Програма Януковича: чи виклює ворон ворону око?

Реформи можуть перечепитися за Кіпр, податок на нерухомість і непрямі методи... Невже депутати оподатковуватимуть власні палаци та багатогектарні угіддя?..

На 85 сторінках Програми економічних реформ на 2010–2014 роки заховано кілька лакмусових пунктів, реалізація чи нереалізація яких буде тестом на здатність, готовність і налаштованість замовників програми на проведення реформ.

Адже проводити реформи на шкоду самим собі й вишмагати самих себе як унтер-офіцерська вдова – такого серед українського чиновництва досі ще не спостерігалося. Ворон ворону, як відомо, око не виклює.

Українські нувориші та чиновники не лише кожну копійчину рахують, а й вважають лохом того, хто не користається можливістю присмоктатися до бюджету. Час від часу вони влаштовують шоу під назвою «Скорочення зарплат у Кабміні та Адміністрації», якому глядач не йме віри, і воно миттєво зникає зі сцени. І мова не лише про опівнічні зміни в Бюджетному комітеті, коли одна ніч рік годує – варто лише вставити в бюджет потрібний рядок. Однак – вони не гребують і меншим.

Дрібничка – а приємно

Мер міста з кількатисячною зарплатою, ще більш кількатисячною міліцейською пенсією і маєтком у лісі не гребує протискати через сесію рішення про виплату йому надбавок – і не соромиться присутніх у залі представників громади. Наступного дня після присвоєння йому звання «почесного громадянина міста» він нагадує начальникові ЖЕО, що статус передбачає увільнення від сплати комунальних послуг. Гранична цінність (marginal utility, мовою економістів) цієї додаткової тисячі гривень для нього мінімальна, однак він генетично не може пройти крізь можливість запустити руку до бюджету.

Вони платять за газ по мінімуму й приносять довідки про доходи, що підтверджують їхнє право на отримання субсидій, користуються службовими авто, виставляють платникам податків рахунки за свої авіаперельоти на «округи», отримують безкоштовні квартири, укладають договори оренди своїх маєтків за смішні гроші й отримують тисячі гривень «чорнобильських» за те, що знайшлося двоє свідків, котрі підтвердили, що протягом двох годин вони заїжджали в зону.

Й ось тепер Янукович у них все це хоче відібрати (оскільки Межигір’я йому при цьому залишається, то рішучість угамувати апетити чиновництва є суто декларативною). Водночас перший заступник голови Адміністрації президента Ірина Акімова вже очікує на «серйозний спротив бюрократичної машини», який та чинитиме реалізації стратегії президента.

Виокремимо кілька пунктів, які справді можуть стати чиновникам поперек горла, якщо трапиться непередбачене – реформи почнуть реалізуватися.

Кіпр

«Зміна чинних договорів про запобігання подвійному оподаткуванню для мінімізації практики ухиляння від оподаткування»... Загалом таких відверто дірчастих, як решето, договорів лишилося небагато, і головний з них – із Кіпром (ще радянських часів). Кілька разів ставилася на голосування пропозиція ДПА про його денонсацію, і щоразу рука депутата (у тому числі й комуністичного) не дотягувалася до кнопки з голосуванням. Цей пункт програми виконати найлегше – уже на цьому тижні варто дати наказ коаліції поставити хрест на кіпрській лазівці (тим паче що сам Кіпр став моветоном у системі міжнародного фінансового моніторингу). Цікаво спостерігати, як коаліціянти своїми руками різатимуть курку, що несе їм офшорні золоті яйця, і чи допомагатимуть їм у цьому опозиціонери, яким Кіпр теж не чужий...

Податок на нерухомість

Чим більше теревенять в Україні про запровадження податку на нерухомість, тим віддаленіша його перспектива. Щоразу законопроект (а їх було з 1994 року десятки) утилізується з якоїсь технічної причини, а рядами кнопкодавів, маєтки яких розташовано по периметру від Пущі-Водиці до Кончі-Заспи, котиться полегшення. Тож сам сакральний акт самообкладання депутатами своїх палаццо та багатогектарних угідь символізуватиме: реформаторський потяг зрушив з місця. Хоча при уважнішому прочитанні закону (чи відповідного розділу Податкового кодексу) з’ясується: нерухомість, що належить пенсіонерам, оподаткуванню не підлягає, а палаци якраз на тещ і зареєстровані.

До речі, якщо влада й наважиться запровадити цього разу податок на нерухомість, то красно дякувати слід Тимошенко. Прийнята її урядом у вересні 2009 року постанова «Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт» помітно активізувала процес оформлення права власності на будинки та їх прийняття в експлуатацію, а отже – збільшила базу оподаткування.

Джин непрямих методів

Як Індіана Джонс безперервно перебуває в пошуках кришталевого черепа, так і наша податкова весь час тужить за непрямими методами оцінювання відповідності податкових зобов’язань реальному доходу. Сплатив сотню гривень прибуткового податку, а їздиш на «Бентлі» – чекай у гості податкового інспектора. Кожного разу, коли непрямі методи пробивали собі шлях у законодавство (останнього разу – за прем’єра Кінаха), їх щосили запихали назад. І цього разу, перш ніж наважитися випустити джина непрямих методів із пляшки податкового адміністрування й мерщій напустити його на опонентів режиму, автори ідеї тричі подумають. Як вони не запевняють нас і себе, що прийшли у владу довічно, а думка таки шкребеться – дивись, завтра цей джин навідається й до тебе.

Максимальні пенсії

Насправді макроекономічне значення обмеження максимальних пенсій дещо переоцінене. Ефект від їх обмеження буде майже непомітним для 14-мільярдного щомісячного кошторису Пенсійного фонду, а політичний резонанс може бути відчутним. Тож аутодафе депутатських, прокурорських, суддівських та міністерських пенсій у сесійному залі можливе.

Однак якщо навіть припустити, що із себе вони знімуть максимальні пенсії, то з нас знімуть піджак, надінуть жилетку й у поздоровленні з нагоди річного ювілею програми «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» скажуть:

«Вітаємо! У вас дуже гарне пальто».

Станіслав Голубенко