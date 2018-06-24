Чому Джарти довірив Крим російському діячеві Глазьєву?
Може, нам у порядку дружнього обміну запропонувати Росії замість Глазьєва нашого Цушка?.. Яким таким досвідом ділитиметься російський неокомуніст із кримчанами?..
Може, нам у порядку дружнього обміну запропонувати Росії замість Глазьєва нашого Цушка?.. Яким таким досвідом ділитиметься російський неокомуніст із кримчанами?..
А що такого видатного російські стратеги створили в Росії?
«Світова олігархія не боїться розпаду Росії; ризик можливої глобальної катастрофи для неї перекривається величезними надприбутками, які вже зараз дає розкладання найбагатшої в світі держави». (З книги Сергія Глазьєва «Геноцид»).
|Сергій Глазьєв
Спасибі, що росіяни відгукнулися.
Крим, звичайно, розвивати потрібно, що там казати. Але керуючись якою логікою і для якої масштабної мети запросили туди російського політеконома?
Ми промоніторили російську ділову пресу з метою з`ясувати, чи є в Росії курортні зони, що динамічно розвиваються, і якщо є, то яке відношення до них має Глазьєв, колишній реформатор, потім – колишній комуніст, і член народно-патріотичного союзу «Родина», а зараз відповідальний секретар митної комісії Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, заступник генерального секретаря так званого ЄврАзЕс.
Якщо вірити російській газеті «Ведомости», в даний час у Росії курортна нерухомість і нерухомість для відпочинку представлені старим номерним фондом ще радянських часів. За різними даними, застарілі будівлі складають від 60 до 80% загального об`єму. На узбережжі Чорного і Азовського морів у РФ більшість старих готелів і пансіонатів навіть після реконструкції не відповідають сучасним вимогам. А 90% існуючого номерного фонду не відповідає світовим стандартам якості. Російські ж інвестори не мають інтересу до вітчизняних курортних об`єктів, вважаючи за краще вкладати гроші в Кіпрі підігрівати інтерес до лондонської нерухомості.
Дохід Росії від туризму на даний час складає 1% від ВВП. Ви запитаєте, який зв`язок між інвестиційною активністю і політикою держави і причому тут Глазьєв.
У світовій практиці держава бере на себе розробку загального плану розвитку території і створення інфраструктури. Експерти «Ведомостей» переконані: для того, щоб розвивати курортну сферу, необхідна активна держпідтримка. Але поки інтересу російський інвестор не має. Якщо зараз інвестори і вкладають, то переважно в інфраструктуру Сочі, де пройдуть майбутні Олімпійські Ігри.
Найбільш цитованим текстом на навколокурортну тему російського Інтернету стала стаття журналу Esquire, який підрахував, якої висоти вийшов би шар чорної ікри, фуа-гра або подрібнених сумок Louis Vuitton, якби олімпійську дорогу Адлер – Красная Поляна (227 млрд. рублів за 48 кілометрів) будували саме з цих матеріалів. Олімпійська дорога обійшлося б будівельникам у 6 сантиметрів устриць, 1 сантиметр чорної ікри, 9 сантиметрів подрібнених сумок луї-віттон, 21 сантиметр фуа-гра. Ну а якби дорогу вистилали шубами з норки, то вийшов би шар у 4 сантиметри, якби її заливали хеннесі, то був би шар 13 сантиметрів, і 6 сантиметрів – якби вистилали трюфелями.
Тема зловживань на олімпійських об`єктах Сочі на повну обговорюється і в англомовному Інтернеті.
Але, можливо, незважаючи на такі жахливі неуспіхи в курортній сфері, у кандидата в президенти (суперника Путіна) 2004 року, найбільш цитованого економіста 2007 року і лауреата премії за видатні наукові результати у галузі економічних наукє свій таємний план порятунку курортної галузі Росії і заразом Криму? Ми зробили спробу з`ясувати це у самого Глазьєва. Спробували з ним зв`язатися, але, повернувшись у середині серпня до Москви з відпустки, пан Глазьєв, за словами співробітників приймальні, занурився в наради, його мобільний телефон не відповідав і на зв`язок з УНІАН він так і не вийшов. На жаль. Хоча ми не збиралися питати, за які видатні заслуги в економіці йому дали премію, ми просто хотіли дізнатися про його напрацювання на півострові.
Не склалося.
Хто ви, містер Глазьєв?
«Вважається, що холодна війна закінчилася, і в демократичної Росії немає ворогів. Деякі вершителі американської зовнішньої політики, вважають інакше – Росія програла «холодну війну» і має бути розчленована, пограбована і остаточно знищена як самостійна держава». (З книги Сергія Глазьєва «Геноцид»).
Але ми все-таки вирішили поцікавитися персоною того, хто розроблятиме стратегію розвитку для Криму. Прочитала книгу Сергія Юрійовича «Геноцид». Там щедра антиамериканська, антиолігархічна риторика супроводжується висновками про геноцид російського народу олігархами, владою і так далі. Книга була написана в 1998 році. Від цього лівого накалу й антиолігархічної риторики кров стигне в жилах. Я, буквально здригаючись, узяла з книжкової полиці дві роботи лідера українських неокомуністів Петра Симоненка «Бідні й багаті» і «Україна і глобальна криза капіталізму». Яка спорідненість стилю і єдність поглядів! Не дивно, що через рік після виходу брошури Глазьєв став «економічним лицем Компартії» і у складі першої «трійки» КПРФ став членом Думи, зайняв крісло голови Комітету з економічної політики.
Але дивує в цій книзі ось що. Сергій Глазьєв на всі заставки лає реформаторів, хоча сам був членом гуртка молодих реформаторів Гайдара. А в 1989 році Глазьєв відразу посів посаду заступника директора британського Центру вивчення комуністичної економіки, який був створений у Москві Міжнародним центром дослідження економічних реформ. Він лає політику влади, хоча в критикований період займав пост міністра зовнішніх економічних зв`язків. Недоброзичливці пишуть, що, працюючи міністром зовнішньоекономічних зв`язків, Сергій Глазьєв спробував сформувати власну систему торгівлі зброєю, чим завдав збитківросійському бюджету на 13 мільйонів доларів. Скандалу розгорітися не дали, Глазьєв просився у відставку у Віктора Черномирдіна, і його відпустили.
Кому дорожче обійтися без Глазьєва: Криму чи прем`єрові АРК Джарти?
«Шаленство, з яким внутрішні і зовнішні вороги сьогодні організовують руйнування російської державності і викорчовування російської культури, цілком зрозуміла. Знадобиться активізація звичного для Росії ресурсу духовної енергії і патріотизму широких народних мас з метою нарощування економічної активності при відносно низькій оплаті праці». (З книги Сергія Глазьєва «Геноцид»).
|Василь Джарти
Наскільки нам відомо, українські економісти подібних цифр не мають у своєму розпорядженні, посилаючись на те, що такі дослідження не проводилися. Але, ймовірно, прем`єр-міністр АРК Джарти вважає, що апологет ЄврАзЕсу і Митного союзу апріорі знавець і фахівець Криму. Поки залишається невідомим, не тільки, наскільки адекватний багаж Глазьєва для розробки стратегії, але й чи буде група Глазьєва одержувати гроші за свою роботу. І якщо не буде, то навіщо йому ця робота. А якщо буде, то чи не логічно було би влаштувати конкурс проектів, зробити процес публічним, широко обговорюваним, прозорим, сформувати комісію довкола авторитетних не тільки українських і не тільки російських експертів – із залученням інвестиційних кампаній, що знаються на курортному бізнесі? А можливо, пан Глазьєв повинен експортувати дорогий в усіх відношеннях досвід РФ будівництва олімпійських об`єктів Сочи до Криму?
До речі, ми б могли у порядку дружнього «академічного» обміну запропонувати Росії замість Глазьєва відправити до РФ міністра економіки Цушка. За рівнем компетентності вони навіть дуже співставні. Вчений ступінь Цушкові дамо, не осоромимося, професорів у нас дають так само легко, як у Росії академіків. У нас навіть президент професор. До того ж Цушко мало не став «героєм України». Міняємо українського героя на російського академіка, але тільки під хороші гроші. Хай прикладеться до розробки курортів, скажімо, в Краснодарському краї або на Байкалі. Врешті-решт, дружба повинна бути симетричною, а відносини партнерськими.
Маша Міщенко