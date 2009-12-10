Янукович, якщо стане Президентом, розірве газові угоди з Росією?

Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в разі його обрання Президентом України має намір добиватися перегляду газових контрактів з Росією у бік зменшення ціни на газ для України.

Про це він заявив в ефірі Волинської обласної державної телерадіокомпанії, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Одне з питань, яке я ставлю перед собою у разі перемоги на президентських виборах, - це обов`язково повернутися до газового контракту з Росією». «Якщо нам не вдасться з Росією домовитися, шукатимемо інші можливості», - додав він.

За словами кандидата в Президенти, рішення про збільшення закупівельної ціни на газ у Росії для нашої країни за європейською ціною, прийняте останнім часом, є для України «тяжким вантажем».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що ціна в 360 доларів за тисячу кубометрів на східній межі з Росією в кінцевому пункті транспортування може сягти вже 400 доларів. Він підкреслив, що в Росії ціна для споживачів газу цього року була приблизно 70 доларів за тисячу кубометрів. «Така висока ціна на газ для України зробить неконкурентоспроможними багато галузей вітчизняної промисловості», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.