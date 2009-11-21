Яценюк: Україну можуть помножити на нуль газові партнери

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК, переконаний у тому, що для забезпечення енергетичної безпеки Київ має запропонувати Москві й Брюсселю новий формат відносин в енергетичній сфері - створення енергетичного консорціуму.

Як повідомляє прес-служба А.ЯЦЕНЮКА, таку думку він висловив вчора у прямому ефірі програми «Шустер-Live» на телеканалі «Україна».

"Ми зобов’язані запропонувати Росії та Європі не газотранспортний, а енергетичний консорціум. Україні потрібні газові ресурси в Росії. Росії потрібен транзит. Нам потрібні європейські споживачі. Це – та формула, яка може змінити ціну для нас, яка нас врятує від того, що нас просто помножать на нуль наші партнери з «братськими» стосунками", - сказав він.

За словами кандидата в президенти, це гарантуватиме Україні енергетичну безпеку і стане запорукою суверенітету України.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що легкими такі переговори не будуть: «Переговорні позиції неймовірно погані. Сьогодні з росіянами дуже важко домовлятися, тому що Росія отримала найкращий газовий контракт в історії російського «Газпрому». Я можу тільки поаплодувати нашим російським партнерам».

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що у 2005 році Україна купувала в Росії газ по 50 доларів за тисячу кубічних метрів. «Я 2006 року був міністром економіки і категорично заперечував проти підписання будь-яких нових угод із Росією. Тому що в нас був міждержавний договір. Найпарадоксальніше, що він ще сьогодні існує! І якби у 2005 році прем’єр разом із президентом не змінили систему розрахунків, ми досі мали б отримувати, за міждержавною угодою, газ по 50 доларів. Ми зі своїх кишень викачали в кишені Росії мільярди!», - наголосив він.

Водночас А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що, на його переконання, зараз Росія цілеспрямовано виконує завдання захопити енергетичний сектор України, саме тому "поява посередника у вигляді «РосУкрЕнерго» стала одним із перших кроків". "Цей посередник – це був фантом, фальшпанель. За ним стояли чіткі інтереси «Газпрому». Посередник – це було тільки прикриття для того, щоб гроші ділити легше було. Але фактично йшлося про тривалу експансію на український ринок", - наголосив він.

Продовжуючи тему, А.ЯЦЕНЮК нагадав, що 2006 року він виступав категорично проти «РосУкрЕнерго». «Я сказав: компанія «РосУкрЕнерго» - це компанія з банкрутства української економіки. Так все і сталося. Як ми платимо сьогодні за газ? Беремо у Вашингтоні кредит, цей кредит відправляємо у Москву. Але зате нас плескає по плечу російський прем`єр, каже: «Молодцы, вы платите самую большую цену в Европе. Справляетесь». Коли не вистачає цих грошей, тоді вмикають друкарський станок Національного банку. І його включили. Видали кредити державним банкам – і на ці кредити так само заплатили російському «Газпрому». Вже скоро платити буде нічим», - підкреслив він, додавши, що Україна набрала боргів на 100 мільярдів доларів - це по 2,5 тисячі доларів боргу на кожного українця.

Парадоксально також, - зауважив А.ЯЦЕНЮК, - що Росія ще на наші гроші будує в обхід (України) газопроводи. Перший газовід – це «Південний потік», другий газовід – це «Північний потік». "Тобто, ми платимо (за газ), вони на ці гроші купують труби і обходять Україну», - зробив висновок він.

Разом з тим, даючи оцінку останнім газовим домовленостям прем’єрів України і Росії, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що цими домовленостями починає реалізовуватися завдання з захоплення українського енергетичного ринку. «На 2010 рік ми збільшимо ціну на транзит. Браво! На 1 долар за тисячу кубічних метрів. Росія платитиме Україні на долар більше за транзит. Тільки є ж другий бік правди - Україна платитиме Росії на 100 доларів більше за 1 тисячу кубічних метрів газу. З кишень українців, з наших кишень перейде до російського «Газпрому» 2 мільярди доларів США додатково!», - зазначив кандидат у президенти.

Торкаючись теми штрафних санкцій політик висловив сумнів, що російська сторона «пробачить» Україні штрафи за недобір газу, сума яких досягла 8 мільярдів доларів: «Як ви думаєте, чи прощають просто так 8 мільярдів доларів? Я думаю, що відповідь сама собою напрошується».

А.ЯЦЕНЮК упевнений, що "якщо не переламати ситуацію, за кілька років українську «трубу» можна буде розпилювати, тому що ми дійшли до тієї ситуації, коли фактично весь сектор під контролем».

Проте А.ЯЦЕНЮК переконаний, що домовлятися треба. «Кожен відстоює своє. Європейці – своє. Росіяни – своє. Американці – своє. То треба й нам своє відстоювати», - наголосив він.