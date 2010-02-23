У БЮТ переконані, що голосів за відставку Тимошенко у регіоналів немає

У фракції Блоку Юлії Тимошенко вважають, що у Верховній Раді не має достатньої кількості народних депутатів, які б підтримали рішення про відставку уряду.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції БЮТ.

У документі нагадується, що фракція Блоку Юлії Тимошенко на 24 лютого цього року пропонувала скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому планувалося розглянути єдине питання: проект постанови парламенту про резолюцію недовіри уряду Юлії ТИМОШЕНКО, поданий Партією регіонів.

“Фракція БЮТ наполягала на невідкладному розгляді постанови про відставку уряду з тим, щоб продемонструвати Україні – наша політична сила не тримається за владу. Якщо Партія регіонів готова відправити уряд у відставку і взяти на себе всю повноту відповідальності – вчасно виплачувати заробітну плату вчителям в лікарям, пенсіонерам – пенсії, забезпечувати належну допомогу мало захищеним верствам населення, наша політична команда готова до виконання волі законодавчого органу держави”, - зазначається у документі.

При цьому в БЮТ нагадали, що Партія регіонів відкликала свій проект постанови. “Адже “несподівано” виявилось, що проект постанови має суттєві недоліки, не дивлячись на те, що його готували чи не найкращі фахівці-юристи, члени фракції Партії регіонів: голова Регламентного Комітету ВР Олександр ЄФРЕМОВ та перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ”, - сказано у документі.

У зв’язку з цим у БЮТ вважають, що пояснити відкликання постанови можна лише тим, що у Партії регіонів нині немає голосів народних депутатів, які б підтримали відставку діючого уряду.

“Саме тому, Партія регіонів зробила все для того, щоб заблокувати фракцію БЮТ у законному праві провести позачергове засідання парламенту і розглянути проект постанови Партії регіонів”, - наголошується у документі.

В БЮТ вважають, що українське суспільство стало свідком “панічного страху, який відчуває Партія регіонів перед відповідальністю за долю країни. Партія регіонів “годує” людей голослівними заявами і пишними гаслами, за якими криється нестримне бажання отримати всю повноту влади в країні, без жодної відповідальності перед народом України. Єдиною перепоною, що заважає Партії регіонів – це діючий уряд”.

На думку народних депутатів від БЮТ, “Партія регіонів чудово усвідомлює, що на даний час їм не вдасться відправити уряд у відставку, окрім того, вони не можуть створити нову коаліцію у парламенті - саме тому вони вдаються до цинічного фарсу, брутальної брехні і блефу”. “Насправді ж, наші опоненти повертаються до своїх старих перевірених методів: підкупу, залякування і шантажу депутатського корпусу”, - наголошують у фракції БЮТ.

З огляду на це, фракція БЮТ заявляє: якщо Партія регіонів дійсно хоче взяти на себе відповідальність за країну, то вона повинна це робити чесно, прозоро і відкрито. “Жодній політичній силі ми не дозволимо перетворювати законодавчий орган держави на майданчик політичної корупції, таємних оборудок і торжищ народними обранцями”, - підкреслюють “бютівці”.