Лозінський приїхав здаватися з Криму

Колишній народний депутат України Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, якого обвинувачують у вбивстві жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, прибув сьогодні до Києва з Криму для того, аби здатися Генеральній прокуратурі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Як зазначили в прокуратурі, за словами В.ЛОЗІНСЬКОГО, він приїхав на автомобілі свого приятеля, якого попросив доставити його до Києва. "Як тільки було встановлено його місце перебування, туди одразу виїхали співробітники СБУ. Вони і супроводжували ЛОЗІНСЬКОГО до Києва, до порога Генпрокуратури", - сказали у прес-службі.

За словами співрозмовника агентства, місце знаходження екс-депутата було встановлено певний час тому оперативно-слідчим шляхом. Зокрема, через арешт і допит єгеря Голованівського лісництва, який одночасно був довіреною особою В.ЛОЗІНСЬКОГО, та інших осіб. "Також він, за повідомленням певних людей, був помічений у Кіровоградській, Донецькій, Одеській областях. Всі ці заходи привели до того, що він виявив себе. Його взяли в тісне кільце, яке почало звужуватися, і все закінчилося сьогоднішнім заходом - ЛОЗІНСЬКИЙ відчув, зрозумів це, і вирішив здатися", - сказали в Генпрокуратурі.

Водночас у відомстві зауважили, що у присутності адвоката В.ЛОЗІНСЬКОГО було ознайомлено з протоколом обвинувачення і сьогодні-завтра йому буде обрана в суді міра запобіжного заходу. "Звичайно, затягувати з цим не будуть - йому ж треба десь ночувати. А, де як не в ізоляторі?" - сказали в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, завдане способом, що має характер особливого знущання, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.

28 грудня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що у справі колишнього народного депутата від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКОГО достатньо доказів для його звинувачення.

О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що «на сьогодні справу ЛОЗІНСЬКОГО практично розслідувано – провели близько півсотні різних експертиз і слідчі експерименти, допитали понад тисячу свідків». За його словами, збільшилася кількість статей звинувачення проти В.ЛОЗІНСЬКОГО і його підручних – «незаконне позбавлення волі (йдеться про мисливців, захоплених колишнім депутатом), здирництво майна, перевищення службових повноважень і навіть підробка документів». При цьому О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що «у розшуку не лише ЛОЗІНСЬКИЙ, а й один з його наближених».

«Як тільки затримають утікачів, справу буде передано до суду в найкоротші терміни», - запевнив генпрокурор.