Регіонали зареєстрували у ВР новий проект постанови про недовіру уряду

У Верховній Раді зареєстровано доопрацьований проект постанови щодо висловлення недовіри уряду.

Авторами відповідного проекту постанови є народні депутати від Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, Олена ЛУКАШ та Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

У документі пропонується парламенту прийняти резолюцію недовіри Кабміну за результатами розгляду питання про відповідальність Кабінету міністрів за соціально-економічну ситуацію в Україні, відповідно до частини першої статті 87 Конституції України.

В пояснювальній записці автори проекту документу вказують, що аналіз останніх років діяльності Кабінету міністрів на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО засвідчує той факт, що здійснення урядової політики не тільки не призвело до реальної стабілізації у вітчизняній економіці, а ще більше загострило соціально-економічні проблеми в нашому суспільстві.

Зокрема, в економічній сфері Урядом не було вжито заходів для модернізації базових експортних галузей, відсутня стратегічна політика широкомасштабної структурної перебудови економіки, не виконуються загальнодержавні програми, несприятливим залишається інвестиційний клімат.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повернув попередній проект постанови щодо висловлення недовіри уряду, посилаючись на недотримання технічних процедур при його реєстрації.