Галина Науменко: Коли мене бачив Брежнєв, тут же говорив: “Хохлушка приїхала. Робитиму все точно”. І сідав на мої окуляри

З молодих років Галина Науменко, випускниця факультету міжнародних відносин КДУ, організовувала міжнародні зустрічі й навчала хорошим манерам перших осіб СРСР і України. Хоча з пролетарською безпосередністю окремих радянських лідерів, ця справа іноді здавалася непосильною. Вона супроводжувала всіх королів і королев, президентів і прем`єрів самих різних країн і континентів, які в 70-80-х рр. минулого сторіччя відвідували СРСР. Вона легко знаходила мову з сильними світу цього з діаметрально протилежними політичними поглядами: Маргарет Тетчер, Мадлен Олбрайт, Конрад Аденауер, Франсуа Міттеран, Джордж Буш-старший, Білл Клінтон. Досвідчений протоколіст вона і дотепер часто виступає в ролі невідкладної протокольної допомоги, коли голова держави зустрічає гостей на тлі перевернутого прапора. Адже у союзної школи протоколу було солідне минуле, радянські протоколісти вважалася одними з кращих в світі. У те, що у протоколу в Україні є майбутнє теж починаєш вірити. Адже не дарма ж представники нашого політикуму періодично приходять в Школу протоколу Галини Науменко прослухати її курс лекцій.

Квартира Галини Олексіївни – це своєрідний музей подарунків з різних куточків світу: від кришталевої вази від королеви Бельгії до величезної берези від Президента Бразилії.

Статс-дама Шведського королівського двору, Посол Миру, доцент Вищої Дипломатичної Академії, радник-протоколіст Галина Науменко відповіла на запитання УНІАН ЮЩЕНКО З ДРУЖИНОЮ ПОЧАВ ПОРУШУВАТИ ПРОТОКОЛ З ПЕРШОЇ ХВИЛИНИ Галина Олексіївна, під час міжнародних зустрічей з Президентом Януковичем часто відбуваються казуси. То вінок на нього впаде, то він гостей на тлі перевернутого українського прапора зустрічає, то з національним гімном заминки. Чому стаються такі промахи і чи можна їх якось попередити? Це провина виключно служби протоколу. Президент до цього не має відношення. За роки незалежності президенти України, починаючи від першого – Леоніда Кравчука, зруйнували службу протоколу. Ющенко з дружиною почав порушувати протокол з першої хвилини, коли на інавгурацію узяв всіх своїх дітей.

Перших осіб оточують люди, які мають таке ж відношення до протоколу, як я до балету. Це численні родичі, хороші знайомі, родичі знайомих і т.д. Немає професіоналів. Зараз існує така відмовка: “Я прослухав лекції Науменко”. 5 годин. А чи можна навчити за 5 годин тому, чому Науменко навчали 5 років, а практика тривала десятиліттями?

З України брали протоколістів на Всесоюзний рівень. І раптом Україна виявляється без протоколістів... І ніхто не стурбований їхньою підготовкою. Чому?

Протокол у всьому світі однаковий, але існує національний нюанс. Коли ми зустрічаємо гостя, то вручаємо йому коровай. І чим почесніший гість, чим більш ми раді його бачити, тим вище наш коровай.

У Індії дарують гірлянду. Але якщо вам подарували гірлянду з орхідей або будь-яких інших розкішних квітів, але серед них немає маленької квіточки календули – збирайте свої речі і можете їхати назад, ви нічого не вирішите. Протокол дає можливість натяками показати ставлення.

А як з часом еволюціонував протокол, чи впливає на нього мода або інші чинники? Протокол, як і вся дипломатія, неймовірно консервативний. Хоча, бувають нюанси. Тост під час обіду вимовляється наприкінці під шампанське. Коли захворів Брежнєв, він не міг витримати до шампанського, він любив випити, починав говорити рано і погано. Хай вже погано, але треба було якось виправдати це “рано”. От ми і придумали: це стало називатися “русской подачей”... А Єльцин не любив краваток, і тут же увійшли до моди “зустрічі без краваток”.

Етикет придумав Людовик XIV. Під час чергового прийому пом`яли його улюблену клумбу з трояндами. І він видав наказ, що заборонено робити: не можна панянкам і пані під час прийому шукати бліх у волоссі один одного, не можна плювати на підлогу, напиватися і т.д. Це були перші правила етикету.

А протокол (зведення правило, умовностей і традицій, за допомогою яких спілкуються держави або великі структури між собою) почався з Віденських конвенцій. 1815 рік. Вся Європа в руїнах, а дипломати зібралися вирішити одне питання – хто має право сидіти поруч з королем? Що означає місце розсадження? Адже для того, щоб сидіти поряд з королем, посли ставали в чергу з ночі. У боротьбі за місце іспанський посол був убитий, а російський – поранений.

Тому до сьогоднішнього дня збереглося правило: найпочесніше місце у посла, який раніше всіх вручив вірчі грамоти. І лише датою вручення грамот треба керуватися під час розсадження. А ми зараз про це іноді забуваємо. Ми поважаємо Америку, але якщо їхній посол приїхав пізніше за посла, скажімо, Угорщини, то останній не повинен сидіти “нижче”.

ГОРБАЧОВ ПРИЇХАВ ДО КИЄВА, І НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЙОГО “РАПТОМ” ЗУСТРІЛИ ВЕТЕРАНИ. МИ ГОТУВАЛИ ЦИХ ВЕТЕРАНІВ ТИЖДЕНЬ В обов`язки протоколіста входить організація обідів? Чим в Україні пригощають високих іноземних гостей? Ми отримуємо списки, хто їде за рахунок сторони, що запрошує. Потрібно точно знати, чи є серед них вегетаріанці, яку віру сповідають. У нас нещодавно був катастрофічний випадок, коли мусульман нагодували свининою.

Вони про це не дізналися?

Якби! Чиновник вищого рангу сказав: “Їжте наш борщ, він такий добрий, зі свининою”. Природно, у делегації було «психологічне отруєння»... Але це одночасно може бути і одним з прийомів протоколу, якщо хочете показати країні, яка прислала своїх людей, що нічого не вийде або ви скривджені. Наприклад, у такому разі українській делегації у В`єтнамі можуть запропонувати вареники із зеленими мухами...

У програмі візиту іноземного гостя все розписано по хвилинах. Ніяких несподіванок. Якось Горбачов приїхав до Києва, і на Майдані Незалежності його “раптом” зустріли ветерани. Ми готували цих ветеранів тиждень. Вони нас підвели тільки в тому, що всі були нарядні, з орденами, жінки із зачісками... Хоча Путін в своїй державі міг змінити маршрут, заїхати в аптеку і перевірити вартість ліків. Але тільки в своїй державі.

Є ще непорушне правило, яке зараз порушене, – не втручатися у внутрішні справи країни, до якої ви прибули як гість. Ось приїхала Гіларі Клінтон до Києва. Розумна жінка. Але що вона собі дозволяла під час інтерв`ю у Савіка Шустера! Звичайно, питання були узгоджені. Вона каже: цього вашого чиновника потрібно зняти, цього призначити. Те, що ми можемо розділяти її думку, – це інша річ. Ми громадяни цієї держави. А уявіть, приїжджає до Америки хоч той Шуфрич і каже: “Добридень, пан Обама. Все у Вас добре, але тільки цього міністра треба зняти, а на його місце призначити цього”. Це не свобода, і не протокол, а вседозволеність.

Зараз всі казуси під час зустрічей на вищому рівні тут же висвітлює преса. За радянських часів про таке не писали, але напевно проколи мали місце бути? Не можна сказати, що були серйозні проколи. Або несерйозні. Їх просто не було. Дуже суворо підходили до візитів. Наша протокольна служба була однією з кращих в світі.

ПОКАЗУВАТИСЯ ЩОДНЯ В НОВІЙ СУКНІ ЗА КІЛЬКА ТИСЯЧ ДОЛАРІВ, КОЛИ КРАЇНА В КРИЗІ – ЦЕ ПРОСТО НЕПРИЙНЯТНО Сьогоднішня українська політеліта дуже дорого вдягається. Віттони і Бріоні вартістю в кілька тисяч за костюм є в гардеробі кожного чиновника. Чи передбачає протокол якусь максимальну ціну костюма?

Головне правило – костюм має бути добре пошитий. Бренд не має значення. Але говорити про це або показуватися щодня в новій сукні за кілька тисяч доларів, коли країна в кризі, всюди безробіття – це настільки нарочито, зухвало і просто неприйнятно. Це суперечить загальному стану справ у державі. Якби у неї (у Юлії Тимошенко – авт.) були грамотні фахівці, вони могли б пояснити, що з політичної точки зору вона програє.

А в цілому стиль Юлії Тимошенко відповідає протоколу і чи має значення зачіска? Рюші і волани – це не зовсім пристойно. Прикраси можна носити. Але тільки до 13 штук. Якщо на шиї - перли, то обов`язково повинна бути брошка...

Якби коса була заплетена при іншій сукні, то бог з нею.

ГЕРМАН І АКИМОВА - ПРОТОКОЛЬНІ А що можна сказати про стиль нових співробітниць Адміністрації Президента – Ганни Герман і Ірини Акимової? Вони протокольні. Виглядають достатньо доглянутими, але не переходять межу. Поводяться згідно статусу.

Янукович свого часу шокував Страсбург туфлями із страусиної шкіри. Чи є предмети гардероба або аксесуари, які вважаються моветоном в дипломатичних кругах? Коштовні аксесуари. Наприклад, годинник. Двоє людей в світі мають годинник вартістю мільйон з гаком доларів – це Біл Гейтс і... Черновецкий. І дружина нашого мера відкрито розповідає про це західній пресі. Природно, журналісти здивовані. Звідки такі гроші у чиновника?

КОКО ШАНЕЛЬ ГОВОРИЛА: НІКОЛИ НЕ КУПУЙ МОЇ ДУХИ Федір Молочков, голова протокольного відділу МЗС СРСР, познайомив Вас з Коко Шанель. Які цінні поради Ви отримали від законодавиці мод? Федір Федорович був моїм вчителем. Це нащадок роду Долгоруких. Його вивезли до Франції батьки під час революції. Він викладав в Сорбонні, читав протокол і етикет, а у середині 1938 року отримав лист від Сталіна із запрошенням приїхати до Москви. І вони стали такими друзями...

Коко Шанель займала цілий поверх в готелі “Рітц”. Вона не любила жити вдома. Призначила нам час на третю годину. Ми прийшли. Сіли. Величезний магазин. Я знаю, що їй 84 роки. І одразу уявляю собі наших бабусь в тілогріїчках. І тут заходить жінка у великому капелюсі, в костюмі “пье-де-куль”. А я цього часу кажу: “Федір Федорович, але скільки вона нас примушуватиме чекати?” А він: “Тихо. Ось же вона!” І тут вона підходить до нього: “Федья! Жу тим”... І Федя у відповідь: “Коко! Коко!” Так мило...

Якось вона сказала: “Ніколи не купуй мої духи і креми. Я ними теж не користуюся. Це так дорого і не потрібно. Тут 95% платиш за моє ім`я, ще 4% – за упаковку, і лише 1% – за вміст”.

А Ви вільно розмовляєте французькою?

Раніше говорила вільно: французька, німецька, англійська. Зараз потихеньку забуваю. Хоча якщо підготуватися, то з промовою зможу виступити.

КОРОЛЯ МАРОККО ХРУЩОВ ЗУСТРІВ В СІМЕЙНИХ ТРУСАХ Ви спілкувалися із стількома сильними світу цього. Хто з них справив на Вас найбільше враження? Я обожнювала Індіру Ганді. Вона подарувала мені перстень її тата з величезним сердоліком, яке він у свою чергу успадкував від свого тата. Перстню десь 150 років.

Тільки у мене є портрет англійської принцеси Анни з її факсиміле. У англійської королеви Вікторії був онук Георг, майбутній король. Коли хлопчикові було 12 років, він приїхав до бабусі на канікули, а потім відправився вчитися до Ітону в закриту школу. І одного разу присилає лист: “Дорога бабуся, Ваша Величносте, я трохи потратився з грошима. Пришліть мені, будь ласка, 20 фунтів стерлінгів. Дуже прошу”. Бабуся сідає за бюро і пише відповідь на трьох сторінках: “Гроші треба вміти витрачати, вони не твої, а народні.” І все в такому дусі. І відправила. Проходить ще пара тижнів. Знову приходить лист від онука: “Мила бабуся, спасибі Вам велике за лист. У грошах я вже не маю потреби, я продав Ваш лист за 3000 фунтів стерлінгів”. І Вікторія одразу ж написала указ про заборону роздавати автографи. Тому у членів англійської королівської сім`ї отримати автограф практично неможливо...

Коли мені знайомі кажуть: “Галина Олексіївна, мій син (дочка), вчиться в Англії в закритій школі”, я посміхаюся і думаю про себе: вас туди ніколи не допустять, жоден з олігархів пострадянського простору не допущений в ці закриті школи. Гроші ще не все вирішують. Там цінується походження і манери...

...Аденауер пив тільки Кримсект – кримське шампанське, а Карден обожнював червоне “Артемівське”, і навіть крав у мене його. А ще Аденауер полюбляв кримські троянди і запашний горошок. Він висаджував квіти у себе в саду за резиденцією. Одного разу Хрущов на початку літа присилає йому приголомшливі в`юнкі троянди. Це Аденауера так обурило: “Він що не міг вислати раніше або пізніше? Адже вони зараз вже не щепитимуться!”

Хрущов справив на мене найбільш негативне враження. У Криму на дачі в Мухалатці було призначено зустріч з королем Марокко. Прибуває король з невеликою доглянутою борідкою, в суцільних аксельбантах. І нас зустрічає Хрущов в сімейних трусах і говорить: “Зараз купатимемося”. “Усілякі церемонії” у Микити Сергійовича були не в честі.

Людмила Янукович – дружина нинішнього Президента – не з`являється на людях, не супроводжує його на зустрічах, не була присутня на інавгурації. І навіть недавній ювілей Віктор Федорович святкував в Криму без дружини. Що у такому разі говорить протокол? Дружина президента має право на своє закрите особисте життя. Лише б вона не робила нічого на шкоду державі. Людмила Янукович займається вихованням своїх онуків.

Дружина Брежнєва теж не з`являлася на людях. Говорила мені: “Галочка, ну скажіть будь-що, що у мене ноги болять або голова. Що завгодно”. “Вікторія Петрівна, ну хоч разок треба!” “Ви хочете зіпсувати прийом?” Зате вона дивовижно готувала. Вона такі борщі варила і такі пампушки робила – щось неймовірне.

А Брежнєв коли мене бачив тут же говорив: “О, хохлушка приїхала. Робитиму все точно”. І сідав на мої окуляри.

Розмовляла Анна Ященко