Повернення Лозінського: де ж ти раніше був?

Ховався – ховався, але ж прийшов. Віктор Лозінський, народний депутат України, головний підозрюваний у вбивстві Валерія Олійника, прийшов до Генпрокуратури. Правда, провину свою не визнав, заявив, що свідчити буде тільки у присутності адвоката, а те, що пропав на сім місяців, це все тому, що не знав, що в розшуку.

Чому прийшов Лозінський? Прийшов з повинною, чи вибудовує якусь стратегію захисту?

Цікаво, що за п`ять днів до цього у структур, пов`язаних з Лозінським, рішенням судувідібрали 26 тисяч гектарів землі. Чи не виявиться до кінця слідства «вбивство з нанесенням важких тілесних ушкоджень» вбивством з необережності, мовляв, кинувся Олійник з сокирою на народного депутата України і той ось так перевищив самоборону. Ми попросили прокоментувати ситуацію з Лозінським і перспективами судової справи відомих у столиці адвокатів.

Андрій Циганков:

ЧЕРЕЗ ДВА-ЧОТИРИ МІСЯЦІ ЙОГО МОЖНА ВІДПУСТИТИ ПІД ТАКУ ЗАСТАВУ, ЩОБ НЕ ЗАЛИШИТИ ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИЇХАТИ

Важко робити прогнози в справі, де немає відкритості. Спочатку кажуть, що його привела за руку СБУ, а є інформація, що він прийшов сам. Є коментарі, що він сидів три години, чекаючи поки його приймуть. Все, що ми поки знаємо точно, що з Віктора Лозінського знято депутатську недоторканність і порушено справу за частиною 2, статті 122 – нанесення тяжких ушкоджень, що призвели смерть. З липня, коли судом була дана санкція на затримання, народний депутат не з`являвся на роботі, тобто впродовж усього цього часу ховався від органів досудового слідства. Але при цьому, якщо йому не вручалися повістки, то процесуально він може стверджувати, що не знав. І що тільки, мовляв, дізнався - відразу прибув і ніхто його цього права не позбавить. Враховуючи таку кваліфікацію, і те, що у людини є можливості вплинути на слідство, як запобіжний захід зазвичай обирається утримання під вартою. Якщо такий запобіжний захід буде обрано, він є на два-чотири місяці обгрунтованим (коли слідство активно працює в рамках досудового слідства), щоб вказана особа не перешкоджала. Далі, вважаю, що спроможні люди можуть забезпечувати свій процесуальний статус заставою настільки значною, що у випадку, якщо у підозрюваного буде бажання ухилятися від слідства, щоб ситуація була «невитратною» в частині виплати зарплати слідчим. Також застава має стати механізмом виїмки з обороту коштів, які дають можливість підозрюваному виїхати. Щодо доведеності – недоведеності провини. На сьогодні пан Лозінський і його захист не оскаржили постанову про порушення кримінальної справи. Або, ще не закінчилися процесуальні терміни, і вони про це нібито не знають, або немає підстав для оскарження. Оскарження або неоскарження постанови стане квінтесенцією відношення Лозінського і його захисту до даної кримінальної справи. На мою думку Лозінський ховався й чекав. Чого чекав? У ситуації зі "справою адвокатів" (справа про здирництво, де позивачами виступають нардепи від БЮТу - авт) представники цієї сили нардепи Власенко і Богдан явно розраховували на перемогу свого лідера на президентських виборах. Не виключаю, що Лозінський якось по`язував соє бачення процесу з імовірною перемогою Юлії Тимошенко. Але це навряд чи для нього було би краще. При тому, з якою одностайністю було проголосовно зняття недоторканності, навряд чи він міг розраховувати на подальшу підтримку колег. В кінці кінців, не депутати, а законодавство, а саме недоторканність, дали йому можливість переховуватися, не ходити на роботу. Думаю, що щодо нього було суто дано розпорядження правоохоронних органів не проводити оперативно-розшукову діяльність, не проводити наглядову роботу. Адже Лозінський зник фактично після зняття недоторканності. Він говоритиме, що зник тому, що не хотів, щоб це впливало на рейтинг лідера фракції.

Я думаю, що й ця справа буде закритою для суспільства. Її результати залежать від якості досудового і судового слідства і від якості захисту. Те, як проводиться в Україні досудове і судове слідство, не дає підстав думати, говорити, що якась справа може бути очевидною.

Вся країна чула, що міністр внутрішніх справ розголосив таємницю усиновлення Олени Полюхович, розголосивши таким чином таємницю досудового слідства. Але і Генпрокуратура, і Печерський суд, і Апеляційний суд у складі трійки, сказали, що країна помилилася. Прокурори і судді прізвища Полюховичів у виступі міністра не почули і провини міністра Луценка не побачили теж. Так і тут прокурори і судді можуть не почути і не бачити того, що знає країна. Коли розшукали суддю Зварича, то що одразу зробили? Його повезли до суду, який дав санкцію, – утримання під вартою. Було прийнято рішення суду. Інформації про те, що Лозінського повезли до суду не було. Якби були очевидні докази і процесуальні рішення, то Лозінського утримували би під вартою за рішенням суду. А слідство поки з`ясовує підстави. Не виключено, що його затримали на три доби.

Тетяна Монтян:

ЛОЗІНСЬКИЙ ПРИЙШОВ, ТОМУ ЩО У НЬОГО ЗАКІНЧИЛИСЯ ВСІ РЕСУРСИ

Лозінський прийшов здаватися, але навряд чи це вплине на кваліфікацію справи або на вирок суду, якщо він буде винесений. Лозінський нібито розповідає, що він був не в курсі, що оголошений у міжнародний розшук. Не виключаю, що знайдеться суд, готовий повірити в таку нісенітницю. А взагалі у нас міра покарання не має жодного відношення до складу злочину. Тут грають роль інші речі: кількість грошей, політичні розклади. Тому, якщо мова і йтиме про покарання, то прихід Лозінського гратиме наймінімальніше значення. Я не думаю, що справу буде перекваліфіковано. Тому що всі бачили фотографії жертви. Всі звіти, всі свідчення очевидців, все є у відкритому доступі. Тому ніякої закритості тут не буде.

Моя особиста думка, Лозінський прийшов, тому що у нього закінчилися всі ресурси. Любі друзі й колеги обібрали його, як липку, причому відразу ж. Щоб сім місяців ховатися, то це треба всім платити. Зрозуміло, що правоохоронні органи знали, де він і кожен причетний брав мзду, щоб його не здавати. А всім платити сім місяців, то жодної «платилки» не вистачить. Весь ресурс потирили миттєво, як тільки з ним це сталося. Соратнички. А оскільки все сталося миттєво, то у нього фізично не було часу якісь свої ресурси обернути в монетарну суму і кудись сховатися, змінивши ідентифікацію. Для мене залишається відкритим, як ця історія взагалі спливла. Я думаю, що її оприлюднили соратнички, щоб розділити ресурс товариша Лозінського. Сам бомж нікого не цікавив. Так. Якби ці тварюки, які знаходяться при владі, не вели внутрішньовидову боротьбу, то вони давно з`їли би все суспільство з кістками.

Максим Стеценко:

ПРОКУРОР ОБЛАСТІ ОСОБИСТО КЕРУВАВ ЗБОРОМ ДОКАЗІВ

Чи може в Україні народний депутат сісти до в`язниці за вбивство? В умовах, коли з нього зняли недоторканність, може. Є різні версії того, що відбувалося. Кажуть, що загиблий не був ангелом.

Але результат залежить від того, наскільки правильно і грамотно будуть проведені слідчі дії. Знаю з перших рук, що туди, на місце злочину, особисто виїжджав прокурор Кіровоградської області. Більш того, він зробив усе, щоб закріпити на місці докази, особисто керував оглядом місця події.

Співробітники прокуратури, які мали до цього відношення, сказали, що відносно збору доказів там зроблено все. А успіх справи на відсотків 80 залежить від первинного збору доказів. Якщо все зібрано правильно, вірно, грамотно, то справа матиме судову перспективу. Але ви не забувайте, що такі справи - це десять-п`ятнадцять томів кримінальної справи. Все залежить від того, що реально є у справі? Які свідчення надають люди, які стояли поруч? Які свідчення дають інші обвинувачені і чи дають вони їх узагалі. Які результати балістичних експертиз (пов`язаних зі зброєю), трасологічні експертизи (експертиза слідів), від удару ножа, сокири. Під яким кутом здійснювалося, міг-не міг. Там десятки питань, на які неможливо дати відповіді, не побачивши матеріали. Звичайно, можна сказати, що регіони спробують підвести політичне підгрунтя і таким чином розрахуватися з ворогами із табору БЮТ. Але тут випадок волаючий... Турчинов сказав, що захищати Лозінського не буде.

Олег Поваляєв:

В КІНЦІ МОЖЕ ВИЯВИТИСЯ, ЩО ПОТЕРПІЛИЙ НАКИНУВСЯ НА ЛОЗІНСЬКОГО

Добровільний прихід Лозінського ніяк не впливає на кваліфікацію його дій. Це тільки надалі при визначенні міри покарання може скоротити термін тюремного ув`язнення. Даний факт враховуватиметься судом у дорадчій кімнаті разом з іншими характеристиками особи Лозінського (позитивними характеристиками, фактами участі в доброчинності і т.д.). Трактування якого-небудь слідчого органу про те, що Лозінський переховувався, може бути спростоване захистом Лозінського за простою схемою: був у відпустці і відключив мобільний телефон. Тому навряд чи слідство приділятиме увагу нез`явленню на виклики, це доля обивателя. На етапі досудового слідства його прихід не має значення. Але заарештувати його повинні у будь-якому випадку. Що стосується перспектив справи, то говорити про ту чи іншу кваліфікацію злочину на початку досудового слідства необачно, слідство об`єктивно може прийти, саме того не чекаючи, до наступного розвитку подій, що постраждалий Н., знаходячись, припустимо, в стані алкогольного сп`яніння, сам накинувся на Лозінського з якимось предметом. А Лозінський захищався. Результат справи багато в чому залежить від результатів слідства.

Опитувала Маша Міщенко