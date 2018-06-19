Віхи тижня: Повна чаша від Тимошенко, сюрприз від Тігіпка і водохресна ополонка для Ющенка

Україна пройшла через випробування першим туром президентських виборів. Всупереч страхітливим прогнозам і передбаченням, голосування пройшло спокійно і організовано. Юлії Тимошенко і Віктору Януковичу належить повторно шукати шлях до сердець виборців, а Віктору Ющенку – готуватися до переходу в іншу політичну якість.

Фінальний відрізок президентської кампанії вийшов вельми насиченим. Претенденти на вищий державний пост практично не вилазили «з ящика», роздаючи обіцянки з легкістю фокусника, що демонструє школярам свої нехитрі трюки. Втім, не всі кандидати працювали на позитив: Віктор Ющенко навіть під загрозою судового переслідування з боку соратників Юлії Тимошенко наполегливо розповідав про фінансові махінації прем`єра. Але, як показали попередні підсумки голосування, Віктору Андрійовичеві це не допомогло, а Юлії Володимирівні не завадило.

Лідер БЮТ проявила не тільки відомі бійцівські якості, але і продемонструвала наявність чималих ресурсів. У боротьбі за голоси виборців, які не визначилися, Юлія Володимирівна зробила інформаційний марш-кидок по основних рейтингових телеканалах країни, в різних форматах представляючи власне бачення майбутнього України. Особливо памятним вийшло тригодинне спілкування з пресою: Тимошенко батожила олігархів з таким гнівним ентузіазмом, що мимоволі здавалося, ніби їх перевиховання і розкуркулення почалося з парламентської фракції БЮТ. Прем`єр повідала про пріоритети розвитку України, пообіцявши протягом декількох років повноцінну європейську інтеграцію, а за свою першу президентську каденцію – забезпечення повної енергетичної безпеки країни. Слухати прормови Юлії Володимирівни про «перетікання нафти і газу» на шельф Чорного моря дещо моторошнувато всім, хто пам`ятає шкільний курс географії, але виборцям, схоже, подобаються картинки прийдешнього енергетичного достатку.

Віктору Януковичу зы своєю конкуренткою в публічній полеміці змагатися небезпечно, але не виключено, що доведеться. Відмова від телевізійних дебатів, обумовлена страхом втрати рейтингу, для лідера Партії регіонів може стати неправильним рецептом. Втім, результат першого туру не дозволить Віктору Федоровичеві почивати на лаврах: у бютівському штабі в цілому задоволені результатом голосування 17 січня. Отже Януковичу належить терміново знайти методи протидії динамічнішому і гострішому на язик опонентові.

З одного боку, перший тур, що пройшов без особливих ексцесів, вселяє надію в цивілізовану політичну боротьбу, з іншого – в штабах фаворитів кампанії спостерігається підвищена активність. Для остаточної перемоги необхідно забезпечити високу явку, відстояти результати і переграти членів виборчкомів, делегованих технічними кандидатами опонента.

Ймовірно, ареною протистояння стане Верховна Рада, до керівництва якої повернеться, піймавши облизня, Володимир Литвин. Його участь у президентській кампанії підтвердила відому істину: нічого спікерові парламенту намагатися зайняти президентське крісло. Володимир Михайлович терміново згадуватиме навики миротворця, придбані в 2004 році, і намагатиметься вплинути на хід політичних подій. При цьому йому необхідно пам`ятати, що після завершення епопеї під назвою «президентські вибори» можливі і дострокова парламентська кампанія, і ротація складу президії Верховної Ради.

За законами жанру фіналістам президентської гонки не доведеться розраховувати на зриму допомогу Сергія Тігіпка і Арсенія Яценюка: обидва кандидати відмовилися закликати своїх прихильників віддати голоси в другому турі за будь-кого з фаворитів. Обидва політики не відреагували позитивно на солодкоголосі обіцянки Тимошенко і бурмотіння Януковича на тему консолідації. Юлія Володимирівна не приховує своєї зацікавленості в тому, щоб Віктор Федорович не одержав 7 лютого жодного додаткового голосу. Але поки вона не переконала Тігіпка і Яценюка: обидва планують впритул зайнятися партійним будівництвом, причому «сильний українець» має більші шанси, ніж «змінний фронтовик». Тігіпко зумів провести виразну і насичену кампанію, і одержана 13-процентна підтримка виборцівочевидно не породжує в ньому марновірства. Відмовившись від прем`єрського портфеля на початку 2010-го, він через півтора-два роки зможе претендувати на президентське крісло, адже новому Президентові не вдасться об`єднати країну і набрати більше 50% голосів в свою підтримку. Ця обмежена легітимність може вилізти боком політикові, який буде оголошений Центрвиборчкомом переможцем президентських виборів.

Зате з долею нинішнього Президента більш-менш зрозуміло, хоча соратники Віктора Ющенка вдають, що вперше чують про такий спосіб замірів громадської думки як екзит-пол. За п`ять років після тріумфального для Віктора Андрійовича Майдану у залишків його команди проявляється не тільки часткова амнезія, але і вірнопідданський оптимізм. Втім, елементарним тестом на лояльність стане спільне з Ющенком купання у водохресній ополонці, яке для глави держави може стати одиночним плаванням.