Шанси на створення широкої коаліції - мінімальні

Політичні експерти переконані, що шанси на створення широкої парламентської коаліції у складі блоку «Наша Україна», Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко і Соціалістичної партії України, є мінімальними.

Про це свідчать результати переданого УНІАН експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що враховуючи необхідність подолання політичного розколу України й скоординованого взаємоузгодженого подолання нинішніх соціально-економічних проблем, такий формат коаліції був би найбільш доцільним. “На жаль, нинішня ситуація й ідеологічні протиріччя між визначеними політичними силами є такими, що створення такої коаліції в найближчій перспективі є практично неможливим, тому й шанси на створення коаліції в такому форматі можна вважати дуже низькими”, – сказав В.ФЕСЕНКО.

У свою чергу, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що шанси «коаліції чотирьох» коливаються “десь близько нуля”.

Він зауважив, що в разі об’єднання «Нашої України» та Партії регіонів БЮТ набагато вигідніше було б опинитися в опозиції. “Тому основних варіантів залишається три: або «Наша Україна» об’єднується з БЮТ та СПУ в «помаранчеву коаліцію», або «Наша Україна» разом із Партією регіонів (з можливістю приєднання СПУ) об’єднується у велику коаліцію”, - зазначив політолог.

На його думку, частину «Нашої України» влаштує максимальне затягування часу й існування уряду «вічних в. о.». «Коаліція чотирьох», принаймні на цей історичний момент, практично неможлива», - переконаний О.ДОНІЙ.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ також вважає, що сьогодні шанси для коаліції “чотирьох” мінімальні.

У свою чергу директор політико-правових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО переконаний, що шанси на створення “широкої” коаліції є мінімальними з огляду на дві причини. “Перша – це те, що переговорний процес між «Нашою Україною», БЮТ і соціалістами уже увійшов у фазу, коли дуже багато зроблено й формалізовано в стосунках цих політичних сил. Другий чинник, який не дає можливості створити коаліцію саме в такому складі, – це те, що БЮТ висловив категоричне неприйняття ідеї коаліції з Партією регіонів у будь-якому форматі, й так само офіційне рішення політради НСНУ про виключне формування коаліції тільки з БЮТ та соціалістами”, - зазначив експерт. “Тобто для того, щоб сформувати коаліцію в широкому складі, обом політичним силам доведеться переглядати свою позицію. На мій погляд, це буде в обох випадках або неможливо, або дуже важко”, - вважає він.

Водночас, директор Інституту національних стратегій Кость БОНДАРЕНКО висловив думку, що коаліція “чотирьох” можлива. „Є всі шанси, і з кожним днем вони ростуть, залежно від того, наскільки в середовищі «Нашої України» збільшується кількість прихильників саме такого проекту”, - сказав він. Експерт вважає, що блок «Наша Україна» складався з самого початку з трьох частин. Перша виступала за союз з БЮТ і найбільшим виразником цієї позиції був голова ради блоку Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Друга частина – прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ, радник Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, член ради НСНУ Петро ПОРОШЕНКО – виступала за те, щоб коаліція будувалася на максимально широкій платформі й відповідала вимогам часу, а також відповідала на питання, як об‘єднати Україну. На думку К.БОНДАРЕНКА, третя частина, яка перебувала в невизначеності, до якої належить напевно й сам Президент Віктор ЮЩЕНКО, з одного боку, вона боялася втратити довіру електорату, а з іншого – боялася внутріпартійного розколу, оскільки будь-який варіант коаліції загрожує внутрішніми катаклізмами саме для «Нашої України».

“Мені здається, що все таки більшою є визначеність у бік широкої коаліції, є розуміння того, що Юлії ТИМОШЕНКО в жодному випадку не можна довіряти пост прем‘єр-міністра”, - сказав К.БОНДАРЕНКО.