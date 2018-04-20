Політологи уявили Тимошенко опозиціонеркою

Більшість політичних експертів вважає, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО буде готуватися до наступних президентських виборів, якщо перейде в опозицію.Про це свідчать результати переданого УНІАН експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що 13 березня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі телепрограми «Іду на Ви» на телеканалі «1+1» заявила, що в разі створення коаліції між НСНУ та Партією регіонів БЮТ перейде в опозицію.

У зв‘язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів із питанням: «Що робитиме Юлія ТИМОШЕНКО в опозиції?».

Зокрема, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що в опозиції Ю.ТИМОШЕНКО буде готуватися до майбутніх президентських виборів. На його думку, „опозиційна позиція більше імпонує Юлії ТИМОШЕНКО, аніж будь яка інша”. За словами експерта, “ТИМОШЕНКО, по-перше, буде в опозиції боротися за помаранчевий електорат, буде робити все, щоб дискредитувати коаліційну угоду «Нашої України». По-друге, буде чекати наступних парламентських виборів. І, по-третє, з опозиційною риторикою Юлія ТИМОШЕНКО буде готуватися до президентських виборів 2009 року”.

У свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що в опозиції лідер БЮТ буде боротися за посаду прем’єр-міністра. На думку експерта, „Юлія ТИМОШЕНКО нарешті зрозуміла те, що вже кілька місяців тому зрозуміли політичні аналітики, а саме, що вона не буде прем’єром наступного українського уряду. У нових політичних умовах Юлії ТИМОШЕНКО набагато легше стати Президентом України, аніж стати прем’єром. Щоби бути обраною Президентом, потрібна підтримка більшості населення України, і тут у ТИМОШЕНКО з її шармом є шанс поборотися за таку підтримку. А от щоби стати прем’єром, потрібна підтримка більшості фінансово-промислових груп, які стоять за партіями. У якості прем’єра ТИМОШЕНКО занадто активна, агресивна й непередбачувана, тому фінансово-промислові групи зроблять ставку на інших претендентів на цю посаду”.

О.ДОНІЙ вважає, що можливо декілька варіантів поведінки Ю.ТИМОШЕНКО в опозиції. За його словами, “вона може попроситися в правлячу коаліцію без будь-яких умов, а потім спробувати підпорядкувати її собі зсередини. Другий варіант: вона може спробувати виторгувати собі посаду спікера парламенту, а вже звідти спробувати стати основним гравцем і підпорядкувати собі уряд з будь-яким іншим прем’єром. Можливий, звичайно, й варіант повної опозиції, але за чотири-п’ять років до наступних президентських та прем’єрських виборів не гарантовано, що ТИМОШЕНКО користуватиметься такою популярністю, як нині. А значить, в інтересах ТИМОШЕНКО буде дестабілізація ситуації настільки, щоби вибори були достроковими”.

Водночас директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ, як і В.КАРАСЬОВ, вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО, перебуваючи в опозиції, готуватиметься до президентських виборів. За його словами, „в опозиції ТИМОШЕНКО готуватиметься до президентських виборів 2009 року. Мені видається, що у неї буде багато цікавої роботи, вона буде справжнім лідером опозиції. Вона буде чіплятися до кожної помилки цієї коаліції й до Президента також, для того, щоб готувати грунт для перемоги на президентських виборах”.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО погоджується зі своїм попереднім колегою: „Буде готуватися до президентських виборів. Але була деяка експресія в інтерв‘ю ТИМОШЕНКО газеті «Бізнес», що можливий союз з частиною «Нашої України». Я, чесно кажучи, собі не можу уявити, як політично й юридично можна укласти коаліцію з частиною іншої фракції. Це просто неможливо з точки зору імперативного мандату”, - сказав він.

Водночас експерт висловив думку, що опозиція “це також форма певної політичної відповідальності, але Юлія Володимирівна дуже багато обіцяла, й треба відповідати за обіцянки”. В.ФЕСЕНКО вважає, що зараз політикам “треба думати про те, як реалізовувати все, що обіцяли раніше, зокрема й під час президентських виборів. А відхід до опозиції – це найбільш проста й, можливо, навіть безвідповідальна політична стратегія в нинішніх умовах”.

Політолог також висловив думку, що заява Ю.ТИМОШЕНКО про відхід до опозиції “означає відмову від проекту відновлення помаранчевої коаліції, а це фактично означає відкриття шляху до перемоги на виборах і формування уряду ЯНУКОВИЧА”.

У свою чергу керівник проекту «Політична думка» Володимир ПОЛОХАЛО вважає, що „ТИМОШЕНКО буде діяти відповідно до демократичних приписів, що визначають перебування політичної сили в опозиції. Мова йде не про перехід ТИМОШЕНКО в опозицію. Не ТИМОШЕНКО перейшла в опозицію – відбулася відставка і БЮТ перейшов в опозицію.

Йдеться, насамперед, про реанімацію, рімейк меморандуму між Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Віктором ЮЩЕНКОМ, який був підписаний 22 вересня2005 року.

Якщо рімейк такого меморандуму відбудеться в квітні, то блок опиниться в опозиції, як це сталося у вересні, тому що БЮТ виключає союз із Партією регіонів – союз старого й нового, до речі, як виключають цей союз і 90% громадян. Тому ТИМОШЕНКО буде в опозиції разом із цими 90% українського суспільства”.

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО буде непоганим опозиціонером у парламенті.

Він зауважив, що „Партія регіонів боїться укладати договір з ТИМОШЕНКО, тому що чудово знає, що вона перетягуватиме ковдру на себе. «Наша Україна» теж працювала з ТИМОШЕНКО і боїться її. Поки ТИМОШЕНКО займалася збором голосів, виявилося, що не менш складною проблемою виявився наступний крок в її житті – знайти своє місце в новому парламенті, в новому політикумі”.

На думку екперта, “бути професійним опозиціонером – це значить втратити впливових союзників і фінансистів. Ті, хто прийшов з тих або інших фінансових і політичних причин в БЮТ, збираються вирішувати в парламенті свої економічні завдання, а фракція, яка буде в опозиції (навіть з таким цікавим і харизматичним лідером, як Юлія ТИМОШЕНКО), має дуже мало шансів успішно відстоювати політико-економічні інтереси своїх членів. Тому я думаю, що ця серйозна заява ТИМОШЕНКО примусить задуматися тих, хто сьогодні фінансує виборчу кампанію ТИМОШЕНКО і розраховує на її великий успіх”.

“ТИМОШЕНКО була б непоганим опозиціонером в парламенті, вона професіонально уміє це робити, і це примушувало б правляче угруповання дуже ефективно працювати”, - підсумував В.НЕБОЖЕНКО