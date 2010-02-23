Суд відібрав у структур, пов'язаних з Лозінським, 26 тисяч гектарів

Господарським судом м. Києва задоволено позов Генеральної прокуратури України в інтересах держави щодо незаконного набуття товариством з обмеженою відповідальністю „Мисливське господарство “Голованівське”, права на користування мисливськими угіддями загальною площею 26,4 тис. га.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За її інформацією, суд погодився із доводами Генеральної прокуратури про порушення вимог законодавства при наданні вказаному товариству мисливських угідь у користування, зокрема, передачі мисливських угідь за відсутності згоди більшості землевласників та землекористувачів, на території ділянок яких знаходяться спірні мисливські угіддя, а також на підставі погоджень неуповноважених посадових осіб сільських рад.

Рішенням від 22 лютого 2010 року Господарський суд м. Києва визнав незаконним і скасував рішення Кіровоградської обласної ради від 21 березня 2008 року, № 424 «Про надання мисливських угідь у користування ТОВ «МГ «Голованівське», визнав недійсним договір про умови ведення мисливського господарства від 1 серпня 2008 р. та зобов`язав повернути спірні мисливські угіддя Кіровоградському обласному управлінню лісового та мисливського господарства.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура встановила, що мисливські угіддя на території Кіровоградської області, площею близько 26 тис. гектарів, надавалися приватним структурам, пов`язаним з колишнім народним депутатом України Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, з порушенням вимог чинного законодавства. Тому прокуратурою Кіровоградської області було заявлено позов до господарського суду про визнання незаконними рішень Кіровоградської обласної ради про надання у користування зазначених мисливських угідь.

Нині В.ЛОЗІНСЬКИЙ перебуває у міждержавному розшуку. Він підозрюється в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, 16 червня 2009 року поблизу мисливських угідь в Голованівському районі в результаті сутички з В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішніми районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник.