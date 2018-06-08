Віхи тижня: крамольні думки Шуфрича, соло Литвина і передбачуваність КС

Нестор Шуфрич і Віктор Балога влаштували публічний обмін думками в ЗМІ, нагадавши про давнє протистояння політиків, які прагнули стати господарем Закарпаття. Володимир Литвин нагадав країні, що вона є парламентсько-президентською республікою. Соратники Януковича готуються до входження в конституційний лабіринт.

Звільнення Нестора Шуфрича з поста міністра з надзвичайних ситуацій спровокувало вибух інформаційної бомби. Нестор Іванович навіть не намагався приховати, що не дуже то збирається працювати в РНБО заступником Раїси Богатирьової, і висловив випадково декілька крамольних думок. Версія про те, що на звільнене ним місце в МНС призначать лідера «Єдиного Центру» Віктора Балогу, до вересня не знайде підтвердження – парламент на канікулах. А ось переконливі поради не чіпати Конституцію, звернені до Віктора Януковича, заслуговують на куди більшу увагу, адже Шуфрич в 2004-му був активним, хай і не ключовим учасником процесу реалізації політичної реформи. Крім того, екс-міністр сміливо заявив, що деякі персонажі в оточенні глави держави розглядають Сергія Тігіпка як наступника Віктора Федоровича, а політик без посади може набирати рейтингові очки куди швидше. Правда, Сергій Леонідович обіцяє не йти у відставку, але в даному випадку все залежить не від нього.

Віктор Балога дав Шуфричу виговоритися, порадивши останнього особливо не зачіпати - внаслідок нервового зриву у колишнього міністра. Сам Віктор Іванович коментує політичну ситуацію з відчуттям власної значущості, адже його партійна структура досить розгалужена і готується до самостійної участі в місцевих виборах. Балога визнав, що команда так званих демократичних сил не витримала випробування. Помітно, що він розраховує набрати очки 31 жовтня, щоб конвертувати популярність «Єдиного Центру» на місцях у входження у владу. Благо багато експертів і політиків, включаючи Володимира Литвина, прогнозують продовження ротацій і оптимізацію чисельності Кабінету Міністрів.

Сам Микола Азаров у передчутті отримання першого траншу кредиту МВФ (рада директорів Фонду 28 липня визначить розміри і термін видачі коштів) помітно осмілів. Під час зустрічі з іноземними бізнесменами і акредитованими в Україні дипломатами Микола Янович узявся захищати проект Податкового кодексу, викликавши подив слухачів. З іншого боку, Азаров запевнив, що приватизація не є методом наповнення бюджету, що примусило потенційних покупців залишків державної власності понервувати. Та й самому прем`єрові сьогодні добре було б продемонструвати масштабний успіх, щоб отримати індульгенцію на осінь.

Спікер Володимир Литвин минулого тижня постарався нагадати, що Україна є парламентсько-президентською республікою – він активно коментував підсумки політичного сезону, що минув, намагаючись довести, що є опозиціонером у владі. Такі заяви хороші на початку парламентських канікул, коли політики ніжаться на пляжах, а ось восени Володимирові Михайловичу доведеться стежити за своїми словами. У вересні законодавцям належить повернутися до закону «Про всеукраїнський референдум», в ухваленні якого голова Верховної Ради не бачить нічого поганого. Литвин переконаний, що саме парламент імплементуватиме рішення Конституційного Суду, якщо той визнає неконституційною процедуру ухвалення законопроекту 2222 про політичну реформу. Символічно, що 252 представники коаліції задалися питанням конституційності змін, проголосованих у грудні 2004 року відразу після того, як головою Конституційного Суду вибрали уродженця Донецької області Анатолія Головіна. Втім, судді в бордових мантіях тішили своїми рішеннями владу і до того, як їх очолив уродженець «правильного» регіону, який зробив кар`єру в органах КДБ.

Якщо лідер парламентських регіоналів Олександр Єфремов публічно виступив за повернення до Конституції редакції 1996 року, то перший Президент України Леонід Кравчук скористався урочистим засіданням парламенту, присвяченим 20-річчю ухвалення Декларації про державний суверенітет, щоб піддати законодавців критиці. Кравчук назвав Верховну Раду філіалом президентської адміністрації, що зайняла позицію «чого бажаєте». Він закликав зупинити відміну політичної реформи і консолідувати зусилля депутатського корпусу.

Юлія Тимошенко теж не забула побувати в сесійному залі парламенту, де сфотографувалася з бажаючими. У кулуарах Верховної Ради лідер БЮТ звинуватила владу в порушенні всіх положень Декларації про державний суверенітет. Правда, суспільство сьогодні більше цікавлять перспективи участі «Батьківщини» в місцевих виборах. Тимошенко запевнила, що партія обійдеться без ребрендингу, хоча її популярність серйозно поступається Партії регіонів. Лідер партії «Реформи і порядок», яка входить у БЮТ, Сергій Соболєв наперед закликав виборців не голосувати за політичні партії, що входять у коаліцію, і «Сильну Україну» Сергія Тігіпка. Поки це єдино можливий засіб агітації – основна боротьба за місцеві ради почнеться у вересні.

Євген Магда