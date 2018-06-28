Чоловік з Хмельницька через суд добивається вибачень від Януковича

Мешканець Хмельницького, керівник юридичної фірми “Захист” Володимир Волосюк подав позов до суду про захист честі і гідності проти Президента України Віктора Януковича. Чоловік хоче, щоб Президент публічно попросив вибачення у нього та всього українського народу за свої висловлювання у Страсбурзі під час засідання ПАРЄ 27 квітня цього року. "Визнавати Голодомор як факт геноциду щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це була трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР”, - заявив тоді Янукович. Про мотивацію свого рішення і слухання справи у суді - в інтерв`ю з Володимиром Волосюком.

Пане Володимире, що спонукало Вас до такого кроку - подати в суд на Президента країни?

Я хочу зрозуміти, що вплинуло на пана Януковича, коли він назвав загибель десяти мільйонів українців, яку організував Сталін, не геноцидом, а голодом. Мені, здається, що визначальною у формулюванні такої позиції була попередня розмова нашого глави держави з прем’єр-міністром Росії. Віктор Янукович зробив велику послугу для Путіна на засіданні ПАРЄ, коли фактично озвучив думку не української нації, а сусідньої держави. Бо всім відомо, що керівництво Російської Федерації ніколи не визнавало, що в Україні Голодомор 1932-1933 років був геноцидом, організованим Сталінським режимом.

Але головне те, що своєю заявою у Страсбурзі Янукович прямо порушив норми Закону України “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” від 28 листопада 2006 pоку, перша стаття якого однозначно стверджує: “Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом українського народу”, а стаття 2 наголошує: “Публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності українського народу і є протиправним” .

Крім того, 13 січня цього року набуло чинності рішення Апеляційного суду Києва щодо визнання керівників більшовицького тоталітарного режиму (Й. Сталіна, В. Молотова, Л. Кагановича, П. Постишева, С. Косіора, В. Чубара, М. Хатаєвича) винними у геноциді в Україні протягом 1932-1933 роках. А це означає, що Янукович “потоптався” й по згаданому закону.

Чи були погрози на Вашу адресу? 19 червня на мій домашній телефон зателефонував незнайомий, який погрожував розправою. Він сказав, що знищать мене за писанину на Президента України та СБУ. Я заяву вже направив до Генпрокуратури, щоб розібралися з цим випадком.

На останньому судовому слуханні Ви клопотали перед суддею Волковою, щоб до справи долучилися у ролі свідків колишній президент Віктор Ющенко та Генпрокурор Олександр Медведько. Чим корисними можуть бути ці люди на процесі?

Щодо Віктора Андрійовича, то він, як ніхто, доклав зусиль, щоб закордоном визнали Голодомор геноцидом проти української нації. Себто, без його участі у суді - ніяк. Що стосується Генпрокурора Медведька, мушу заявити, що він не виконав своїх прямих обов’язків та не відреагував на заяву Януковича. Адже, згідно з законодавством, прокурор повинен здійснювати нагляд за дотриманням законів України всіма громадянами. На мою думку, реакція Генпрокурора на слова Януковича мала б відобразитися у протесті правоохоронного відомства. На жаль, цього не було зроблено.

У позовній заяві Ви вимагаєте від Януковича публічного вибачення перед українським народом. Як вважаєте, Президент України на це наважиться? Ніколи!

...?! Тоді для чого потрібно було запускати цю справу? Щоб показати, що в Україні мало того, що системно порушуються закони, то ще й не працює правосуддя. Судді, яких призначає Президент, апріорі не підуть проти нього. Підтвердженням цього є, як на мене, упередженість судді Печерського райсуду Києва Волкової, яка розглядає мій позов. Вона офіційно в ухвалі про відкриття провадження по справі назвала мене іншої особою - Цугелем П. І. Суддя також незаконно допустила, щоб представника відповідача себто Президента, благословив своїм підписом глава АП Сергій Льовочкін. Останній немає жодного стосунку до справи. Тому я, дотримуючись закону, дав відвід судді. Але пані Волкова його не прийняла.

Цим позовом я повинен доказати Україні й світу, що людина, яка порушила закони, має бути покараною. Це стосується, зокрема, й Президента Януковича.

Розмову вів Віталій Тараненко, “Подільський кур’єр”.