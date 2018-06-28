Борис Сіленков: Б'ю телеграми, зриваю трубку казначейству, але ніхто рішень не приймає

Бюджетна політика уряду у 2009 році викликала чимало дискусій. Численні нарікання представників органів місцевого самоврядування на дії (а іноді бездіяльність) Кабміну викликають чимало запитань. Свою оцінку бюджетного року в інтерв’ю УНІАН висловив голова Херсонської облдержадміністрації Борис Сіленков.

Борисе Віталійовичу, як справи з бюджетом поточного року і чи виконуються програми фінансування області?

За підсумками 11 місяців область виконала всі 320 бюджетів населених пунктів області. За нашими прогнозами, єдиний бюджет, який може бути не виконаний, - це бюджет міста Херсон. Тому всі ті делеговані повноваження, які нам надав уряд в частині бюджету на 2009 рік, ми виконали стовідсотково. Більше того, навіть додатково до розрахунків міністерства фінансів в області було мобілізовано власних доходів 32,7 млн.грн.

Які ризики неприйняття бюджету-2010 можна визначити вже зараз?

На сесії обласної ради ми це обговорювали і облрада прийняла рішення звернутися до голови Верховної Ради, до уряду, до Президента. Відповідно до бюджету 2009 року жодна сільська рада, жодне місто не має профіцитного бюджету, всі бюджети області, а їх 320, є дотаційними. І станом на вчорашній день держбюджет не виконав свою пряму функцію – дотації вирівнювання у сумі 120 млн. гривень не направлені. А через 5 днів будуть закінчені всі банківські операції поточного року! Під ризиком сьогодні опинилися 12 районів області та місто Херсон, яке теж отримує дотацію з державної казни. Це може призвести до зриву виплати заробітних плат працівників бюджетної сфери. Вчора ми вдруге звернулись до уряду і сказали, що область в цій ситуації є заручником політики Кабміну. Вперше за 5 років працівники бюджетної сфери області, а це майже 70 тис. людей, які працюють в школах, лікарнях, бібліотеках, в соціальній сфері можуть не отримати зарплату.

І це спільна проблема всіх регіонів України! Я вже не кажу про те, що у нас за останні 12 днів не проведено майже півтори тисячі платіжних документів сільських, міських, селищних, районних рад на суму понад 10 млн. гривень., які не торкаються захищених статей. Ми вчора на сесії підняли тільки одне питання: зарплата працівників бюджетної сфери. А у казначействі ж лежить на 30 млн. грн. платежів - і по виконаних роботах, і по придбанню, і по поточних ремонтах, які взагалі не проводяться через казначейство.

Якщо не буде прийнятий бюджет, ми маємо розуміти, до чого це призведе.

Облрада прийняла таке рішення: ми будемо фінансувати бюджетні установи на 1/12 частину від зобов’язань 2009 року. І, знову ж таки, ми переходимо в площину тільки захищених статтей бюджету. А враховуючи ситуацію, коли багато виконананих робіт не буде профінансовано в поточному році і вони перейдуть на перший квартал бюджету 2010-го року, то підрядні організації, які надали послуги бюджетній сфері, теж недоотримають своїх доходів. Бюджетний кодекс забороняє фінансувати ці статті, поки не буде прийнятий новий бюджет. Відповідно, ті люди, які ці послуги надали, теж залишаться без заробітної плати.

З якими головними труднощами у відносинах з центральною владою вам довелось зіштовхнутися на посаді губернатора у 2009 році?

Перш за все, уряд порушує постанови в частині призначення керівників в регіональні служби. Я неодноразово надсилав документи та телеграми прем’єру з цього приводу. Приміром, управління екології області, куди керівника без мого погодження призначили наказом міністра Філіпчука. І, головне, коли я послав голові уряду пакет документів стосовно порушень законодавства - жодна комісія не запрацювала і жодне рішення не було відмінено, людина продовжує працювати. Такі призначення за останні 8 місяців були майже в кожну службу.

Крім того, влітку у нас працювала профільна комісія Верховної Ради з важливої для регіону техногенної проблеми: питання підтоплення Херсонської області вже понад 25 років дуже актуальне для нашого краю. Були зроблені певні висновки, підготовлено резолюцію РНБОУ. Відповідно до рішень комісії, прем’єр доручила на рівні Міністерств економіки та екології зібрати спільне засідання, щоб виробити конкретну програму фінансування. Я 5 разів привертав увагу прем’єра до того, що її доручення стосовно висновків комісії не виконуються. Міністерства, на жаль, не зібрали таку нараду і відклали вирішення питання, навіть не знаю у яку довгу шухляду, хоче це дуже актуально для Херсонщини.

Ще одна проблема: ми розробили чіткий план щодо вивозу пестицидів та інших небезпечних речовин, які вже понад двадцять років знаходяться на території області. Наша мета - екологічно «зачистити» територію, особливо курортну частину. З обласного екологічного фонду були виділені кошти, підписали відповідні угоди і проведені тендери по утилізації пестицидів в Польщі. Але вже другий тиждень не проводяться розрахунки з тією компанією по екологічному фонду і роботи призупинені. А ми ж могли в цьому році третину цих речовин, а це 126 тон з 327-ми, повністю вивезти!

Я знову ж таки звертаюсь до уряду і пишу телеграму, зриваю трубку казначейству та віце-прем’єру , але ніхто рішень не приймає. При цьому у нас є всі ресурси, чітка програма дій, рішення на рівні обласної ради, ми не просимо у держави коштів, ми єдине просимо: будь-ласка, не затримуйте розрахунки за роботу, яку ми проводимо як регіональна гілка влади.

Наскільки високим, по-Вашому, є рівень соціальної напруги на Херсонщині у зв’язку зі збільшенням безробіття, зниженням потужностей роботи промисловості та іншими кризовими явищами?

Я вважаю, що ми тримаємо достатній рівень управлінських рішень, щоб протистояти цим явищам. Відповідно до даних держкомстату, єдина область, яка має найменші обсяги падіння промисловості - це Херсонщина, вони знаходяться на рівні 6 відсотків. В той самий час по Україні доходить до 32 відсотків. На сьогодні ми маємо рівень безробіття 1,3 відсотка, один з кращих за останні 5 років. Ми створили в області 39 тисяч робочих місяць, у нас спостерігається серйозна динаміка скорочення боргів по заробітній платі. Коли я приймав область, цих боргів було 85 мільйонів, сьогодні - в межах 21 млн., крім того, у цьому році ми не нарощуємо боргів по зарплаті.

В аграрному секторі - ми 4-ті в Україні, а в цілому, за підсумками останніх 9 місяців Херсонщина другий рік знаходиться в десятці ефективно працюючих регіонів.

Політична боротьба напередодні виборів стає на Херсонщині інтенсивнішою?

Я думаю, що наша область і в цьому питанні суттєво відрізняється. Всі політичні партії спокійно собі агітують виборців, ніхто нікого не переслідує, немає адміністративного тиску. Це свідчить про те, що за останні 5 ситуація суттєво на Херсонщині суттєво змінилась. В таких спокійних, демократичних умовах, я переконаний, люди приймуть своє рішення. Ніхто не ріже біл-борди, ніхто не заляпує їх фарбою, немає серйозних конфліктів - все відповідно до чинного законодавства.

Що б ви хотіли побажати і своїм землякам, і українцям напередодні свят?

Насамперед, моє перше побажання до всіх співвітчизників - не зрадити Україну. А ще б я хотів, щоб до Нового року всі українці, громада Херсонської області, подивилися на небо, знайшли різдвяну зірку і помріяли про свої бажання. І щоб у Новому році ці бажання здійснились. Спокою, стабільності і віри - віри в краще і впевненості, що інакше бути не може.

Світлана Розсадюк