За що ректори полюбили Табачника?

Червоний корпус Київського Національного університету ім. Т. Шевченка щільно оточений міліціянтами. Такою охороною супроводжується візит нинішнього міністра освіти Дмитра Табачника у стіни рідної Альма-матер, де на зібранні Спілки ректорів вирішується доля цьогорічних вступників і затверджуються нові умови прийому до вишів.

Ректор КНУ ім. Т. Шевченка Леонід Губерський вітає на вході гостей. А їх тут багацько – майже чотири сотні одних тільки керівників ВНЗ з усіх регіонів України прийшли послухати нове начальство: міністра Табачника і гуманітарного віце-прем’єра Володимира Семиноженка.

Семиноженку, як старшому за посадою, дають слово першому. Він скаржиться на погіршення якості освіти. І виголошує висновок: щоб “не збентежувати суспільство” і керуючись принципом “залишаємо все краще”, тестуванню дають “зелене світло”, але зауважуючи, що воно має бути доповнено іншими формами оцінювання.

– Перехід від вступних екзаменів у ВНЗ до прийому за сертифікатами ЗНО – це був, безумовно, важливий крок на шляху створення рівних умов, рівного доступу до вищої освіти, – неочікувано промовляє Табачник, але одразу додає. – Не буду перераховувати переваги ЗНО, але абсолютизація лише одного методу оцінювання не може подаватися суспільству як змістовна реформа освіти. Інакше, це профанація реформи.

Далі новий міністр перераховує “проблеми” тестів: незадовільна якість, спрямованість їх переважно на перевірку формалізованих знань, невідточеність процедур проведення...

– Надто активне захоплення ЗНО позбавило подекуди нас здорового глузду. Поза увагою залишилися потенційні абітурієнти, які не вступали, оскільки ЗНО стало для них або психологічною перепоною(!) або вони не змогли вчасно подати свої документи до реєстрації.

Тож у МОН вирішили, що вступна оцінка абітурієнта має містити три складові: результати ЗНО, середній бал атестату і оцінка ВНЗ, яка, за словами Табачника, може формуватися “на підставі декларації намірів творчого есе, співбесіди, тестування на професійну придатність” і таке інше. Ці нововведення покликані ніби-то підвищити вмотивованість випускників до вивчення всіх предметів.

Табачник заявив і про необхідність відновлення системи довузівської підготовки, дуже потішивши ректорів. А новина про те, що правила атестації вищих педагогічних кадрів доцента і професора будуть переглянуті, викликала в залі бурхливі схвальні оплески.

Далі почалися виступи ректорів. Їхні пропозиції вражали різноманітністю: не треба складати іноземну мову при вступі до магістратури, бо “наші бакалаври не готові”, треба замінити тестування з мови і літератури (бо вступники просто “ручкою тикають”) на диктант чи усний іспит, варто активно залучати іноземних студентів і відкривати за кордоном філії українських ВНЗ, бо “освітянський бізнес прирівнюють до нафтового”.

Ректору Національного медичного університету ім. Богомольця Віталію Москаленку не подобається, що абітурієнти з регіонів атакують столицю.

– Всі пільговики прагнуть вчитися в престижних київських вузах. Чому дитина з Луганська чи Полтави повинна їхати до столиці, а не отримувати освіту на місці? – дивувався Москаленко.

Ректор Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого Василь Тацій не розуміє, навіщо контрактникам взагалі складати ЗНО?

– Якщо вони хочуть вчитися, а батьки чи фірми хочуть за них платити, то ради Бога, хай навчаються!

Керівники вишів жалілися, що українських талановитих випускників забирають іноземні компанії, а закордонні вузи “полюють” на наших аспірантів, і просили Табачника вирішити це питання. Цікаво, яким чином розв’яжуть цю проблему: створять конкурентноздатні умови для наукової діяльності нашим аспірантам, встановивши їм гідну матеріальну винагороду і забезпечивши сучасною матеріально-технічною базою, чи просто заборонять виїжджати за кордон? А ще учасники зборів дуже просили Семиноженка підняти авторитет ректорів у суспільстві. Виходить, що авторитет можна “підняти” наказами зверху?

Одним з найактивніших ректорів виявився керівник Білоцерківського національного аграрного університету Анатолій Даниленко, який просто розсипався у компліментах Табачнику.

– Я давно чекав конкретної виваженої розмови. Раніше був меч: зібрали, нажахали, наколотили! – обурювався Даниленко колишнім керівництвом. – У 2008 році ми зарахували 8 осіб, які мали у сертифікаті 123,5 балів. Нас почали перевіряти. Я їду у міністерство, а там: поки не буде наказу на відрахування – не підходь. А хіба діти з села винуваті, що їх зарахувала приймальна комісія, яка вже понесла покарання?.. Ця сьогоднішня розмова “по суті” вселяє в серце оптимізм. Люди добрі, не займайтеся політиканством. Не мішайте, не чіпайте, дайте можливість попрацювати нормально і повирішувати всі питання на чолі з Дмитром Володимировичем Табачником.

Ода новому міністру супроводжується оплесками.

Ректор Національної академії державної податкової служби і одночасно новоспечений нардеп Партії регіонів Петро Мельник наполягає на більшій автономії вишів, особливо у фінансовій сфері.

– Своїми коштами повинні розпоряджатися ми, рада колективу! – наполягає він.

Хоча, здається, Мельнику, і без нововведень вдається не погано засвоювати кошти свого ВНЗ. Про це свідчить лише один відомий факт, як у 2004 році Мельник придбав для академії службову автівку«Ауді-А8» вартістю 799 тисяч 990 гривень за рахунок добродійних внесків , що стало однією з причин його звільнення з посади і тривалої судової тяганині. Правда, наставник майбутніх податківців врешті решт поновився.

Ректор Харківської державної зооветеринарної академії Валерій Головко розповідав про випадки, коли в атестаті у вступника одні двійки, а у сертифікаті бали “зашкалюють”.

– Це як в анекдоті. Чоловік приходить з роботи, а там дружина з коханцем. Так вона і каже: Ти своїм очам віриш чи мені? – і після сміху у залі звернувся до Табачника. – Не бійтеся! Ми вас підтримаємо! Не звертайте ні на кого уваги. Робіть свою історію.

Згодом Головко “розійшовся”.

– Поверніть 5- бальну систему в школі. Поверніть 10-річну освіту. Ми ж трудові ресурси готуємо, а вони магістратуру тільки в 25 років закінчать. В 11 класі вагітні ходять, а ми хочемо їх вчити...

У відповідь Табачник зазначив, що вагітні одинадцятикласниці не є підставою для скорочення терміну середньої освіти.

– Окремі біологічно розвинені молоді організми починають доросле життя в 12 і 13 років, це не значить, що нам треба розглядати п’ятирічку чи семирічку, – відсік міністр.

А поки ректори, висловлюючи свою підтримку Табачнику і співаючи дифірамби новому керівництву, засідали на зборах і вирішували долю вступників, під стінами РНБО активісти “АнтиТабачної Кампанії” розповідали про початок репресій проти студентів, які відкрито не підтримують Табачника на посаді міністра, з боку адміністрації вишів.

– Викликали до деканатів і проводили “профілактичні розмови”: не треба виступати, сидіть, міністр є, нова влада прийшла, – розповідає представник незалежної студентської профспілки м. Харкова Іван Кішка. – Куратори посилалися на те, що їх просять проводити такі розмови. Ректорам потрібно, щоб міністром освіти був Табачник, бо він знову поверне стару систему вступу до вузів – за хабарами, а не за рівнем освіти, а ректори на цьому добряче заробляють.

Занепокоєння молоді викликає те, що факти залякувань неможливо підтвердити, адже такі “бесіди” проводяться за закритими дверима. Але студенти кажуть, що вже почалася кампанія по фіксуванню таких “розмов” на аудіо чи відео.

Активісти “АнтиТабачної” кампанії повідомили, що тиск на студентів з погрозами відрахування відбувається у ВНЗ Харківщини, Житомирщини, у Київському політехнічному інституті.

Єдиними серед ректорів, хто публічно виступивпроти призначення Табачника був керівник Києво-Могилянської академії Сергій Квіт.

– Результатом заяви стало те, що у колах, наближених до Партії регіонів, почали лунати фрази, що НаУКМА – цей “розсадник нацизму” та “бандерівське гніздо” – треба закрити, – розповідає студент Києво-Могилянської академії Володимир Данилюк. – Ці заяви ставлять клеймо на флагмані української освіти. Всі студенти, які були виключені з вузів унаслідок репресій, викликаних АнтиТабачною Кампанією, будуть прийняті у Києво-Могилянську академію. Ми зверталися з цим питанням до Сергія Мироновича Квіта.

Тож ми вирішили поцікавитися у Дмитра Табачника, якщо студентів дійсно відрахують за участь у акціях протесту проти його призначення, чи сприятиме він їхньому поновленню у ВНЗ?

– Це, безумовно, неправда. Ніхто студентам не погрожував. Це політична кампанія. Ви можете собі уявити, в нашому суспільстві, який би ректор ризикнув за політичні погляди відраховувати когось?

– Відрахують “за неуспішність”...

– Сесія далеко... Неможливо ставити питання, щоб всіх, кого відраховували за неуспішність, брало під захист міністерство. Це справа університетів. Нема жодного документу, який би закликав ректорів до якихось дій. Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там нема.

P.S. На виході з університету знову впали у вічі чисельні працівники міліції, що досі чергували навкруги. І мені чомусь згадалось, як Іван Вакарчук, щойно очоливши МОН, у січні 2008 року сам приїжджав до нас на інтерв’ю в УНІАНі просто у робочому кабінеті, в який через кожні 5 хвилин заглядали колеги-журналісти, розповідав про реформування освіти...

Анна Ященко