Лавринович заявляє, що голоси за відставку Тимошенко вже назбирали

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що в парламенті України є необхідна кількість голосів за відставку уряду.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, голосів для відставки «багато більше, ніж необхідно». «Те, що рішення буде ухвалено, то це поза всяким сумнівом». Він зазначив, що питання щодо резолюції недовіри Кабінету міністрів України буде розглянуто наприкінці наступного тижня. Він наголосив, що не потрібно розглядати дане питання «в пожежному порядку». При цьому він підкреслив, що фракція Партії регіонів «не хоче виходити за межі, які визначені законом про Кабінет міністрів України і регламентом Верховної Ради України, відповідно до яких уряд України має 10 днів для того, щоб підготуватися до звіту у Верховній Раді України». «Ми не зазіхаємо на права уряду», - додав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що заяви першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА з приводу нібито відкликання фракцією Партії регіонів проекту постанови про відставку уряду не відповідають дійсності.

«Ну я розумію, що у людей істерика. Але ж не можна так нахабно брехати на всю країну», - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він наголосив, що і зараз на сайті ВР є зареєстрований проект постанови. В той же час додав, що через технічні питання фракція Партії регіонів робила переоформлення реєстрації. Він зазначив, що голова ВР повернув проект постанови з тим, щоб його було передано на розгляд парламенту відповідно до тієї послідовності і того зразка, який затверджений розпорядженням керівника парламенту. О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що сам текст постанови ніяким чином не змінювався, ніякого його відкликання не було. О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що «резолюція недовіри буде розглянута і уряд піде у відставку». При цьому додав, що «нехай вони не сподіваються на чудо, бо чуда не буде, цього уряду в Україні не буде».