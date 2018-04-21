Опозиція вже не хоче, коаліція все ще може

Сьогодні, у перший пленарний день після парламентської перерви, відбулося “антиблокування” трибун і щитової із заповітним “рубильником”. “Антиблокираторами” виступили антикризові депутати від Партії регіонів, СПУ і КПУ, які, почувши про те, що опозиція нібито готується до блокування роботи парламенту, удалися до профілактичних заходів і затулили широкими грудьми життєво важливі об’єкти. Антикризовики розмістилися там, де два тижні тому знаходилися бютовцы – навпроти чоловічого туалету біля входу до кімнати з кнопкою, що вмикає і вимикає систему «Рада». На чергування вони заступили з раннього ранку.

Учора ввечері відбулося засідання двох фракцій «Нашої України» і БЮТ, на якому було прийнято заяву з сімнадцятьма вимогами опозиції до антикризової коаліції. У цій заяві були зібрані майже всі претензії опозиції, що прозвучали за останні півроку. Заява підписувалася у присутності Голови держави у Секретаріаті Президента. Члени опозиції повідомляли, що у разі неприйняття вимог Віктор Ющенко буде ветувати закони, що приймаються антикризовою коаліцією. (Повний текст заяви дивіться тут). Попри те, що видовищності у сьогоднішніх парламентських шоу не було (поєдинки відбувалися тільки на рівні виступів керівників і уповноважених фракцій), це був вельми напружений день.

Юлія Володимирівна у своєму виступі фактично продублювала пункти вимог об`єднаної опозиції, додавши при цьому цікавих нюансів. Повідомила, що з боку антикризовиків йде підкуп і шантаж народних депутатів, погрожують їхнім сім`ям і дітям, пробують підкуповувати, щоби сколотити конституційну більшість – для внесень подальших змін до Конституції, і що готується «система державного перевороту», при якому прийматимуться закони без права вето Президента. Тимошенко заявила, що уряд таємно готує документи з участі у Єдиному економічному просторі, який передбачає наднаціональні органи. (До речі, в останніх новинах, розміщених на офіційному сайті ЄЕП, міститься інформація про активізацію України у ЄЕП.) Юлія Тимошенко нагадала, що опозиція вимагає звільнити міністра внутрішніх справ Цушка і генпрокурора Медведька, припинити ухвалювати лобістські закони, які ведуть до тінізації економіки, ліквідувати корупцію в судах, уряді, парламенті.

Її виступ продовжив В’ячеслав Кириленко, лідер «Нашої України».

«Займаючи з шести ранку місця для блокування, – сказав він, – члени антикризової коаліції показують, що не здатні контролювати ситуацію. Правляча коаліція давно перетворилася на слухняних кнопокдавів. Ми вимагаємо адекватного підвищення погодинної оплати... Ми вимагаємо ліквідувати пенсійну зрівнялівку і підвищити пенсію – залежно від трудового стажу. Враховуючи погрози енергетичної безпеки України, пов`язані з посиленням тенезации, корупції і можливої втрати Україною газотранспортної системи, вимагаємо розірвати всі угоди і контракти з компанією «РосУкрЕнерго», а також з компаніями, афінованими з цією структурою, у всіх секторах паливно-енергетичного комплексу».

Далі виступали антикризовики. На парламентську сцену після недовгої відсутності повернувся лідер комуністів Петро Симоненко. Він як завжди, повеселив слухачів порівняннями і викриттями.

«В Україні будується печерна націоналістична диктатура, – оголосив комуніст. – З країни хочуть зробити санітарну зону НАТО. Опозиція підвищує соціальну напруженість, щоб зруйнувати українську державність. Опозиція хоче повернути кучмовську Конституцію 1996 року і встановити президентську монархію з необмеженими повноваженнями Президента і його американського плацдарменого оточення. Саме у цьому полягає мета інструкцій, отриманих у Америці», – викривав опозицію найзручніший і «найконструктивніший» опозиціонер часів Кучми.

Я вирішила спуститися в кулуари. Там нудьгував міністр кабінету міністрів Анатолій Толстоухов.

– Отже, реанімуватимете ЄЕП, у схемі якого передбачені наднаціональні органи? – поцікавилася я.

– Звідки така інформація? – строго запитав Толстоухов. – Я такою інформацією не володію.

– Скажіть, – звернулася я до одного з «ідеологів» Партії регіонів народного депутата Ганни Герман, – офіційний сайт ЄЕП містить схему складання регіональних організацій ЄЕП, яка передбачає існування наднаціональних органів управління економікою. Схема стара, але вона числиться в рубрикаторі основних офіційних документів по ЄЕП. Чи можливо, що уряд повернеться до її розгляду?

– Я довіряю сайтам Кабміну і парламенту. Якщо така схема з`явиться на українських сайтах, тоді коментуватимемо, – сказала вона. – А що стосується заяв на цю тему Тимошенко, то вона робить стільки сенсаційних заяв, що їй вже не можна вірити. Чого варте тільки одне твердження про те, що члени нашої фракції заблокували туалети. Я спокійно там побувала і зайшла в зал якраз, коли вона це оповістила. Ми оберігатимемо щитову доти, доки нависатиме небезпека захоплення її опозицією.

Перед оголошенням перерви у засіданні слово узяв Олександр Мороз. Він без згадки прізвища покартав Тимошенко за якесь інтерв`ю, дане зарубіжній пресі, повідомив, що не може додзвонитися до Президента, який перебуває у відрядженні, пообіцяв, що скоро додзвониться, і оголосив перерву. Під час перерви, оголошеної на вимогу БЮТ, відбулася зустріч лідерів фракцій.

Після неї почалося нове засідання. Юлія Тимошенко оголосила, що переговори лідерів фракції були розмовою сліпого з глухим, і обидві опозиційні фракції покинули зал. Решта депутатів приступила до розгляду питань порядку денного.

– Петро Миколайович, а навіщо коаліція сколочує конституційну більшість? – запитала я у Симоненко.

– Особисто мої пропозиції вивішені на партійному сайті. Одна з перших вимог – скасування посади Президента, – оголосив він.

Наступні пасажі про бездарність помаранчевої влади я вже чула не раз. Вийшовши із залу, лідери опозиційних фракцій Юлія Тимошенко і В’ячеслав Кириленко провели брифінг, в якому запропонували Президентові обговорити всі вимоги опозиції на засіданні СНБО.

Чи був сенс опозиції зводити всі вимоги в одній заяві? Чи можна сторонам домовитися, коли опозиція висуває сімнадцять вимог? Які короткострокові і довгострокові цілі опозиції? Як поводитиметься коаліція? Ці питання ми поставили народним депутатам.

Дмитро Видрін, БЮТ: Якщо говорити про суть заяви, то на політичний ринок виставлені всі товари, за які громадянинові варто боротися. Мені як громадянину дорогий пункт щодо підтримки малого і середнього бізнесу. Україна займає останні місця у Європі через огидний інвестиційний клімат і законодавство. Мені дорогий пункт з підтримки дрібного і середнього бізнесу, я сам займався консалтинговим бізнесом. Комусь близька проблема тарифів. Хтось виступатиме за непорушність нафтогазової системи.

Важко уявити, що зараз влада і опозиція домовляться, але політика – це мистецтво неможливого.

Василь Кисельов, Партія регіонів: Ми обов`язково домовимося з Президентом. Так, нам необхідна конституційна більшість, але повірте, за внесення змін до Основного Закону голосуватиме разом з нами і опозиція.

Проти демаршів є два засоби –демарш у відповідь або стіл переговорів. Я вірю, що все закінчиться за столом переговорів.

Лесь Танюк, «Наша Україна»: Заява опозиції – суто політична. Опозиція, нарешті, зібралася разом і висловила цілий спектр пропозицій, які не можуть бути вирішені в межах цього уряду. Ми заганяємо уряд у кут. Тут є чисто тактичні завдання, а є стратегічні. Опозиція висловлює, яка вона є по суті. Тепер потрібно, щоб до кожного з цих пунктів представити окремі закони, пропозиції і мертво стояти на їх виконанні.

Ярослав Сухий, Партія регіонів: На жодну вимогу більшість не піде. Нічого з того, що вимагає опозиція, не оформлено законодавчо.

На питання, що буде далі, всі відповідали однаково. «Регіони» повторювали: працюватимемо у сесійному залі. Опозиція: цій роботі перешкоджатимемо. Почався новий виток парламентського протистояння. Маша Міщенко