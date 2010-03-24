Комуністи добилися свого: головним митником став Калєтнік

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО представив колективу Держмитслужби України нового керівника відомства. Рішенням уряду ним став Ігор КАЛЄТНІК.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби України.

«Ви добре знайомі з Ігорем Григоровичем. Він фахівець митної справи, професійна людина, яка добре знає вашу справу. Він має стратегію розвитку вашої Служби, його бачення майбутнього митної справи цілком узгоджується з економічним розвитком держави», - так міністр фінансів охарактеризував новопризначеного голову митної служби.

Перед 18-тисячним колективом митників уряд поставив завдання створити рівні конкурентні умови для роботи бізнесу в Україні, єдині підходи до обслуговування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян, а також забезпечити безумовне виконання бюджетних завдань.

Колективу Держмитслужби були також представлені перший заступник голови служби Анатолій ГУТНИК та заступник голови служби Віталій ЩЕРБАНЬ.

Разом з тим було проінформовано про звільнення з займаних посад відповідно Ігоря ПІКОВСЬКОГО та Олександра МУХІНА.

Як повідомляв УНІАН, призначення КАЛЄТНІКА було останньою кадровою умовою комуністів, невиконання якої загрожувало розвалом коаліції.