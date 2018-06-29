Сцилла і Харибда для НУ-НС: між «донецькою» коаліцією і достроковими виборами

Зняти уряд Тимошенко «регіонали» обіцяли давно. Заявляли, що в них двері ломляться від нинішніх партнерів по коаліції, охочих засвідчити свою участь в більшості Януковича і одержати портфелі. Але лише 19 лютого – майже за два тижні після другого туру Партія регіонів зареєструвала у Верховній Раді проект ухвали про відповідальність Кабміну.

БЮТ одразу «кинувся назустріч небезпеці» і почав збирати голоси за проведення 24 лютого позачергового засідання парламенту, демонструючи упевненість, що голосування про відповідальність Кабінету вони не боятися, і голосів за відставку прем`єр-міністра у «регіонів» немає.

Були голоси чи ні, ми вже не дізнаємося, позачергового засідання парламенту, на якому мало розглядатися питання про недовір`я уряду, 24 лютого не відбулося. Ухвала, покликана відчужити прем`єра, була відкликана для доопрацювання. Бютівці одразу пояснили, що голосів на усунення Тимошенко у «регіонів» просто немає. «Регіонали» натомість вустами першого віце-спікера Олександра Лавриновича сказали, що голоси на відставку є, і навіть більше, ніж достатньо, - просто члени фракції переоформляли реєстрацію ухвали. І сьогодні народні депутати від Партії регіонів зареєстрували свіжу ухвалу про недовіру уряду.

Чи знайдеться в групі «За Україну» десяток “святих джоджиків?”

Нагадаємо, що після другого туру в рамках млявих боїв за уряд і нову парламентську більшість, парламент ухвалив Регламент, яким зобов`язав мати списки членів коаліції, де б містився фізичний підпис кожного коаліціянта. (Законно чи ні висувати цю вимогу до вже існуючої коаліції, залежить тільки від поєдинку юристів двох політсил). У результаті існують два напіввіртуальні-напівреальні списки депутатів. Один - підтверджує коаліцію з Тимошенко, другий намітив членів нової більшості з Януковичем.

Фракція НУ-НС, наскільки нам відомо, за два тижні провела три засідання, розглядаючи питання своєї майбутньої участі в парламентській більшості, але під «свого прем`єра Яценюка». А Юлія Тимошенко провела зустрічі НУ-НС, обіцяючи щось там, якщо члени фракції поставлять свої підписи під старою коаліційною угодою. Щоб відбулася нова коаліція (ПР - Блок Литвина – НУ-НС) потрібно 37 голосів нунсівців, щоб підтвердилася стара (БЮТ - НУ-НС – Блок Литвина) вже не вистачає 54 голоси. Чи вийде зберегти нинішню більшість?

Простий математичний підрахунок показує, що якщо з 71 члена фракції НУ-НС відняти вісімнадцять членів депутатської групи В’ячеслава Кириленка, який заявив, що його група нічого не підписує (не підтверджує членства в демкоаліції) і нікуди не вступає, - виходить 53 особи. Звідси ж слід відмінусувати нардепів з ЄЦ, плющів-ющенків і ще пару людей туди-сюди - і утворюється дефіцит в десяток голосів. Але річ у тому, що Юлія Тимошенко вміє умовляти. Чи знайдеться в групі «За Україну» десяток своїх «святих джоджиків», які, підставлять кадрове плече згасаючій пробютівській більшості і підтвердять стару коаліцію? (Свого часу, член УНП Ярослав Джоджик врятував коаліцію з БЮТ, поставивши свій підпис під коаліційною угодою). Хоч на колективну зустріч із прем’єр-міністром «заукраїнці» не ходили, але в індивідуальному порядку деякі з них із головою урядою зустрічалися, і на її телефонні дзвінки відповідали.

Напевно, похід до Ради та переговори з нунсівцями прем`єр-міністра був немарний. Якщо Юлія Тимошенко так нагально хотіла винести на Раду питання недовіри Кабміну. Відомо, що в разі провалу голосування за цю ухвалу уряд одержує імунітет до кінця цієї сесії. Тимошенко наполягала на останньому голосуванні щодо довіри собі, бувши абсолютно упевнена, що воно провалиться.

Самі «заукраїнці» і на офіційному сайті, і в інтерв`ю УНІАН повторюють слова свого лідера В’ячеслава Кириленка, який сказав, що ні в яку коаліцію ні з БЮТ, ні з «Регіонами» «За Україну» не ввійде.

На своєму офіційному сайті і при ввімкненому диктофоні вони в питанні про можливу участь у коаліції за умови Яценюк–прем`єр витримують дипломатичний тон.

«Ми не бачимо різниці між двома політсилами, ми обговорювали різні можливості і варіанти, і ні в одній з коаліції ми не бачимо свого місця. Ми сподіваємося, що наша позиція примусить і БЮТ, і ПР пам`ятати про національні пріоритети. Що стосується фігури Арсенія Яценюка, то вона не є тією ціною, яку можна торгувати при вирішенні глибинних ідеологічних питань, - сказав нам нардеп Андрій Парубій. - Якщо в «Нашій Україні» і збереться яка-небудь більшість, готова прилучитися до Януковича, то все одно це буде без нас».

З вимкненим диктофоном «заукраїнці» висловлювалися ще жорсткіше. Мовляв, більше ніяких коаліцій. Про БЮТ вже не йдеться. А більшість з «регіоналами» і з Яценюком як прем`єром - це не коаліція під цінності, під зовнішній вектор, це коаліція під інші гроші, під інший клан. Арсеній Яценюк не може стати гарантом української політики, він лише привід легітимізувати ширку. З-під фігури реформіста Арсенія Петровича видно гордий профіль Януковича...»

Утім, сам лідер «За Україну» В’ячеслав Кириленко після своєї відмовної заяви щодо участі в більшості далі не сказав ні слова, давши можливість розвивати тему соратникам з групи. Можливо, вважає тему вичерпаною, а може, не виключає того, що ще знайдуться аргументи, які спонукають його повернутися за стіл переговорів з однією з політсил. Але поки що озвучена офіційно позиція дає підстави вважати, що відставку прем`єра кириленківці не підтримають. Принаймні, найближчого вівторка.

Опитані нами члени цієї депутатської групи вірять, що голоси за відставку лідера БЮТ з посади януковичів і так вже мають. Серед тих, хто за це голосуватиме, називають «Народну самооборону» і т.зв. позафракційних. Але навіть якщо відставка уряду відбудеться, то на яких підставах формуватимуть нову коаліцію? За рахунок позафракційних, ЄЦ і Петра Ющенка тут не виїдеш. Потрібне рішення фракції.

Скільки самооборонців перейде до Януковича?

«Народна самооборона» - цікава депутатська група. 2007 року вона претендувала на роль такого народного руху, пробралася на позачергових виборах єдиним блоком з «Нашою Україною» до парламенту і була представлена депутатською групою в сімнадцять осіб. Але вже 2008 року лідер групи Юрій Луценко резюмував, що «Самооборона» вичерпала себе як політико-повстанський проект.

А потім минув ще рік, і ось уже головний спонсор цього «політико-повстанського проекту» Давид Жванія в своєму інтерв`ю говорить, що «самостійного майбутнього і розвитку у проекту «Народна самооборона» немає».

Ця позиція колишнього спонсора проекту може бути класикою того, як елегантно пропонують себе колишнім супротивникам люди, одягнені в бріоні. Він нарікав, що «Народна самооборона» стала заручницею поведінки Юлії Тимошенко, яка повинна заявити про перехід в опозицію», що «люди, які вважають себе у фракції членами БЮТ, повинні чітко визначитися і піти» (серед членів команди БЮТ він назвав і Юрія Луценка) і що потрібно приймати «неадекватні, нестандартні рішення».

Загалом, Давид Важаєвич прозоро дав зрозуміти, що не проти взяти участь у владі. Все-таки які різні бувають українські грузини. Цікаво, що Жванія дуже не хоче в опозицію і при цьому виступає від імені всієї групи.

Натомість самооборонець Тарас Стецьків вважає, що із Жванією з «Самооборони» в табір «регіоналів» підуть максимум п`ятеро осіб.

«Я не думаю, що до вівторка «регіонали» знайдуть 226 голосів за відставку Тимошенко, - сказав Стецьків в інтерв`ю. - Юлія якийсь час протримається, але у мене відчуття, що рано чи пізно «регіонали» коаліцію розвалять. Вони знайдуть голоси за цей розвал. Знайдуть. Якщо Литвин оголосить 2 березня, що коаліції не існує, і включиться лічильник 30 днів, коли треба буде створити нову більшість, - те я не виключатиму того, що у нас знайдуться тридцять сім голосів для більшості Януковича. Під загрозою розпуску і шантажу, за участю грошей я не виключаю, що до цієї більшості прилучаться тридцять осіб з фракції НУ-НС. Уявіть групу «За Україну», яка не має жодних шансів на переобрання. Не можу гарантувати, що не пристане ніхто і з «Самооборони».

Ми зв`язалися також з націонал-патріотами з «Нашої України».

Щоб перевірити, як почуваються вони.

«Я вважаю, що дострокові вибори майже неминучі, - сказав в інтерв`ю член «Нашої України» Юрій Ключковський. - Я не бачу можливості їх уникнути, навіть якщо на якийсь час буде створено сурогат нової коаліції. Можна боятися виборів, але неможливо наступати на горло власній пісні».

«Я переконаний, що у нас будуть підписи за коаліцію з БЮТ, - сказав нам Роман Зварич. - Я не бачу перспектив створення більшості «регіонів» за участю «Нашої України». Звичайно, «регіони» можуть піти на вибори, але для нас це теж можливість провести кампанію успішно і змінити конфігурацію».

25 лютого інавгурація нового президента Віктора Януковича. Деякі «регіонали» пояснюють, що не поспішали із створенням нової більшості, тому що хотіли це зробити після офіційного входу донецького лідера у владу, щоб спокійно зустріти – проводити високих гостей, відзначити свято без скандалів. А наступного пленарного тижня, мовляв, усе відбудеться. Чи не марні їх очікування?

Все-таки ніхто з націонал-демократів не хоче стати Морозом. І водночас ніхто не бажає дострокових виборів. Хоч розірвися.

Маша Міщенко