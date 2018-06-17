Іноземці контролюватимуть будівництво НСК «Олімпійський». Чому б не запросити варягів і до уряду?

Оскільки боротьбу з корупцією оголошено пріоритетом уряду Януковича–Азарова, то запрошення незаангажованих фахівців було б яскравим прикладом рішучості подолати її…

Інспектуючи НСК «Олімпійський», віце-прем’єр Борис Колесніков повідомив: «З середини квітня на кожному з об’єктів Євро-2012 працюватимуть іноземні інженери, делеговані Кабінетом міністрів, які щоденно інформуватимуть уряд про хід виконання робіт».

Цю ініціативу варто підтримати, розвинути й продовжити. Тим паче що в адміністративних та урядових структурах ще лишилося кілька вакантних місць.

У 90-х роках одна франкомовна центральноафриканська країна, вражена недугою паралітичної корупції, запросила на посаду головного митника француза. Випускник надпрестижної школи держуправління ENA (Ecole Nationale de l’Administration), з багаторічним досвідом роботи в Douanes (французькій митниці), паризький варяг за два роки збільшив надходження від митниці втричі. Міжплемінні чвари тамтешнього істеблішменту врешті-решт коштували йому посади, однак експеримент виявився гідним наслідування, а його незаплямоване ім’я й досі вимовляють з пієтетом.

Оскільки боротьбу з корупцією оголошено пріоритетом уряду Януковича–Азарова, то запрошення незаангажованих фахівців – як у випадку з іноземними виконробами-ревізорами на об’єктах Євро-2012 – було б яскравим прикладом рішучості подолати корупцію, в тому числі й неординарними методами.

У нас же в приміщенні на вулиці Дегтярівській, де знаходиться митна штаб-квартира, отаборилися комуністи. Під “пролетарський” (у лапках, звісно) контроль буде взято всі митні пости – від Глухівського до Виноградівського. У комуністів, поза сумнівом, вистачить професійної кебети, щоб, крім усього іншого (заради чого йдуть у митники), збільшити надходження від ПДВ та акцизів на імпорт, від митних зборів і домогтися декларування правильної митної вартості. А паралельно можна не перейматися фінансуванням партії.

А уявімо, якби митницю, за пристойну зарплату, очолив кадр watchdog – із US Customs чи британської Her Majesty Revenue & Customs, голандської митниці чи тієї ж французької Douanes. За час, поки система не поглине інородне, у прямому й переносному розумінні цього терміну, тіло, дивись, і митні надходження виростуть так, що не буде жодних проблем із фінансуванням закону про соцстандарти, і від кредитів МВФ можна буде відмовитися.

А взагалі ідеальний варіант – посадити високопрофесійного й тямущого гастарбайтера на Бастіонній, у Казначействі. Не буде жодних сумнівів, що експат (людина іншого громадянства, яка працює за контрактом не в своїй країні), стежитиме за безумовним виконанням бюджетного розпису й губитиметься в перекладі телефонних інструкцій з Кабміну.

Можна було б доручити варягові й головну фіскальну службу, однак і це вже пізно – сьогодні Азаров представляєнового голову ДПА – Олександра Папаіку.

Знайомство з біографією кар’єрного податкового адміністратора гарантовано убезпечить вас від сюрпризів – до 2003 року голова ДПАУ очолював податкову інспекцію в Донецьку.

…Але, на жаль, від варягів нам потрібні тільки гроші й начебто поради, які ховають під сукно наступної миті, коли чергова офіційна делегація залишає кімнату переговорів.

Станіслав Голубенко