Операція “ліквідація”: боротьба з бюрократією чи київським самоврядуванням?

“Донецькі” кажуть, що хочуть блага киянам... “За” голосували “люди, які крали весь час”... “Прибирають райради для заміни керівників районів на єнакіївських молодців”...

Перше пленарне засідання шостої сесії Київської міської ради VI скликання почали обговорювати ще за кілька днів до його початку, адже на порядку денному мало постати суперечливе питання про ліквідацію районних рад у столиці. БЮТ одразу заявив, що не братиме участі і такому засіданні й закликав приєднатися до бойкоту інших київських опозиціонерів, зокрема Блок Віталія Кличка.

“Донецькі” кажуть, що хочуть блага киянам

У пресі з’явилася інформація про те, що на засіданні Київради нарешті з’явиться й мер Черновецький, який не відомо де чи то лікується, чи то відпочиває. Але Леонід Михайлович, мабуть, вирішив не переривати відпочинок-лікування заради таких “дрібних” питань, як ліквідація райрад і коригування бюджету.

Першим на шляху до зали засідань журналісти впіймали голову фракції Партії регіонів у Київраді Олексія Омельяненка й попросили пояснити доцільність такої реформи.

– На сьогодні в жодному великому місті України – Харкові, Одесі, Донецьку, Дніпропетровську – немає такого поняття, як райради, там міста живуть абсолютно нормально без них. (З Донецьком, щоправда, Омельяненко проколовся – там райради існують, міська влада хотіла їх ліквідувати, але не вийшло. – Авт.). Ми бачимо, що райради не можуть ефективно діяти, більша частина функцій, які раніше розглядалися на районних сесіях, передано Київраді. Утримання більш як 600 депутатів на рівні районів негативно впливає на бюджет Києва, і ті кошти, що витрачаються на це утримання, понад 70 мільйонів на рік, – будуть перенаправлені на соціальні цілі: прибирання сміття, підтримку малозабезпечених киян і т.д. Це абсолютно не пов’язано з тим, що попереду на нас чекають вибори. Один з перших кроків – централізація влади в місті Києві. Таким чином, уся відповідальність лежатиме на київській міській адміністрації.

– Ви посилаєтеся на досвід українських міст, а Париж чи Лондон для вас не є взірцем, де є районні представницькі органи? – цікавилися журналісти.

– Коли в нас буде 12 мільйонів мешканців, тоді можна говорити про районні округи по 3 мільйони осіб, які справді потребуватимуть районних депутатів. У тих самих європейських столицях у районах по 10–12 депутатів. У Москві міських депутатів 36 на 12 мільйонів населення. І справляються, нічого страшного.

Одразу за Омельяненком у дверях з’явилася лідер київрадівської фракції БЮТ Тетяна Меліхова, заявивши, що ліквідація райрад має на меті централізувати владу у Києві.

– Партія регіонів добре розуміє, що на виборах 31 жовтня вони нічого не отримають, не зможуть обрати свого голову, який за законом про столицю має очолювати виконавчу гілку влади. Тому йдуть таким шляхом, – заявила Меліхова. – Кияни мають на референдумі висловлюватися: чи бути районам, чи змінювати територіальний устрій Києва. А вони (нинішня столична влада. – Авт.) голосами Київради намагаються звернутися до Верховної Ради, доносячи нібито думку киян. Насправді йде шалений тиск на депутатів, їх підкуповують... Депутати фракції БЮТ у цьому шабаші, у цьому скасуванні місцевого самоврядування участі не братимуть.

Меліхова також зізналася, що розпорядження Черновецького про засідання Київради особисто не бачила.

– Усе в електронному режимі. Матеріали сесії до свят роздані не були. Так що сесія відбувається з повним порушенням. Крім того, фізично депутатів у сесійній залі, мабуть, не буде й половини. Тому зараз виготовлюються картки відсутніх депутатів, і голосування відбудеться с фальсифікаціями.

Прес-служба Блоку Віталія Кличка поширила серед журналістів листівки з заявами, де сказано, що їхня фракція не братиме участі в засіданні Київради, бо “рішення про ліквідацію районних рад у місті Києві не може прийматися без урахування думки киян”. “Київрада не брала участі в підготовці жодного проекту рішення, які подаються на сесію 25 серпня. Це свідчить про те, що стиль роботи команди київської влади не відповідає принципам місцевого самоврядування”, – ідеться в листівці. І взагалі Блок Кличка виступає за “посилення місцевого самоврядування”.

Щоправда, один депутат із Блоку Кличка таки прийшов на засідання, підтримуючи ліквідацію райрад. Це був Дмитро Андрієвський, який і раніше поділився з УНІАН своєю позицією щодо підтримки скорочення кількості депутатів у Києві та боротьби з “архаїзмом радянської епохи” у вигляді райрад.

Боротьба з бюрократією чи самоврядуванням киян?

Пленарне засідання розпочалося. Зі 120 депутатів Київради в ньому взяли участь 65. Кворум начебто був.

Першим стояло питання про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо районних рад. Доповідав з цього питання в.о. голови КМДА Олександр Попов.

Спочатку Попов представив нових заступників голови КМДА. Потім проінформував депутатів про столичний бюджет.

– На жаль, не виконано бюджет першого півріччя, не виконано з дуже великим відставанням – понад 1 мільярди гривень. Основна причина невиконання – бюджет на 2010 рік було прийнято з прихованим дефіцитом, приблизно на 2 мільярди гривень.

Тож Попов заявив про необхідність коригування міського бюджету в напрямку зменшення видатків (550 мільйонів) до кінця 2010 року.

Потім нинішній столичний керівник дійшов і до питання рад.

– На моє глибоке переконання, система управління влади в Києві не є ефективною. Події останніх 2–3 років свідчать про те, що ми маємо постійні конфлікти між Радою, КМДА і райрадами, районними державними адміністраціями. Така конфліктна ситуація виникла не тому, що десь гарні люди сидять, а десь погані. Просто система така, що вона не дозволяє вибудувати вертикаль управління... Треба розглянути можливість надання місту Києву такого повноваження, як вирішення питання: чи будуть райради в місті Києві, чи ні. Ми маємо унікальну ситуацію, коли бюрократичний апарат Києва налічує 3600 людей. Це люди, які отримують зарплату з міського і районного бюджетів. Ми витрачаємо на бюрократичний апарат 309 мільйонів гривень на рік... На сьогодні маємо від 8 до 14 заступників керівника районної державної адміністрації. Це не вимога часу, не для того, щоб ефективно працював механізм. Це тому, що кожна політична сила, присутня сьогодні у районній раді, ставить на керівних посадах свого представника або декількох у адміністраціях. Я для 14 заступників і функцій не придумаю.

Висловитися з місця дали й опозиції. Тетяна Меліхова вказувала на “фальшиве голосування”. “Депутати не присутні – а карточки голосують”.

– Дякую, – намагався зупинити її секретар Київради Олесь Довгий. – Тетяно, якщо у вас є якісь зауваження, у письмовому вигляді надайте їх у відповідні органи чи до президії.

“За” голосували “люди, які крали весь час”

Слова попросив депутат ВР, колишній депутат Київради, бютівець Володимир Бондаренко. Але йому не надали можливості висловитися. Тільки 8 депутатів Київради захотіли його почути, проголосувавши “за”.

Полишивши ні з чим залу засідань, Бондаренко зміг уволю виговоритися перед журналістами.

– Сьогодні в Київраді мені й моїм колегам не було надано слово, що є порушенням закону України про статус народного депутата, – обурювався нардеп. – Сьогодні про що йде мова? Хочуть позбавити киян права обирати районну владу. Добре, райони не потрібні. А які форми врахування думки людей існуватимуть натомість? Органи самоорганізації населення в Києві не розвиваються. Коли сьогодні кажуть, що так є в Душанбе чи ще де-небудь, я хочу сказати – ми повинні йти в Європу. Чим ближче влада до людей, тим краще. Як ви зайдете в цю Київраду, коли тут десять замків висить, три кільця міліції. Я як народний депутат ледве добрався сюди, до четвертого поверху. Сьогодні йде процес узурпації влади. Сидить Партія регіонів в президії, керує заляканим Службою безпеки Олесиком Довгим та іншими людьми, які крали весь цей час. Сьогодні говорять про прихід до влади нової команди. А хто з киян обирав цю команду? І тепер коли буде прибрано голову районної ради, то зніметься питання про можливість усунення голови держадміністрації. Адже сьогодні голову держадміністрації можна усунути лише 2/3 голосів депутатів місцевої ради. Тому прибирають райради для заміни керівників районів на представників одного регіону – донецького. У цій Раді залякані злодії піднімають свої ручки і в тому числі, на жаль, там є й декілька бютівців. Так сталося, що сьогодні й ми очищаємось від усього того, коли тихесенько собі сиділи й пробували жити за рахунок своїх представницьких функцій. Сьогодні, я думаю, буде ухвалено рішення про виключення бютівців, котрі голосували “за” з партії і з фракції.

До речі, лідер БЮТ Юлія Тимошенко, яка виступає категорично проти ліквідації районних рад у місті Києві, у своїй заяві, оприлюдненій сьогодні, теж попередила про виключення з фракції зрадників.

“Кожний депутат із фракції БЮТ, який відступить від цієї позиції, зрадить киян та власну політичну силу, – за порушення фундаментальних прав та свобод громадян буде негайно виключений із партії «Батьківщина», з фракції БЮТ та через застосування імперативного мандата позбавлений депутатського статусу”, – наголошувала Тимошенко.

Але за звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» стосовно можливості ліквідації районних рад таки проголосували 65 депутатів, у тому числі – 8 бютівців і Андрієвський з Блоку Кличка. Хоча після голосування секретар Довгий і не надав інформації про результати голосування по фракціях.

Що скаже парламент?

Тепер питання, бути чи не бути райрадам, вирішуватиме парламент.

– У залі воно буде неоднозначно сприйнято, там будуть різні думки, але там додавлять, там так ж формула як і тут: залякування, шантаж, посади, гроші й таке інше, – прогнозує Бондаренко. – Якщо швидко приймуть, то вибори в Києві скасовуються, до 31 жовтня діють ради, після 31 жовтня голови рад стають головами райдержадміністрацій і за три дні вони будуть змінені на “єнакіївських молодців”.

Одним з варіантів вирішення питання опозиція вбачає столичний референдум.

Анна Ященко

Фото УНІАН