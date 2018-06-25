Перші призначення Януковича: шлагбаум чи потік ідей?

«Група Ахметова - Колеснікова реагувала на призначення Льовочкіна дратівливо, розуміючи, що це замикання контактів на людей, які для них не є близькими»...

Минулого тижня президент Віктор Янукович зробив перші призначення в Адміністрації президента.

Якою буде нова Адміністрація президента під керівництвом Сергія Льовочкіна: інтелектуальним центром чи центром впливу, з претензією на роль другого Кабміну? Чи будуть різними канали надходження інформації до президента чи єдиним таким каналом стане Сергій Льовочкін? Як ви оцінюєте перші призначення Віктора Януковича в Адміністрації? Ці питання ми поставили політикам, які мають відношення до Партії регіонів.

Ганна Герман, заступник глави Адміністрації Президента з питань внутрішньої політики і комунікації:

ЛЬОВОЧКІН УЖЕ ЗНАЄ ЦІ КОРИДОРИ

В Адміністрації президента формуватимуться ідеї, і звідси йтимуть імпульси для реалізації цих ідей. Адміністрація стане мозковим центром України.

Керівник Адміністрації Сергій Льовочкін – хороший менеджер. Він знає ці коридори, він працював у цій структурі (першим помічником президента Кучми) і зуміє запустити цю машину, це важливо.

Але я не бачу ризиків «монополізації каналів інформації» (через призначення Льовочкіна. – Авт.), про які говорять. Ми спілкуватимемося з Віктором Федоровичем безпосередньо.

Борис Колесніков, народний депутат України:

ПРЕЗИДЕНТ ФОРМУЄ КОМАНДУ ТАК, ЯК ЙОМУ ЗРУЧНО

Ви маєте подзвонити до Адміністрації президента і поговорити про це з самим Сергієм Льовочкіним. Я не можу оцінювати призначення.

Думаю, що президент формує команду так, як йому зручно, і правильно робить.

Олександр Лавринович, перший віце-спікер ВР:

ЧУТКИ ПРО МОЄ ПРИЗНАЧЕННЯ – ВИГАДКИ АБО БАЖАНЕ, ЯКЕ ВИДАВАЛОСЯ ЗА ДІЙСНЕ

Думаю, в положенні про Адміністрацію, яке буде затверджено на початку цього тижня, міститиметься характер, цілі та функції структури і будуть розписані повноваження співробітників.

Відносно начебто ймовірності мого призначення на пост глави АП, то переважна більшість чуток, які або формуються в журналістському середовищі або виникають при спілкуванні політиків, - це або вигадки, або бажане, яке видається за дійсне. Я не думаю, що це предмет для обговорення.

Що стосується мого місця в команді Януковича... Зі всіх органів виконавчої влади, де мені доводилося працювати, найкомфортніше і найбільш органічно я почувався в Міністерстві юстиції. Хоча працював і в ЦВК, і в парламенті, в апараті Кабміну. Але й сьогоднішня позиція, яку я займаю в парламенті, ддосить відповідальна, вона дає багато можливостей. Мене не обов`язково кудись пересувати.

Тарас Чорновіл, народний депутат України (екс-регіонал):

ЛЬОВОЧКІН ВИКОНУВАТИМЕ РОЛЬ ШЛАГБАУМА

Думаю, Сергій Льовочкін на нинішній посаді виконуватиме роль Льовочкіна в другому Кабміні Януковича, тобто шлагбаума. Доступ до Януковича буде строго обмежений. Система вибудується приблизно так: кілька людей з Партії регіонів, троє-четверо, зможуть потрапляти до Януковича самостійно. Буде кілька людей з вищого істеблішменту, які теж матимуть таку можливість. Можливо, Литвин, плюс хтось із центральних персон у «Нашій Україні», включаючи самого Віктора Ющенка. Думаю, переговори з НУ-НС серйозно продовжаться.

Можливо, серед персон доступу будуть і ті, кого розглядають у якості претендента на прем`єрство. Інші люди матимуть мінімальні шанси потрапити до Віктора Януковича. Причому для повністю чужих ці шанси будуть вищі, ніж для своїх. Це я припускаю з дуже високою часткою ймовірності, виходячи з того, як працював Льовочкін у 2006 - 2007 роках. Отже для представників Партії регіонів на сьогодні ізоляція Януковича буде ще більшою, ніж була до цього. Раніше з партійців середньої ланки хоч хтось міг до нього прорватися, тепер, думаю, що зі всіма своїми питаннями доведеться звертатися до Льовочкіна. Доступ зовнішньої інформації до президента буде ускладнено.

Мені переказували, що група Ахметова - Колеснікова реагувала на це призначення дратівливо, розуміючи, що це замикання контактів на людей, які для них не є близькими. І вони розуміють, що представлення позицій, ідей, принципів умисно гальмуватиметься.

Що стосується інших призначень, то там є цікаві кадрові рішення.

Наприклад, серед призначенців є Ірина Акімова. І це мудре, логічне призначення. Вона покликана виконувати функцію Шлапака (заступник глави Секретаріату Президента Ющенка. – Авт.). Людини, яка розбирається в економіці, розуміє дії уряду, може паралельно зібрати і узагальнити інформацію про діяльність Кабінету міністрів, про економічний і фінансовий стан держави. Акімова так само, як Шлапак, буде здатна вести діалог з урядом.

Станіслав Скубашевський, який керує управлінням регіональної політики, - теж вдале призначення. Він уміло і незаангажовано займався питаннями регіональної політики у Кучми. Скубашевський належить до вузького кола людей, які ніколи не входили в іншу команду і не пробували би створити свої сфери впливу Януковича. У нього будуть розв`язані руки для прийняття кадрових рішень.

Призначення Юрія Ладного керівником служби протоколу прогнозувалося. Але наскільки він вийде за рамки протоколу і чи зможе курирувати зовнішньополітичну діяльність, для мене питання відкрите. Якщо він працюватиме виключно на Льовочкіна, то багато речей будуть провальними. Наразі участь Ладного зводиться до того, щоб організувати і забезпечити реалізацію контактів. Від того, чи зможе він вибудувати свою лінію, чи радиметься з фахівцями із зовнішньої діяльності, які є в ПР, чи це буде вузька функція, якою він раніше займався в штабі ПР, - залежить успіх його роботи.

Дмитро Табачник, перший голова Адміністрації президента Леоніда Кучми, народний депутат України:

ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА - ЦЕ ЯК КОЛІР СОРОЧКИ І УЛЮБЛЕНА СТРАВА

Я думаю, що ефективність нової Адміністрації залежатиме від того, наскільки творчою, відкритою і доброзичливою буде ця структура для колег, для опонентів і навіть для попередників.

Складно коментувати призначення патронажного апарату. Я свого часу різко обурювався, коли депутати другого скликання розповідали Кучмі, хто у нього повинен бути главою адміністрації, а хто - заступниками. Патронажна служба - це як колір сорочки, як улюблена страва, як улюблена музика. Ця тема, де президентові ніхто не має права вказувати і радити. Такі поради і коментарі - або хамство, або свідома провокація.

Сергію Льовочкіну важливо зробити апарат креативним, і щоб він працював на випередження. Просто змагатися з Кабміном і РНБО – шлях у нікуди.

Там мають народжуватися нові ідеї. Інакше це буде бюрократія. Але перший крок Льовочкіна - те, що він повернувся до назви «Адміністрація президента», - вірно політично і адміністративно точно. Адміністрації президента існують у всьому світі, в США, у Франції, в Росії, в Казахстані. Крім того, цим протягується політичний місток до впливової, інтелектуальної і стабільної Адміністрації Кучми, де тотально не порушувалося нагородне законодавство, не було придворних музеїв у структурі АП, на противагу Секретаріату Ющенка, де були постійні скандали, чвари, різноголосся. Сам цей крок осмислений і правильний. У назві «Секретаріат» менше сенсу, ніж у Адміністрації.

Що стосується решти призначень.

Я багато років знаю Станіслава Скубашевського. Він надзвичайно працелюбна і порядна людина. Знаю, коли він приїжджав до мене на співбесіду як керівник апарату Донецької обласної адміністрації у губернатора Володимира Щербаня. І він був одним з тих сильних керівників, завдяки яким я тоді ініціював рішення президента Кучми підвищити керівників апаратів обласних держадміністрацій в ранзі і статусі до рівня заступників глави адміністрації області.

Ірина Акімова - дуже підготовлений економіст. Але я не фахівець в економіці і давати більш пієтетні оцінки не можу. Мені подобається її спокій і стриманість.

Хорошим вважаю призначення Олега Рафальського, який керує управлінням документального забезпечення. У нього відмінна освіта, він мій товариш по навчанню з істфаку Київського університету імені Шевченка. Він був ефективним керівником головного управління внутрішньої політики на початку 2000 років в Адміністрації. Крім того, у нього хороший досвід наукової і викладацької роботи. Він був деканом у педінституті. Крім того, що політологія - це його спеціальність, він спокійна людина, не схильна до інтриганства, зіштовхування позицій.

Юрій Ладний добре проявив себе як керівник протоколу. Протокол у Януковича, як у прем`єра і як у лідера опозиції не мав проколів. Його чекає величезна кількість роботи, щоб стати таким корифеєм протоколу, як Чернявський (керівник протокольної служби за президентів Кравчука і Кучми). Чернявський відчував протокол, не тільки вітчизняний, але й іноземний. Він був корифеєм у всьому, в розсадженні гостей, у виборі сувенірів, у підготовці бесіди. У Ладного велике поле діяльності, і йому є на кого рівнятися.

Про одного із заступників я свідомо промовчу.

Повідомлення прес-служби від 26 лютого про співчуття президента з приводу смерті однієї гідної людини, де він називається «Всесвітньо відомим істориком», говорить про те, що цьому заступнику треба ще багато чому вчитися і коригувати свою думку з точкою зору професіоналів. Крім того, якби у мене в 1994 році в перші дні роботи на найбільш ейфоричному етапі, коли всі один одного люблять і всі всім задоволені, хтось сказав, що він не задоволений своїм призначенням і працюватиме тільки у форматі прямого спілкування з президентом, - вже наступного дня він відніс би назад у парламент свою трудову книжку (тобто був би звільнений. – Авт.).

Опитувала Маша Міщенко