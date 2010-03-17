Президент Могилянки попереджає колег, що студенти не вибачать їм Табачника

Президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сергій КВІТ закликає освітян публічно висловитися проти призначення Дмитра ТАБАЧНИКА міністром освіти і науки України.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні С.КВІТА до освітянської громадськості.

“Призначення Дмитра ТАБАЧНИКА міністром освіти і науки України стало відвертою несподіванкою – політика, який ставить під сумнів українську ідентичність, пропонуючи натомість концепцію невідомої “украинско-русской культуры” (мова оригіналу). На думку Дмитра ТАБАЧНИКА, Закон України “Про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні” ставить нашу державу “в один ряд с наиболее отвратительными тоталитарными диктатурами”. Міністр освіти і науки вважає, що “желание мелко подгадить соседу, предать, выгадать что-то, обманув ближнего, согласие потерять глаз, чтобы сосед вовсе ослеп, – характерная особенность формирующейся украинской нации”, - зазначає у зверненні С.КВІТ.

Також президент НаУКМА наголошує, що висловлювання Д.ТАБАЧНИКА “на кшталт “галичане – это лакеи, едва научившиеся мыть руки”, які “практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины ни в ментальном, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане”, як і про “боротьбу між римсько-православно-галицьким і російсько-православним етносами”, що нібито розгорнулася на території України, викликають подив, оскільки вони належать докторові історичних наук”.

С.КВІТ вважає, що така позиція нетерпимості до будь-якої нації чи національної культури характеризується як ксенофобія. “У цьому ж випадку мова йде про ненависть до українців та української культури з боку міністра, який відповідає за державну політику в освітній галузі. Чутливість до браку толерантності відрізняє весь повоєнний світ, особливо Європу. Тому такий міністр не може сідати за стіл переговорів з міністрами цивілізованих держав, не може відповідати за науку і освіту нашої країни”, - підкреслив президент НаУКМА.

С.КВІТ наголошує, що Україна потребує єдності і культури, наша освіта і наука – якісного зростання, конкурентноздатності на глобальній арені, а університети – автономії. На його думку, до цих завдань не може братися Д.ТАБАЧНИК, бо гуманітарна галузь не будується на ненависті і неправді.

“Не будьмо байдужими сьогодні, бо наші учні і студенти не вибачать нам цього завтра! Справжня педагогіка починається з власного прикладу, з відстоювання власної гідності. Закликаємо вас висловитися публічно проти Дмитра ТАБАЧНИКА – особи, неприйнятної на такій важливій та відповідальній посаді, як міністр освіти і науки України”, - закликав С.КВІТ освітян.