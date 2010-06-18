Могильов: я не вважаю за потрібне захищати честь мундира

За останні роки система органів Міністерства внутрішніх справ була наскрізь пронизана корупційними схемами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

Зокрема, за його словами, «за останні роки створено придворну систему в МВС, яка наскрізь пронизана корупційними схемами з верху до низу».

Він наголосив, що «нині, на жаль, мундир МВС необхідно чистити». «Я не вважаю за потрібне захищати честь мундира», - додав міністр.

За його словами, якщо працівники міліції будуть винні в правопорушеннях, то «покривати керівництво МВС нікого не буде».

Водночас міністр додав, що «в разі, якщо буде доведена невинність працівника міліції, я, природно, їх захищатиму».

А.МОГИЛЬОВ все це сказав, відповідаючи на питання про факт загибелі студента в Шевченківському районному відділенні міліції Києва. Він наголосив, що зараз триває розслідування цієї справи, і якщо працівники міліції будуть визнані винними, то вони понесуть покарання.

А.МОГИЛЬОВ наголосив, що сьогодні в системі МВС потрібно міняти пріоритети. «Потрібно ставити основним завданням всієї діяльності міліції – права і свободи людини», - заявив він.