІЛІЦІОНЕРИ ВСІЛЯКО ПРИНИЖУВАЛИ ДИТИНУ

Андрію, звідки впевненість, що Вас хочуть заарештувати?

Коли міністр внутрішніх справ на прохання або заяву народного депутата проводить документування з приводу нібито вимагання у нього грошей, то наступним актом має бути винесення ухвали про затримання шантажиста. У цьому й сенс усіх цих дій. Вчора у ЗМІ з`явилася інформація про те, що є рішення про моє затримання...

Повертаючись до справи. Міністр Луценко в парламенті сказав, що Олена, перший раз подаючи заяву в міліцію, просто не дала можливості опитати дівчинку. Також сказав, що її перша заява не містила нічого такого, за що можна було порушувати кримінальну справу, що йшлося про поплескування, пощипування, звичайні батьківські пестощі... Чи не могло статися так, що цей позірний саботаж органів у розслідуванні справи- лише наслідок тягучої бюрократичної міліційної машини? І що Олена була надмірно закритою, оскільки хотіла захистити дітей від допитів.

Я можу припустити формальну тяганину в органах міліції. Це процесуальний момент. Але якщо відбувається якась затримка в розгляді справи, то слідчий і відповідний співробітник повинні про це написати, що на сьогоднішній день у зв`язку з тим-то й тим-то термін розгляду заяви продовжено. Але я хочу сказати про інше: як ця заява приймалася. Як уже при першій подачі заяви чотири співробітники міліції свідомо принижували дівчинку, смакували подробиці, опитуючи дитину...

Тобто, всупереч твердженням міністра, Олена все ж таки дозволила опитати доньку вже 16 квітня, коли перший раз подавала заяву?

Так. І це думка не тільки мами, про це говорила дитина. Отже міліційна тяганина могла мати місце, але сьогодні - кінець жовтня, і ми досі не отримали інформацію, що такого-то слідчого, який допустив зволікання, притягнено до такої-то дисциплінарної відповідальності, а такого-то слідчого - відсторонено.

Що це за розмови, які вів один зі слідчих: мовляв, за дві тисячі триста гривень він не зволить виконувати свої обов`язки. Так, в органах брак кадрів, але можна знайти людину, яка б подзвонила і попередила Олену. Це - перший аспект. Другий аспект. Листування, яке вела Олена з представниками Едуарда Багірова (правозахисник, який виступає в інтересах обвинуваченого Полюховича) каже, що чомусь Багіров був інформований набагато краще за Олену, знав, що в порушенні справи буде відмовлено, знали, коли, якою датою буде відмовлено. Представники її чоловіка в листуванні, датованому 5-6 травня, писали Олені, просили відмовитися від справи, повідомляли, що їй все одно відмовлять. Це листування залучене до справи. До речі, ви помітили, що Едуард Багіров був на моїй прес-конференції, і у нього не було до мене жодних питань? Навіть, коли я сказав про те, в чому він добре розбирається, про “смотрящих” у камері, де сидить Полюхович.

Я, коли говорила з соратником Луценка, питала, чому їх експертиза відносно дітей двічі не показала те, що показувала експертиза Олени. Він мені відповів, що це питання до судмедекспертів, що МВС ніяк не впливає на результати експертизи. І щоб підтвердити слова матері, знадобився мало не консиліум.

Це неправда, що МВС не впливає на результати експертизи. Це повний маразм. Тому що питання для експертизи формує спочатку слідчий, а він співробітник МВС. МВС безпосередньо впливає на будь-яку експертизу в кримінальній справі. По-перше, постановкою запитання. По-друге, визначенням місця проведення експертизи. Слідчий може визначити проведення експертизи, де немає відповідних фахівців, розуміючи, що вона буде слабкою. Або знайти фахівців, які можуть це зробити. Я знаю це чітко з експертиз, які проводили для різних моїх клієнтів у різних справах.

Запам`ятайте: коли це нікому не потрібно - експертиза не проводиться. А коли це потрібно, коли потрібно пояснити, що за цією справою стоїть мама з її дітьми, яку щодня вогнем пече ця тема, коли їй кажуть, що вона бреше, - то будьте ласкаві, проведіть експертизу. Є моральні аспекти строків.

Я ПОПРОСИВ ГОНОРАР У ОЛЕНИ НАБАГАТО СКРОМНІШИЙ, НІЖ АДВОКАТ ДМИТРА У СВОГО КЛІЄНТА

Питання про участь нардепів у цій справі. Ви знаєте, всім здається дуже дивною версія, що Олені дзвонять з камери люди і розповідають, що її чоловік базікає про участь народних депутатів у своїх оргіях на київській квартирі.

Дзвонити з камери в принципі можна - це не секрет. Але тут ситуація набагато банальніша. І мотив інший. Ви як жінка повинні зрозуміти. Дитина розповідає, що її ґвалтує батько з певною періодичністю, в певний період часу. У подальшому мати дізнається про оргії в Артеку. Якщо було в Артеку, то логічно припустити, що це відбувалося і в Києві. І своїм розумом жодна жінка за будь-якою жіночою психологією не визнає і не погодиться, що це відбувалося у неї вдома. Виникає думка: що десь це повинно відбуватися? Ось тоді спливла квартира...

А як усе це відбувалося - це частина кримінальної справи, я би не хотів про це говорити.

А Ви зустрічалися з політиками? Адже однозначно зараз справа переводитися у передвиборну площину.

Я не зустрічався ні з представниками Партії регіонів, ні з Григорієм Омельченком. Він мене не запрошував, я не напрошувався, я не спілкувався також з іншими політиками, які взяли це на своє озброєння.

Я в принципі вважаю, що участь політиків - це погано. Але всім тим, хто взяв у цьому участь, я готовий сказати велике людське спасибі.

Взагалі-то на початку конфлікту ні на Олену Полюхович, ні на її дітей ніхто не звертав уваги - ні міністр Луценко, ні міністр Павленко. Павленко заявив, що її діти ніколи не відпочивали в Артеку. Невже складно з тих двох десятків телефонів, які стоять на столі, набрати секретарку і попросити з`єднати з Полюхович. Або сказати хоч би так: ніколи не бачив Олену Полюхович, але згідно з офіційними документами, її діти в Артеку не відпочивали.

То все ж таки, як спливли імена нардепів, яких звинувачують у причетності до справи?

На думку про народних депутатів навело те, наскільки принциповою була ця справа для депутата Уколова. Нардеп фінансував адвокатів Макара Барила, Багірова. Був ще адвокат Кваша. Багіров просив десять тисяч у Полюховича, той сказав: на тобі дві, тому що, за його словами, був свідком на весіллі Полюховичів.

До речі, я свій гонорар означив скромнішою сумою, тому вважаю це своїм «соціальним проектом». Але й ці гроші значні для мого клієнта.

ДЕПУТАТ БОГДАН СКАЗАВ, ЩО РИЗИК, ПОВ`ЯЗАНИЙ З ПОЛЮХОВИЧЕМ, ВІН БЕРЕ НА СЕБЕ

Міністр учора звинуватив Вас у тому, що Ви вимагали хабар у депутата Руслана Богдана - мовляв, щоб зам`яти справу.

Я сказав на прес-конференції: я не самовбивця, щоб вимагати гроші у народного депутата. Ці зустрічі були ініційовані саме народними депутатами. Там були присутні депутати Сергій Власенко і Руслан Богдан, також адвокати - я і Валерій Коновалов.

Опишіть Ваші діалоги з депутатом Богданом.

Я б дуже хотів, щоб записи, якщо вони велися депутатом Богданом, було оприлюднено, і народ дізнався, як адвокат розмовляв з депутатом. Чи, може, міністрові, який оголосив про здирство, це здасться розголошуванням таємниці попереднього слідства?

Але в нашій розмові, я тільки кваліфікував те, що написане в газетах. Можливо, говорив професійною мовою, але до нього почало доходити. Це була розмова чотирьох чоловіків.

Обурення першого полягало в тому, що він переконував, що він ніколи не був у цьому конфлікті, ніколи не знав цих дітей, шкодує, що так сталося, переживає за цих дітей, але ніколи не було, щоб він ґвалтував дітей.

Моя позиція полягала в тому, що наскільки я знайомий з матеріалами кримінальної справи і свідченнями дітей, то процесуально у мене не виникає сумніву у вашій причетності. Але при спілкуванні з вами у мене виникають сумніви у вашій причетності до цих оргій. Але ви самі зробили цю справу політичною, і на сьогоднішній день машина працює за зовсім іншими правилами. Тому якщо ви хочете, щоб ми знайшли якийсь консенсус, ви скажіть, чого ви хочете, а я передам це клієнтові. До речі, я більше ніколи не дозволю собі сумніватися в кримінальній справі, якщо серед підозрюваних будуть народні депутати або їх родичі. Щодо них не можна сумніватися.

Я також запитав Богдана: припустімо, що ми вам повірили і навіть домовилися, а що, якщо Дмитро Полюхович покаже, що він був з трьома народними депутатами, зокрема з вами? На що була відповідь: цей ризик я беру на себе.

Зараз говорять, що Полюхович готовий накласти на себе руки, і ми знаємо, що стоїть за цими словами. Але все таки, враховуючи резонансність справи, чи можна розраховувати, що йому не дадуть «померти»?

Якщо у нього виникають проблемні моменти утримання, то у нього є адвокат. Він повинен оскаржити порядок утримання свого клієнта, визначити його психіатричну експертизу - наскільки він зараз осудний. Це не робота МВС, це робота представників підозрюваного. А взагалі, я не відкрию нічого нового, сказавши, що з подібною статтею дуже погано сидіти в СІЗО. Я б навіть слово «погано» замінив іншим...

Ви людина небідна. Два мільйони доларів - це багато для вас?

Два мільйони це колосальні гроші.

Усі люди, які працювали зі мною, забезпечені. Я не схильний до “колекціонування” грошей. На сьогодні мені є, що залишити своїм дітям, і я задоволений. Як для українського адвоката мої статки - значні. Але якщо порівнювати з бізнес-адвокатурою, то вони заробляють значно більше.

Як до Вас потрапила Олена?

Я ніколи не давав реклами. Всі мої клієнти приходили від когось. Олена до мене потрапила випадково, так само випадково, як до першого адвоката. Мені подзвонила знайома, яка була її представником і яка пішла звідти з обставин, ніяк не пов`язаних з матеріалами справи.

Так от, у квітні мені подзвонила моя знайома, запитала, чи може вона дати мій телефон Олені. Я якраз повертався з Вінниці, а дорогою звідти заїхав у Вервольф, ставку Гітлера. Потім подзвонила Олена, і ми проговорили всю дорогу, коли я їхав назад.

За всієї прогнозованої безперспективності цієї справи, вона здалася мені цікавою. Я радився з представником Олени, ще з деякими адвокатами, Олена дзвонила, ми виробляли якусь свою стратегію. А потім, з причини зацікавленості величезної кількості осіб у цій справі, ми зіткнулися з тим, що не кожен адвокат зможе протистояти матеріально і морально тому, що відбувається. Не кожен адвокат готовий іти на те, що складає ризик його свободі та життєдіяльності. Але мені здається, що після моєї прес-конференції в УНІАН професійний міністр внутрішніх справ, зацікавлений у розслідуванні, навіть бачучи в мені опонента і знаючи, що я проходжу у справі народного депутата, мав би передзвонити й сказати: ми хотіли б забезпечити вам охорону, так само, як потерпілій та її дітям. Виступати ж самому з подібною ініціативою - безперспективно, а наймати приватну охорону я не хочу. Я не можу формувати конфлікт з органами міліції.

Поки ми розмовляли, Олена вже подзвонила вам разів п`ять. Напевно, вона вам довіряє?

Думаю, що після моєї прес-конференції у неї можуть виникнути питання. Але думаю, що зможу пояснити їй мотиви своїх дій, що це не піар-трюк, що я просто захищав свою свободу.