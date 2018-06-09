Куди поділися тварини з Київського зоопарку?

Про те, що відбувається в Київському зоопарку ми зазвичай знаємо з піарних оголошень Київської мерії. Наприклад, про те, що черговий VIP-чиновник узяв під свою опіку слона чи бегемота... У житті ж відбувається все інакше... Схоже, що турбота чиновників про зоопарк реалізується за принципом: узяв гречку – віддай квартиру, точніше – з’їв картоплю чи сіно – віддай свою частку землі в Київському зоопарку. Щоправда, тварини не люди, вони не можуть написати заяву про те, що катастрофічно втрачають вагу, що їм хоча б деколи слід давати банани, що вони хворіють і що в їхньому організмі почалися незворотні процеси. Вони просто здихають, звільняючи вольєри та заодно метри жаданої київської землі.

Ситуацію в київському звіринці коментує тепер уже колишній заступник директора зоопарку Кирило Тарантін.

АБИ ПЕРЕСТАЛИ РОСТИ НІГТІ В СЛОНА, ЙОГО ПОСАДИЛИ НА ГОЛОДНИЙ ПАЙОК

Нещодавно була в зоопарку. Відвідувачів начебто чимало, відповідно, і тварини мали б жити добре, проте в пресі час від час з’являється інформація – що звірам зменшують раціон…

З початку року по вересень зоопарк відвідало 850 тисяч чоловік. Це дуже добра цифра. Раніше я рахував, скільки коштує утримання зоопарку на рік. Це десь 12 мільйонів гривень. Тобто навіть тих грошей, які зоопарк заробляє, цілком могло б вистачати. А куди діваються – невідомо!

Директор Світлана Берзіна почала будувати цього року вольєр для рисі, ще щось і ще щось, проте вольєр для ведмедя не добудовано вже хтозна скільки.

Вони мутять буквально на всьому: на календариках, навіть на ремонті котла... Вони котел відремонтували за готівку, а списали на це 17 тисяч гривень і ще якусь суму...

Узагалі гроші кудись діваються – ми дуже довго намагалися зрозуміти куди, проте марно. Перед тим як заварилася ця вся каша, вона нам наводила цифри – що зоопарк заробив 19,5 мільйона гривень за дев’ять місяців цього року. Проте коли ми почали вимагати звіт, на що витрачаються гроші, з 19,5 мільйона раптом стало 17, пізніше – 14. Доходи зоопарку вона викидає на начебто будівництво невідомих вольєрів, на невідомі ремонти. Ми всі побачили, гроші розкрадаються. По-іншому сказати не можна.

Про це все ми оголосили на прес-конференції перед святкуванням 100-річчя зоопарку.

Після того все й почалося...

Наприклад, що зробили зі слоном… У слона є проблема – у нього ростуть нігті. Привезли фахівців із Німеччини, вони сказали посадити його на дієту.

Аби перестали рости нігті в слона, йому просто потрібно було перестати давати картоплю й хліб. Слону 40 років. Він має з’їдати по 200 кг їжі на день. А вони почали годувати його самим сіном, і за три місяці він скинув 1,2 тонни. Це п’ята частина його ваги. Якщо він ще трохи схудне, у його організмі почнуться незворотні процеси.

Звісно, що їм вигідно годувати слона лише сіном, бо воно коштує копійки, а так слон обходиться в 400 тисяч гривень на рік. Майже на половину вони скоротили практично всі раціони.

Щоправда, після нашої прес-конференції рівно через день слону збільшили раціон...

Зайдіть у будь-який зоопарк за кордоном, на тарілках у тварин завжди великий асортимент фруктів. Тварини ж як люди: сьогодні мавпочка захотіла банан, а завтра – уже хоче мандаринку. А в нас як дали моркву, то тварина й мусить жерти ту моркву...

Берзіна наче зумисне хоче завалити зоопарк… Скажімо, ліквідувала науковий відділ. Його немає в штатному розписі. Пішли наукові співробітники, котрі віддали цій справі багато років... Я п’ять років очолював просвітницький відділ. Зараз його теж практично немає. Ви навіть не знайдете екскурсовода, який би зміг розказати вам про тварин звіринця.

За останні півтора року її роботи з зоопарку пішло майже шість десятків спеціалістів. Залишилися ті, кому нікуди йти й ті, хто мовчить.

УСІ КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН ПОСТАЧАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ СВОЇХ ЛЮДЕЙ

У ЗМІ повідомлялося, що під час святкування 100-річчя зоопарку когось там побили…

Так, деякі працівники хотіли виступити з плакатами проти Берзіної, але їх побили. А хто побив? Юрист зоопарку з чоловіком директорки.

З чоловіком взагалі цікава ситуація. Він – не працівник зоопарку, проте вже довго там обертається. Урешті став консультантом зоопарку. І всі корми для тварин постачаються через нього.

Зараз звільнилася практично вся колишня охорона. Чоловік Берзіної завів свою...

Цікава ситуація також із турнікетами при вході в зоопарк. Їх установили ще у квітні минулого року. Спочатку казали, що вони коштують 140 тисяч гривень, потім вони чомусь стали коштувати 400 тисяч. Але ці турнікети досі не запрацювали.

Раніше ми замовляли на одній з фабрик друк квитків. Зараз є електронні квитки, які зоопарк сам і друкує. Уся інформація про продаж квитків зберігається в одному комп’ютері, який контролює теж людина чоловіка Берзіної.

Берзіну я знаю майже десять років... У неї дві судимості за підробку документів. Має погану славу в колах собакознавців, бо вона розвалила не одне собаче товариство.

НАМ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ПРОДАВАТИ ТВАРИН, БО ЗООПАРК НЕ ВІДПОВІДАЄ НОРМАМ

У пресі час від часу з’являється інформація про жорстоке поводження з тваринами в зоопарку…

Ведмеді, які сидять у карцері, – це хіба не жорстоке поводження?!

Антилопа, яка цілу зиму сидить у приміщенні метр на метр, – це хіба не жорстоке поводження?! А хіба не жорстоке поводження, коли тварина весь час стоїть у мокрій тирсі?! Якщо літом тварини на волі, то цілий зимовий період – у концтаборі. Інакше я сказати не можу.

Наприклад, у зоопарку живе чотири шимпанзе-самки, вони цілими днями демонструють своє природне бажання до спарювання, бо їхній самець загинув, а нового їм ніхто й не збирається завозити. Хіба це не знущання над тваринами?

А яка проблема з придбанням самця?

А хто ж його продасть?! Ми ж не члени Європейської асоціації зоопарків – ЄАЗ. Європа не сприймає такого ставлення до тварин. Хто продасть шимпанзе в таку клітку-карцер?!

Протягом останніх півтора року директор зоопарку постійно мусувала тему – Київський зоопарк скоро вступить в ЄАЗ. На жаль, це все не відповідає дійсності. Нас ще у 2007 році виключили з ЄАЗ на п’ять років. З цією організацією гратися не слід, їм не можна розповідати, як у нас тут все класно, коли це далеко не так. У нашому зоопарку великі проблеми, по-перше, тому що його структура застаріла практично на всі сто відсотків, відчувається брак фінансування, хоча гроші, як я казав, є.

Прогляньте новини за останній час, ви побачите, що керівниця зоопарку весь час заявляла, що наш зоопарк скоро стане членом ЄАЗ. У кінці вересня вона поїхала в Данію, витратила на поїздку державні кошти, але приїхала ні з чим...

Після цього науковий відділ порушив питання – а куди ми рухаємося, що саме хочемо зробити для зоопарку? Відповідно, ми почали діяти. Звернулися до відомої активістки з захисту тварин Тамари Тарнавської. Вона одразу сказала, що ми маємо безліч матеріалу, аби виступити й показати у світі, у якому стані перебувають тварини.

Керівництво зоопарку витрачає шалені гроші на свої піар-акції, аби показувати й розказувати, як усе класно, але це далеко не так...

Чому у звіринці так багато порожніх вольєрів?

Те, що тварини гинуть, – природний процес. Але замість них ніхто не завозить живих, тому й порожніють вольєри...

Цього року також померли верблюд, зубр. Кілька верблюдиць теж сидять без пари...

Бегемот уже старий, носоріг – теж, щодо жирафів ведуться переговори про переведення їх у інший зоопарк. Слона мало не позбулися. Тобто вони хочуть винищити всіх великих тварин і відрізати від території зоопарку «маленький» шматочок землі в 14 гектарів.

Усі спеціалісти пішли, тварини вимирають, і для Берзіної незабаром це буде виправдання, мовляв, тварин нема, працівників нема, нам не потрібно аж 34 гектари землі – частину можна продати. Вони цього року хотіли вже запустити тут стоянку, але не вийшло, бо зоопарк віднесено до природоохоронної території.

На вході в зоопарк знаходиться недобудований мавпятник. Водночас за цей рік я особисто за її командою приводив п’ять груп людей, яким було запропоновано побудувати на території зоопарку розважальний комплекс. А це десь 2–3 гектари землі. Це ж коли хтось вкладе гроші в побудову чогось такого, то потім, відповідно, захоче й приватизувати. Коли я вже звільнився, до мене продовжували телефонувати ці люди й хотіли, аби я їм порадив, чи варто вкладати гроші. Я сказав, що не за горами президентські та місцеві вибори, тому, гадаю, не варто ризикувати. Вони кажуть, що хочуть побудувати дельфінарій. Особисто я взагалі великий противник дельфінаріїв, тому що без відповідної реабілітації дельфіни через два роки гинуть. За кордоном завжди працює три групи дельфінів: одна працює, а дві – на реабілітації в морі. І вода в них справді морська, а не підсолена, як у нас.

У Берзіної інша ментальність. Щоб нормально функціонував зоопарк, тварин потрібно насамперед любити.

Нещодавно був дитячий зоопарк – зі свинями, курми… Дітки могли гратися, годувати свиней. Його вже розігнали...

Власник свиней з дитячого зоопарку хотів залишити їх на зимівлю в одній зі стаєнь. Берзіна відповіла так, що й повторювати не хочу. Надто люблю тварин...

Розмовляла Оксана Климончук