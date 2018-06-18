Янукович та ПР приготували для себе ешафот

Контраргумент у Тимошенко щодо всіх звинувачень на її адресу буде убивчий: усі вони не що інше як спроба Партії регіонів виправдати антиконституційний заколот…

Осквернення Конституції тушками

Декілька днів назад я написав статтю «Регіонали здійснили крок до стратегічної помилки», у якій звертав увагу на ризики, пов’язані зі спробою переможців виборчих перегонів у неконституційний спосіб створити коаліційну більшість (під себе). Але бажання отримати виконавчу владу в країні - усю й зараз - сильніше від здорового глузду та стратегічних інтересів лідерів цієї партії та її спонсорів. Донбаська регіональна звичка вирішити все нахрапом переважує здоровий глузд. Перепони та ризики донецьких не лякають.

У вівторок народні депутати 235 голосами прийняли закон про зміни до Регламенту, якими дозволили собі утворювати коаліційну більшість не тільки за допомогою фракцій, а й за участю окремих народних обранців, яких гострослови вже охрестили «тушками». Про те, що це суперечить самій суті конституційної реформи, проведеній майже тим самим складом народних депутатів, написано вже багато, тому наводити додаткові аргументи не буду.

Сам факт відвертого нехтування Конституцією не викликає жодного сумніву. У 83 статті Конституції чітко записано, що «У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України». Тобто суб’єктами коаліції є лише фракції, а не окремі народні депутати, але при цьому необхідно, щоб депутатів, які погодяться в цих фракціях увійти в коаліційну більшість, було не менш як 226. Обидві ці обставини надзвичайно важливі. З одного боку, Конституція передбачає обов’язковість того, щоб саме депутатські фракції реалізували волю виборців. Але з другого – для формування коаліції та, відповідно, уряду необхідно щонайменше 226 голосів народних обранців. Очевидно, що майже протягом всього строку діяльності уряду Тимошенко цього не було, але на це Юлія Володимирівни та БЮТ мало зважали. Бажання отримати необмежений доступ до державних ресурсів та виконавчого впливу були для них тоді важливіші за норми Конституції.

Саме це є реальними аргументами й для Партії регіонів у їхній готовності нехтувати вимогами Конституції. Вони хочуть того самого, а тому їм не потрібна повноцінна коаліція з фракцією НУ-НС, яка погоджується обговорювати створення коаліційної більшості лише в разі готовності Партії регіонів віддати посаду прем’єр-міністра представникові НУ-НС та накласти мораторій на всі дражливі гуманітарні проблеми. Не хоче ПР і перевиборів парламенту, бо в цьому разі у ВР обов’язково потраплять досить великі депутатські фракції політичних сил, очолюваних Сергієм Тігіпком та Арсенієм Яценюком, і без них скоріш за все неможливо буде утворити коаліційну більшість, а отже, доведеться ділитися посадами, і передусім прем’єрською.

Партія регіонів на службі у БЮТ

По-перше, такими кроками Партія регіонів робить просто неоцінену послугу пані Тимошенко. Вони дають їй шанс зберегти політичне майбутнє. Уявіть собі коаліцію ПР – НУ-НС - БЛ на чолі, наприклад, з Арсенієм Яценюком. У цьому випадку НУ-НС міг би, з одного боку, стримувати надто різкі кроки «регіоналів» у гуманітарній сфері й таким чином обґрунтовувати виборцям свою участь у коаліції, не даючи Тимошенко можливості піаритися на цій темі, з другого – викриваючи всі ті зловживання та проблеми, які створив уряд Тимошенко, валити її рейтинг. А якби при цьому новий уряд зміг виводити економіку з важкої кризи та розпочати хоча б деякі реформи, наприклад, у податковій сфері, то рейтинг Тимошенко падав би ще стрімкіше. І що найгірше для неї, після виборів у 2012 році у БЮТ було б ще менше шансів приймати участь у створенні нової коаліції. Тобто в БЮТ і Тимошенко, навіть за умови збереження досить великої парламентської фракції, був реальний ризик поступово перетворитись в маргінальну опозицію, яка фактично ні на що не впливає.

Принагідно додам, що коаліція ПР - НУ-НС - БЛ виглядає більш природно, ніж коаліція БЮТ – НУ-НС - БЛ. Річ у тім, що праві політичні сили - ПР та НУ-НС - переважно розділені дражливими гуманітарними питаннями. Водночас із точки зору економічної політики їхні погляди об’єктивно ближчі. Тобто багато в чому ліберальна та правоцентристська (консервативна) ідеології ПР та майже всіх політичних сил, представлених у НУ-НС, відображають інтереси схожих між собою соціально-економічних груп. І хоча розбіжності між інтересами великого бізнесу, представленого в ПР, та малого й середнього бізнесу, більшою мірою представленого в НУ-НС, періодично виникали б, але вони значно менш глибокі, ніж ті, з якими зіштовхувалися весь цей час «лівий» БЮТ та «правий» НУ-НС. Відмінності в ідеології та апеляція фактично до принципово різних соціальних груп – найманих працівників та наймодавців, у поєднанні з особливостями характеру Тимошенко та її постійним використанням «лівого» чи «лівацького» соціального популізму, створювали і, впевнений, створюватимуть у майбутньому глибинні проблеми для ефективної співпраці БЮТ та політичних сил, представлених у НУ-НС. Єдине, що їх може об’єднувати, - це спільний ворог у гуманітарній сфері. Формуванням та гіперболізацією образу цього ворогу в очах виборців всіляко займатиметься БЮТ, і. не виключно, сприятиме цьому своїми кроками сама ПР. Недарма Тимошенко «призначила» себе лідером опозиції саме біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Що може «переплюнути» антиконституційний заколот?

Другим наслідком неконституційного формування коаліції буде «обнуління» всіх звинувачень з боку ПР та Віктора Януковича на адресу пані Тимошенко. Її контраргумент щодо всіх звинувачень буде убивчий: усі вони не що інше як спроба ПР виправдати вчинення антиконституційного заколоту та незаконного захоплення виконавчої влади. І жодні докази корупційних дій з боку Тимошенко на посаді прем’єр-міністра тут уже не працюватимуть. Більш того, в очах її виборців вони все рівно виглядатимуть менш значущими порівняно з діями щодо неконституційного захоплення влади.

Створення в нелегітимний спосіб проурядової парламентської коаліції та фактично виключення з системи розподілу посад представників Яценюка та Ющенка також істотно звужує суспільну довіру до всіх кроків, які здійснюватиме ПР надалі. Більш того, це виштовхує цих політичних діячів у системну опозицію до президента Януковича та ПР. А це, у свою чергу, закладає серйозні проблеми для будь-якого співробітництва ПР з політичними силами, пов’язаними з цими політиками, як у місцевих органах влади (після місцевих виборів), так і в парламенті - після парламентських виборів, які, з досить високою ймовірністю, відбудуться все ж таки раніше від 2012 року.

Таким чином, сьогоднішні кроки «регіоналів» можуть створити для них суттєві проблеми у відносинах з усіма основними політичними силами. Сподіватися в майбутньому їм можна буде лише на комуністів та Блок Литвина, але їхні електоральні здобутки можуть виявитись такими мізерними, що це нагадуватиме гуманітарну допомогу з боку ПР цим політичним силам, і не факт, що це їм допоможе.

Янукович приймає вогонь на себе?

Ще одним надзвичайно важким наслідком отримання ПР повного контролю за виконавчою владою буде необхідність нести всю відповідальність за соціально-економічні труднощі, з якими неминуче зіштовхнуться громадяни країни. Спадщина, яку Юлія Володимирівна залишає Партії регіонів, виявиться настільки важкою, що навіть передвиборчі страшилки ПР можуть виявитись дитячими пустощами. Катастрофічна ситуація з державними фінансами, банківською системою, соціальною сферою, особливо з урахуванням фактичного банкрутства пенсійної системи, вимагатиме забути про всі соціальні обіцянки, зайнятися затягуванням пасків та здійсненням непопулярних кроків. І якщо спочатку розмови про наведення порядку сприйматимуться виборцями позитивно, і вони навіть будуть готові заплющувати очі на нехтування Конституції, то з кожним днем усі соціальні негаразди дедалі більше пов’язуватимуть саме з сумнівною легітимністю уряду. А вся опозиція, передусім БЮТ і Тимошенко, постійно нагадуватимуть про це громадянам.

Як далеко зайдуть комуністи

Крім того, можливості для будь-яких непопулярних кроків новоствореного уряду будуть обмежені самим форматом коаліції ПР – БЛ - КПУ.

Кроки ПР з русифікації України та відновлення комуністичних міфів щодо історичних подій та постатей сприйматимуться комуністами «на ура», але необхідні рішення, пов’язані з перезрілою необхідністю монетизації соціальних пільг, підвищенням пенсійного віку, реформою ЖКГ, у якій не обійтися без досить жорстких та непопулярних кроків (наприклад, без примушення платити за комунальні послуги вчасно й у повному обсязі) під будь-яким приводом саботуватимуться. А розраховувати на підтримку з боку НУ-НС і тим більше БЮТ буде неможливо.

Сама ПР своїм рішенням поставити під повний контроль уряд призведе до того, що всі опозиційні політичні сили сприйматимуть ПР та президента Януковича як таких собі окупантів. До них змушені будуть звертатися та апелювати як до влади, але за жодних умов не підтримуватимуть і не сприятимуть їхній діяльності. Адже вони, нехтуючи волею частини (більшої) громадян, захопили владу в країні. Тоді хай покажуть самі, як зможуть упоратися з усіма проблемами, котрі накопичувались ще з радянських часів і які жоден уряд не наважувався розв’язати

До того ж в уряді під проводом ПР фактично не буде кому пояснювати його дії суспільству. Ані Віктор Янукович, ані Микола Азаров не вирізняються вмінням переконувати громадян у правильності своїх дій. І якщо навіть у Росії, з її майже 500-мільярдними золотовалютними резервами й тотальним контролем ЗМІ, невпинно, з кожним днем зростає соціальна напруга, - то можна уявити, що відбуватиметься в Україні.

Віктору Януковичу та ПР не варто було б забувати й про результати президентських виборів у Києві. Більшість їхніх виборців тут – це люди похилого віку, які хоч і голосують, але участі в мітингах на захист президента Віктора Януковича та ПР не братимуть. А Україна - не Росія. Тут залякуванням не візьмеш. Тут потрібно пояснювати й переконувати.

Пастка для Партії регіонів

Таким чином, ПР та Віктор Янукович зараз упевнено заганяють себе в халепу...

Головні проблеми чекають на них навіть не тоді, коли вони робитимуть не дуже виважені кроки в гуманітарній сфері. А коли намагатимуться перелаштувати країну під себе. Саме тоді вони відчують, що таке реальний спротив і наскільки громадське суспільство за ці роки зміцнилось.

При цьому хочу заспокоїти істериків, котрі галасують про перетворення України на провінцію Росії. Упевнений, що цього не буде. Об’єктивні інтереси українських політичних еліт та бізнесу, у тому числі орієнтованих на ПР, майже не перетинаються з інтересами російських еліт.

Та й загроза сепаратизму, якому цілеспрямовано, усі роки української незалежності сприяють російські спецслужби, навіть зменшаться, бо навряд чи ПР допомагатиме тим чи іншим діячам у Севастополі та в цілому в Криму в їхніх намаганнях поставити під сумнів територіальну цілісність України. Скоріше навпаки. Придушення таких проявів здійснюватиметься куди більш рішуче й жорсткіше, ніж за часів президентства Кучми, не кажучи вже про Ющенка.

Більш того, Росія може в найближчі роки зіштовхнуться з такими потужними тектонічними процесами функціонування всієї російської державності, що їй буде не до України.

І жодних принципово нових загроз для української державності як такої, упевнений, не з’явиться. Інша справа, що розвиток Української держави, не як певної суверенної території, а як сукупної життєдіяльності громадян України, зіштовхуватиметься з величезними проблемами, пов’язаними з неспроможністю політичної еліти проводити реформи та готовністю хоча б трішки думати не про власні інтереси, а про інтереси народу. Й останні кроки ПР яскраве підтвердження цього.

Борис Кушнірук