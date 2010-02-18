Тимошенко просять повернути у держвласність Почаївську лавру

Голова Тернопільської обласної ради, голова Секретаріату Всеукраїнського об‘єднання «Свобода» Олексій КАЙДА направив звернення до прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО із вимогою відмінити розпорядження Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року про вилучення Почаївської Свято-Успенської Лаври зі складу Кременецько-Почаївського заповідника і повернути її як безцінну історико-архітектурну пам’ятку українському народу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Свобода”.

У своєму зверненні голова Тернопільської облради зазначає, що “Почаївська Свято-Успенська Лавра є духовною святинею українців і безцінною історико-архітектурною пам’яткою нашого народу. Проте нині, на превеликий жаль, Почаївська Свято-Успенська Лавра перетворилася на центр антиукраїнських сил, які здійснюють антидержавну пропаганду, паплюжать усе українське та здійснюють не лише протизаконні, а й антихристиянські дії”.

За словами О.КАЙДИ, “почаївські ченці ведуть себе агресивно щодо священнослужителів та вірян інших конфесій, підбурюють своїх парафіян на войовничі дії, намагаються втручатися у світське життя навколишніх населених пунктів. Звідси розповсюджується література антиукраїнського змісту не лише по північних районах області, але й по всій Україні”.

Як наголошується у зверненні, “таке неподобство стало можливим у зв’язку з незаконною передачею Лаври Московському патріархату”. “Не зважаючи на те, що у 2001 році Постановою Кабінету міністрів пам’ятки Кременця та Почаєва (у тому числі і Лавра) були оголошені Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником, уряд В.ЯНУКОВИЧА у 2003 році вирішив виключити Почаївську Лавру зі складу заповідника і передати її у безоплатне користування чоловічому монастирю Української православної церкви Московського патріархату”, - зазначає у своєму зверненні О.КАЙДА. Він нагадує, що “депутати Тернопільської обласної ради четвертого скликання звернулися із заявою, у якій висловлювали обурення такими діями уряду. Однак, розпорядженням Кабінету міністрів України № 438-р від 17.07.2003 р. Почаївську Лавру таки було виключено із складу заповідника. Водночас Постановою КМУ № 1699 від 29.10.2003 р. затверджено «Типовий договір про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю». На його виконання, а також за дорученням Кабінету міністрів України № 65031 від 11.11.2003 р. Держбуд видав наказ № 198 від 26.11.2003 р. «Про передачу у користування комплексу споруд Почаївської Лаври Українській православній церкві Московського патріархату». Договір діє до 1 січня 2052 року і може бути продовженим за згодою сторін”.

Занепокоєна такими фактами Тернопільська обласна рада п’ятого скликання на 24 сесії створила тимчасову контрольну комісію щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в м. Почаєві Українській Православній Церкві Московського патріархату, а також дотримання у зв’язку з цим земельного і міграційного законодавства, зазначається у зверненні. “За висновками тимчасової контрольної комісії Тернопільської облради на території Почаївської Лаври здійснюється комерційна та інша діяльність із порушенням чинного законодавства України. Зокрема, розлив та продаж води, торгівля вином здійснюються із приховуванням прибутків, без сплати відповідних податків та акцизів. Також комісія встановила, що Лавра надає туристичні послуги, які оформляються як паломництво, що дозволяє уникати сплати податків”, - наголошує О.КАЙДА.

При цьому голова Тернопільської облради від імені громади Тернопілля закликає главу уряду Юлію ТИМОШЕНКО “здійснити по-справжньому патріотичний крок – відмінити розпорядження Кабінету міністрів України № 438-р від 17.07.2003 р. про вилучення Лаври із складу Кременецько-Почаївського заповідника і повернути її у власність держави як українську національну святиню”. “Тернопільська обласна рада сподівається, що Ви, як політик, який декларує захист українських національних цінностей, на ділі доведете, що дбаєте про інтереси України та українців», - підкреслюється у зверненні.