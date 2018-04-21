Нестор Шуфрич: Немає більшого задоволення, ніж спостерігати по ТБ, як помаранчеві мотузять одне одного

УНІАН узяв інтерв`ю в міністра з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, відомого діяча СДПУ(о) Нестора Шуфрича ЗА МАРОДЕРСТВО В ЗОНІ ДАВАТИМУТЬ ДО П`ЯТИ РОКІВ Несторе Івановичу, як вам працюється міністром? Була думка, що Ваше призначення це – стусан помаранчевим і подяка Януковича за вашу гарну поведінку на президентських виборах 2004 року. Якщо говорити про подарунок за гарну поведінку, то в такому разі можна було б провести історичні паралелі з Давидом Важаєвичем Жванією, Юрієм Віталійовичем Луценком, Віктором Івановичем Балогою. Але я не проводитиму, я нагадаю, що шість років займався бюджетною політикою. З 1998 року як народний депутат я активно співпрацював саме з МНС, займаючись закарпатськими паводками. Я був заступником голови бюджетного комітету Верховної Ради четвертого скликання, будучи, немовби противагою Турчинову і Порошенку, займаючись там, зокрема, і організацією роботи МНС. Віктору Федоровичу я вдячний, так само, як і друзям з Партії регіонів. Та й соціалісти, з якими ми довгий час були по різні боки барикади, завжди діяли творчо. Сьогодні команда працює. І сьогоднішній Кабмін – це соратники.

Які завдання для МНС ви вважаєте першочерговими? Потрібно стабілізувати структуру самого міністерства, за останні два роки до нього щось додавали, потім щось віднімали. Для структури міністерства це було не дуже здорово. Ми уважно вивчаємо, що було реорганізоване, що відібране. Забезпечення ефективності структури – одне з важливих завдань МНС.

Ми повинні в найкоротші терміни реанімувати будівництво тих об`єктів, які були заморожені. Це стосується і сховища ядерних відходів – підкреслюю: виключно для відпрацьованого ядерного палива першого, другого і третього реакторів Чорнобильської АЕС і ніяких інших. Це і продовження будівництва заводу з переробки рідких радіоактивних відходів. Планується продовження будівництва аналогічного заводу з переробки твердих ядерних відходів і початок будівництво саркофагу над об`єктом «Укриття» на ЧАЕС. Це що стосується Чорнобильських програм. Є ще одна проблема, на яку мені багато в чому розкрили очі представники ЗМІ. Ми повинні боротися з мародерством в Чорнобильській зоні. І я вдячний уряду і Міністерству юстиції за підтримку нашої спільної з міністром внутрішніх справ Цушком ініціативи про введення кримінальної відповідальності за вивіз будь-яких предметів, матеріалів і рослин із зони. У тому числі і того, що може бути використане як продукти харчування: грибів, ягід, риби. Все це, швидше за все, присутнє на ринках Києва. Після введення цього закону – а я вважаю, це відбудеться в найближчі тижні – ми змінимо ситуацію. Законом вперше вводиться кримінальна відповідальність за вивіз будь-яких матеріалів із зони. Зрозуміло, при цьому проводиться конфіскація велосипедів, мопедів, машин, на яких заїхали в зону.

Ще один блок – питання забезпечення захисту громадян. Ми повинні модернізувати й збільшити наші технічні можливості. Уже ухвалено рішення про створення санітарної авіації, яка працюватиме в жорсткій координації з Міністерством охорони здоров`я. Окрім цього, ми зняли з приватизації та реанімували виробництво пожежної спецтехніки на Чернігівському заводі «Пожспецмаш». Я взагалі був украй здивований, коли дізнався, що завод хотіли приватизовувати. Це при тому, що є необхідність заміни парку пожежної техніки і устаткування на вісімдесят відсотків. Ми постараємося повернутися до відновлення цього виробництва, використовуючи вітчизняні шасі. Далі, хочемо розширити можливості пожежної авіації, у нас є чотири літаки, і ми збільшуємо їх кількість до семи-восьми із створенням вертолітного парку пожежної авіації. Також сприятимемо разом з Міністерством охорони здоров`я розвитку медицини катастроф.

Судячи з планів, Ви хочете пробути на цій посаді дуже довго? Та ні, це все програма 2007 року. І сподіваюся, вона буде здійснена цього року. Більш того, МНС задіяне в програмі утилізації боєприпасів на території України, причому не тільки в Новобогданівці, де про утилізацію не може бути і мови. Там ми вимушені знищувати боєприпаси. І найнеприємніше, що програма, запропонована нашим міністерством, хоча в ній не було нічого нового (програма була розроблена ще урядом Януковича – під керівництвом Андрія Клюєва – у 2004 році), я просто її реанімував, тому що в 2005-му і першій половині 2006-го комусь прийшло в голову заробити на Новобогданівці, і закінчилося це трагедією серпня 2006 року. І сьогодні ухвалено рішення боєприпаси в Новобогданівці знищити, причому знищуємо ми їх вдесятеро дешевше, ніж пропонували нам іноземні фахівці. Цю технологію розробили наші сапери і піротехніки. Коли мене питали, чому ваші сапери працюють в Новобогданівці, а сапери Міноборони працюють за кордоном, – я хотів би відповісти: вважаю найоптимальнішим скоординувати зусилля мого відомства і Міноборони, а не змагатися з будь-ким. Це завдання, яке повинне бути вирішене. Зверніть увагу, що з питань в Новобогданівці і в трагедії, яка сталася на кораблі «Одіск», співпраця з Міністерством оборони і ВМФ України була ефективною.

На сьогодні розроблено програму утилізації боєприпасів. І я впевнений, ми реалізуємо й цю програму.

Давайте повернемося до історії ядерних відходів... Підкреслюю: на території Чорнобильської зони жодних інших відходів, крім як з першого, другого, третього і, природно, четвертого реактора, який сьогодні перебуває під укриттям, зберігати не передбачається. Розповіді про те, що до Чорнобиля звезуть відпрацьоване ядерне паливо – безпідставні.

Більше того, є угода з Росією, що ми зможемо одержувати і вивозити ядерне паливо після його відпрацювання. Україна за це платить, але якщо там є умови для зберігання палива, то краще його вивозити, а не нагромаджувати в себе.

ЯКЩО ПРЕЗИДЕНТ НЕ ХОЧЕ РОБИТИ СВОЮ РОБОТУ, ЗА НЬОГОБЕЗПЛАТНО ПОПРАЦЮЄ ПАРЛАМЕНТ

Як Ви вважаєте, коли буде поставлено крапку в законі про Кабінет міністрів? Крапку поставлено. Ми продовжуємо діалог, оскільки хочемо продемонструвати, що готові розмовляти й шукати компроміс. Проблеми в законі немає, він віддзеркалює зміни до Конституції, внесені 8 грудня 2004 року. Нагадаю, тоді з нами за нього голосували і Роман Зварич, і Петро Порошенко, і Роман Безсмертний, і Юра Луценко, який сьогодні носиться з якимись загонами чи то озброєнь, чи то роззброєнь. То до нього мільйон прийде, то десять тисяч, то сто тисяч.

Є зміни до Конституції. Владу у Віктора Андрійовича відібрали 8 грудня 2004 року його ж соратники. Ви вважаєте, що ми наступаємо на права Президента?

Скажіть, у чому?..

Кандидатуру прем`єра до парламенту вносить Президент. У Конституції не сказано, що він зобов`язаний це зробити протягом двох тижнів. Але сказано, що це винятково його право й нічиє більше... Коаліція вносить кандидатуру прем`єра, але Президент подає. Це його конституційний обов`язок. На мій погляд, як одного з авторів змін в Конституції, цей почесний обов`язок у Президента взагалі треба відібрати, ми в 2004-му явно переоцінили інститут Президента, ця норма викликає ситуацію, коли неправильно сприймається законодавче поле в цілому і зобов`язання перед Конституцією зокрема. Є обов`язок подати – він подає. І якщо він цього не робить, припустимо, протягом ще сорока п`яти днів, то новообраний парламент може бути розпущений. Тому норму жорстко виписали: Президент подає. До речі, ви помітили, як швидко приймає Президент рішення щодо Огризка після того, як закон набув чинності? Ми не зробили нічого нелогічного, ми не відібрали право подавати, ми не стали загрожувати імпічментом, не написали, що це може стати причиною відставки, просто зафіксували термін у п`ятнадцять днів, до речі, встановлений чинною Конституцією. Ну а якщо Президент не хоче подавати, то парламент абсолютно безплатно зробить за нього його роботу. Ну й що, затримався Президент, підкреслюю, не Ющенко, а просто Президент на рибалці, полюванні чи на пасіці, ну не встиг. Усяке буває. Парламент уберіг суспільство від нездорових зволікань.

Або ще ось я ридаю від фрази «узурпували владу»...

Так само безпардонно, як «Наша Україна» намагається скасувати реформу, ви з Лавриновичем урізаєте повноваження Президента... Та ні ж, цим законом відрегульовано відносини. Цей закон стимулює будь-якого Президента, незалежно від того, хто перебуває на цій посаді, ходити на роботу й оперативно ухвалювати рішення.

Так, закон регламентує. Але подумайте, у будь-якому трудовому контракті є термін виконання роботи. Це свого роду трудовий контракт між парламентом і Президентом.

Ще кажуть: Ющенко тепер не балансує владу. А він і не повинен її балансувати. Це не функція глави держави – балансувати владу, функція глави держави – на час кризи призначити дострокові вибори. Виступити арбітром, що діє за строго виписаними правилами. Те, що нам намагаються представити як баланс влади, – це двовладдя. І не виключаю, що спроби Секретаріату Президента ввести в країні двовладдя змусять коаліцію піти далі й пропонувати інші ініціативи щодо вдосконалення нинішніх змін до Конституції, де і функції призначення губернаторів, і функції призначення міністра закордонних справ будуть передані уряду. Це правильно, тому що уряд не зможе ефективно проводити внутрішню політику, не маючи можливості формувати політику зовнішню. Жоден європейський Президент не має таких повноважень, крім Путіна та Лукашенка. А серед усіх європейських президентів у Ющенка - найбільші повноваження. Порівняйте з Качинським у Польщі й Наполітано в Італії. Але це президентські республіки...

Гадаю, що навіть ті повноваження, які є в нашого Президента, – зайві. І якщо реформа удосконалюватиметься, я впевнений, що Президент позбудеться права подавати міністра закордонних справ і права призначати губернаторів. Адже це органічні функції Кабміну. Крім того, мені здається, що ми полегшимо Президентові життя, адже це те, чого він сам прагне.

І що, міністр юстиції вже над цим працює? Наскільки мені відомо, над цим працює група депутатів. Закінчуючи суперечку, скажу: закон про Кабінет міністрів є прямим ототожненням норм чинної Конституції після 8 грудня 2004 року.

Про узурпацію не може бути й мови, оскільки влада не може бути узурпована колективно. У такому разі ми можемо говорити, що владу узурповано в більшості парламентських демократій Європи.

Ми не можемо допустити двовладдя, оскільки це в результаті призведе до хаосу і не виключено, що до кризи. Єдиним балансом є співвідношення влади та опозиції, а не посада Президента. Опозиція – це баланс для влади, іншого балансу ніде в демократичному світі не придумали. Посада Президента поважна, почесна, але водночас маловпливова в Європі. Так само має бути й у нас.

Звичайно, окремі керівники Секретаріату дуже хочуть бути схожими на своїх впливових попередників, котрі очолювали Адміністрацію Президента. Але, по-перше, вони розумом не виходять, а по-друге, конституційні повноваження не ті. Тому, хлопці, давайте жити дружно, у рамках своїх конституційних повноважень. І в питанні щодо закону про Кабмін поставлено крапку.

Таке враження, що в різних представників "донецького" політикуму різні думки. Раїса Богатирьова закликала: давайте сядемо, разом з Президентом попрацюємо над усім комплексом законів: про Кабмін, про РНБО, про Президента. Ви ж, схоже, вирішили не панькатися, а плавно переводити країну в прем`єрську республіку... Коаліція завжди готова до діалогу: і Раїса Василівна, і Олександр Олександрович Мороз, і Віктор Федорович Янукович. Скільки разів ми демонстрували таку готовність! Під час покладання квітів до пам`ятника Грушевському 22 січня відбулася розмова між Януковичем, Морозом та Балогою. Домовилися сісти за стіл і все ще раз обговорити щодо закону. Але того ж дня слідує рішення Мукачівського суду. І що це? Адже якби ми хотіли опублікувати, ми б опублікували закон у день його підписання, ніхто ні з ким, як ви висловилися, не панькався б. Проте було продемонстровано бажання говорити, можливо, щось пом`якшити, щось уточнити. Проте ввечері ми одержуємо рішення Мукачівського суду. Якщо хочете діалогу, то хай буде діалог, а не затягування процесу, щоб потім елементарно кинути учасників переговорів. Даруйте, з нами так, тобто кинути, не вийде, ми не БЮТ і не «Пора».

Але я багато в чому списую ці проблеми на керівництво Секретаріату. За чотири місяці керівництва Віктора Балоги відбулася купа криз, скандалів, був чи не прямий наказ від Секретаріату зірвати поїздку прем`єра до Америки, відставка Тарасюка, багато чого іншого, що в результаті призвело до падіння рейтингу Ющенка. Нинішні шість відсотків рейтингу Президента, даруйте, це навіть не Кучмині шість відсотків, які стали результатом одинадцяти років президентства.

А до Балоги Ющенко мав 14% підтримки в суспільстві й 210 депутатських багнетів у парламенті. А зараз тільки ледачий не подолає вето Президента.

До речі, про впливового попередника Балоги (мова про Віктора Медведчука, який керував Адміністрацією Леоніда Кучми). Кажуть, що він про щось домовляється з Юлією Володимирівною? Це – неправда. На жаль або на радість, але це неправда.

А як узагалі поживає СДПУ(о) після серйозного провалу на парламентських виборах? Вона залишається серйозною, нехай навіть позапарламентською партією. Але там будуть певні трансформаційні процеси. Скажу, що багато процесів, які розцінювалися як демократичні, без Медведчука були б неможливі.

Один з радників Президента сказав цікаву фразу: успіх «донецької» влади залежить від того, чи прийняла вона цінності Помаранчевої революції. Він каже, що, коли слухає Януковича, йому здається, що вона їх прийняла, а коли Азарова – що вона стала на шлях реставрації кучмізму. Як Ви прокоментуєте реставрацію вільних економічних зон і старих схем повернення ПДВ? Ви погоджуєтеся, що в Донецьку найбільший промисловий і експортний потенціал?! Ділити ПДВ на двадцять шість рівних частин було б некоректно. І відтоді, як з Києва перестали експортувати дуті, порожні ящики, то компенсація ПДВ за реальний метал пішла реальному виробникові. Якщо завантажили десять тисяч тонн арматури, то ця арматура реально попливла за кордон. А в Києві завантажили маленький ящик, запечатали й сказали, що це дуже важливий продукт вартістю сто мільйонів гривень, який подівся невідомо куди, а його експортери одержали двадцять мільйонів гривень ПДВ. Таке було. Головні експортери одержують велику частину компенсації ПДВ.

До речі, це не тільки Донецьк, а й Полтава, яка є великим експортером зерна.

Що ж до зон, я знаю, що реанімуються ті з них, де реально містилися виробництва. На Закарпатті концерн «Ауді» вклав сотні мільйонів євро, і за один день їх позбавили всієї виробничої програми. Так давайте зараз дамо людям працювати, а потім робитимемо, як ви кажете: інвентаризувати й закривати тих, хто зловживає. Ви кажете, що не так курей завозять, не так патрають. Розберіться, пошліть сигнал, зверніться в прокуратуру, а потім ми розбиратимемося, чи були кури взагалі (мається на увазі безмитне ввезення американських стегенець до ВЕЗів. – Авт .) Закарпатська ВЕЗ дуже постраждала після скасування зон, й уряду, який скасовував ухвалу, треба віддати належне, вони визнали, що погарячкували.

Ідемо далі: нам на шию повісили тарифи. Ця проблему було закладено в нормативних документах уряду Єханурова. Ми вже маємо наслідки. Зауважте, не ввійшовши в конфлікт з органами місцевої влади, за винятком Києва, де Мін`юст жорстко заборонив реєструвати тарифи, Генпрокуратура переглядає тарифи в цілому ряді міст, включаючи Дніпропетровськ. Фахівці виїхали, почали перераховувати, перевіряти: через прокуратуру, Мін`юст, інші контрольні органи стали попереджати: ви не маєте права так піднімати тарифи. І місцева влада почала переглядати в бік зменшення.

Єдина наша помилка: ми не вміємо робити паблісіті нашої роботи. Ми, наприклад, не зуміли довести до людей, що наш бюджет соціальний. Тому що співвідношення мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму для тих, хто працює, – найвище за всі роки незалежності.

Ми одержали бюджет із семимільярдною діркою (віце-прем`єр Микола Азаров у вересні заявляв, що витрати, пов`язані з недофінансуванням бюджету у 2006 році, становлять сім мільярдів гривень. – Авт .). І закрили його на сто чотири відсотки. Ми справилися з цим завданням. При цьому зверніть увагу: перестали зростати ціни на основні продукти споживання.

Саме наша команда показала найкращі соціально-економічні показники.

Я ПРОСТО ТІШУСЯ ПІД ЧАС ЕФІРІВ, КОЛИ ДИСКУТУЮТЬ ПОМАРАНЧЕВІ Чи вірите в можливість дострокових виборів? Ви вірите, що Мороз чи Симоненко вийдуть з антикризової коаліції? Ні. Але ідея дозріла в чиїхось головах. Люди збираються в бойскаутські загони, оголошуючи, що нас чи то мільйон, чи то тисяча, чи то сто. Штатний радник Президента збирається з приходом весни, коли в нього в голові розпустяться бруньки, іти стрункою колоною разом з Давидом Жванією, який за це платить, і Тарасом Стецьківим, до якого я щиро добре ставлюся. Як політик, який претендує на креативність, я обіцяю, що це буде весело. Це шапіто якесь.

Але давайте пригадаємо дострокові вибори 1994 року. Тоді не було жодних юридичних підстав, але в той час країна переживала інфляцію в 10 тисяч відсотків у рік – і це була реальна криза. У нас може бути інша ситуація. При стабільній економічній ситуації політики так дістануть одне одного, що одні скажуть: ідемо на вибори. А інші врешті-решт скажуть: чорт з вами, добре, ідемо, але всі – і парламент, і Президент, як у 1994 році, виходимо з кризи. І уявляєте, Віктор Андрійович зі своїми мізерними шістьма відсотками рейтингу йде на вибори?

Тому ніколи дострокових виборів не буде. Адже в них немає ні рейтингу, ні єдності.

У нас в коаліції теж є питання й розбіжності, які ми вирішуємо, при цьому стараємося, щоб про них ніхто не знав. А помаранчеві вчора підписали сорок восьмий папір про єднання, а потім виходять в телеефір і вбивають одне одного. Ніхто не здатний дати мені більшої морально-політичної сатисфакції, ніж дискусії помаранчевих. Я просто тішуся під час цих ефірів, коли вони геть забувають про представників антикризової коаліції і починають мотузити одне одного. І це, на жаль або щастя, не наш унікальний талант їх зіштовхувати лобами, це винятково їхній талант гризти одне одного.

Чи відбудеться на продовження Універсалу черговий круглий стіл з Президентом? Таке відчуття, що він вам уже не потрібний...

Ви самі обмовилися й назвали Універсал – універсамом. Це слово «універсам» уже гуляє в журналістських колах, у тому числі й помаранчевих. Ну не примушуйте мене давати оцінки. Я щосили прагну поводитися коректно.

Щодо зустрічі. Віктор Федорович сказав, хай Президент запрошує, ми прийдемо. Ющенко ініціював цю зустріч. Але зараз він її переніс.

Якщо припустити, що ви приймаєте закони, якими ви хочете секвеструвати повноваження Президента, то... Не пересмикуйте. Не секвеструвати, а привести у відповідність з чинною Конституцією.

...Чи буде Януковичу цікава посада Президента, якого позбавлено права призначати губернаторів, подавати міністра оборони й так далі, що ви ще там плануєте? Це питання до Віктора Федоровича. Але ж багато видатних європейських політиків хочуть бути президентами своїх країн, маючи повноваження незіставно менші, ніж у нашого Президента. Наприклад, Квасневський або Ширак. Можна пройтися по президентах інших парламентських демократій. Адже ми не завжди імена зможемо пригадати, але вони – гаранти конституцій у своїх країнах. Нерідко значущість президентського поста залежить від того, хто його займає. І в разі парламентських криз чи криз влади Президент оголошує дострокові вибори. Але Ющенко не розпустив парламент, навіть маючи таке доволі спірне, але все ж таки право.

Ви справді вважаєте, що парламентська республіка, у яку ви тягнете країну, - це краще, ніж нинішній устрій?

Так. І це європейська модель. Вона звільняє нас від настроїв однієї людини.

Лана Самохвалова