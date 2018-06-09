Д.Андрієвський: Мене доля Черновецького хвилює мало – головне, щоб усе вкрадене повернули громаді міста

Столичний бюджет хронічно не виконується, правоохоронці з регулярністю рапортують про порушення чергових кримінальних справ у київській адміністрації, але до відповідальності нікого досі не притягли, а мер Києва Леонід Черновецький в черговий раз відпочиває за кордоном. Чи справляється нова столична влада на чолі з Олександром Поповим з покладеними на неї обов’язками, чи буде повернуто у комунальну власність землі й об’єкти, відчужені “молодою командою” Черновецького з порушенням законодавства, і чи має опозиція своїх кандидатів на крісло столичного градоначальника, з цими запитаннями ми звернулися до голови Української селянської демократичної партії, одного з лідерів Блоку Кличка у Київраді Дмитра Андрієвського.

Пане Дмитре, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко зацікавився правовими підставами організації та проведення першого пленарного засідання VI сесії Київської міської ради VI скликання. Він здивований, яким чином міський голова Києва Леонід Черновецький підписав розпорядження про сесію Київради, якщо його немає в Україні. На вашу думку, в який спосіб приймалося рішення про сесію?

Я переконаний, що сесія буде легітимною, оскільки всі депутати отримали відповідне розпорядження про її проведення. Яким чином його підписав мер? Я не слідкую за тим, де знаходиться Черновецький. Є розпорядження, підписане міським головою, тому депутати мають іти на сесію.

На сесії 25 серпня буде розглядатися низка питань щодо розвитку міста. Є інформація, що депутатів так терміново збирають з двох причин – треба відкорегувати бюджет столиці і, найголовніше, як заявляв БЮТ, прийняти рішення про ліквідацію райрад у Києві. Ви вважаєте, райради треба зберегти чи відмінити?

Структура місцевого самоврядування, яка є в Києві, – архаїзм радянської епохи та відлуння КПРС. Україна – єдина колишня республіка СРСР, де збереглися райради у містах! Я спеціально подивився, де ж ще існують районні ради у містах чи столицях: Москва, Мінськ, Душанбе, Тбілісі, вже не кажучи про країни Західної Європи, – ніде немає. Фактично сьогодні ради не мають функцій із захисту територіальної громади районів. Навіть визначення “територіальна громада району” не відповідає діючому законодавству, тому що є територіальна громада міста. Йде дублювання повноважень – і сьогодні є нонсенс правовий, коли людина є членом двох територіальних громад – і міста, і району одночасно!

На сьогодні у Києві 627 депутатів тільки районних рад і 120 депутатів у місті. Тож загалом маємо майже 800 депутатів - світовий рекорд. Однозначно така кількість є роздутою і для оптимізації управлінської вертикалі кількість депутатів треба скорочувати. А кошти, які вдасться на цій реформі зекономити, – направити на розвиток Києва. Столиця не поодинока в бажанні реформувати управлінську модель – ще в 1994 році цей шлях пройшли у Львові, згодом Одеса перейняла новаторський досвід, потім Вінниця, Харків, Черкаси, Запоріжжя та багато інших міст.

І в цьому є логіка: коли за часів СРСР не обирався мер міста, тоді було логічно, що компартія має своїх представників на всіх ланках – від райради до Верховної Ради СРСР. Але сьогодні міського голову обирають і тому потрібно, щоб у райадміністрації була людина, з якою комфортно працюється мерові міста, щоб мер і голова району втілювали спільну програму, а не, як це є сьогодні, протилежні погляди і часом полярні програми.

У Києві будуть збережені райони. Будуть працювати виконавчі районні адміністрації, до яких сьогодні люди йдуть за допомогою. Тому я бачу, що кияни тільки виграють від ліквідації райрад у місті. Я постійно спілкуюся з виборцями: погляд у всіх єдиний – депутатів райрад мало хто знає в обличчя і чекати підтримки від них не варто – всі апелюють до депутатів міськради або голів райадміністрацій.

Проте, щоб ліквідувати райради у Києві, потрібно внести відповідні зміни до закону України «Про столицю – місто-герой Київ». І після цього вже Київська міська рада відповідно до закону “Про місцеве самоврядування” та Конституції України отримає повноваження утворювати чи не утворювати районні ради, а згодом депутати визначаться – чи доцільні райради в Києві. Моя думка незмінна – це рудимент радянської епохи.

А як Ви оцінюєте діяльність фактично нової столичної влади на чолі з Олександром Поповим?

Я прихильник того, щоб якомога швидше у Києві проводити вибори до міської ради і Київського міського голови. Тому що місто зараз знаходиться в системній кризі: бюджетній, фінансовій, адміністративній, до якої його довела “молода команда” на чолі з немолодим Черновецьким.

Те, що сьогодні президент, фактично, змінив у повному складі виконавчу владу в столиці і прийшла нова команда на чолі з Олександром Поповим – нормально. Кияни виграли від того, що бодай у такий спосіб зупинили Черновецького та поклали край його зухвалим діям. Перші кроки свідчать про те, що команда Попова професійна, вони знають, що таке місцеве самоврядування, житлове господарство. Я вже надав низку пропозицій щодо реформування ЖКГ, соціального захисту, вони розглядаються і приймаються командою Попова.

Але час спливає і столиці потрібні проривні речі, яких поки що не пропонують.

І тут є основна загроза для нової команди на чолі з Поповим. Найближчі місяці будуть дуже важкі: треба коригувати бюджет, готувати місто до опалювального сезону і т. д. Та на тлі того безладу, корупції і тотального непрофесіоналізму, який був у команді Черновецького, будь-які невеличкі зрушення нової влади вже виглядають позитивно.

Ви заявили, що недовиконання бюджету Києва є результатом руйнівної діяльності командиЧерновецького. Одне з найбільших недовиконань – надходження від продажу землі й нематеріальних активів (більше 600 мільйонів). Відомо, що на сьогодні у столичній адміністрації порушено купу кримінальних справ, пов’язаних із землею, але винних досі не названо. Чи є ще у столиці земля для продажу після керування Черновецького і чи можливо повернути в комунальну власність міста земельні ділянки, які були віддані з порушенням законодавства?

За чотири роки “царювання” Черновецького у Києві жодного року не був виконаний бюджет. Бюджет-2010 теж був складений і проштовхнутий людьми Черновецького незбалансованим і з нереальними статтями надходжень. Ми бачимо більш ніж два мільярди невиконання вже цього бюджету на поточний момент. Це формально лягає і на нову адміністративну команду, яка має забезпечити надходження до бюджету.

Багато було прийнято непрозорих рішень із комунальним майном. 2 мільйони квадратних метрів комунальної власності було приватизовано по 500 гривень за метр квадратний, майже 1000 га зелених зон було втрачено, земля варварськи була розподілена, безкоштовно, фактично за хабарі, серйозні комунальні підприємства були виведені з власності територіальної громади. Зараз незрозуміла ситуація з “Київміськбудом”. Таких негативних рішень, які вплинули на фінансовий стан міста, було прийнято багато.

Продовжувалася політика залучення кредитних ресурсів. І сьогодні місто має десь мільярд гривень тільки одних відсотків, а це дуже серйозне навантаження на кишені пересічних киян.

Що стосується повернення відчужених земельних ділянок і об’єктів у комунальну власність, думаю, ми не випадково побачили сьогодні у складі столичної адміністрації заступника, який опікується юридичним питаннями. Я впевнений, буде проаналізована низка питань щодо приватизації комунальних підприємств, комунального майна, йде робота по земельних ресурсах. Ми бачимо сьогодні порушені кримінальні справи, поки що за фактом. Але я переконаний, що наслідком цих кримінальних справ має бути перше – притягнення до кримінальної відповідальності високого рівня чиновників, а не таких собі цапів-відбувайлів, яких сьогодні шукають. Це дуже серйозний крок у боротьбі з корупцією. Другим кроком буде повернення у комунальну власність низки підприємств, пакетів акцій, інших активів, які були незаконно виведені. Ми таких рішень чекаємо. І це буде свідчити про ефективність нової команди.

Ви, нібито, задоволені роботою правоохоронців у Київраді. Вони кожного тижня рапортують про порушення чергових кримінальних справ. Нещодавно з’явилася новина про черговий корупційний скандал: столичні чиновники привласнили 16 мільйонів гривень. Але до сьогодні ніхто не був притягнутий до відповідальності. Чи знайдуть нарешті винних і чи понесуть вони відповідне покарання?

Адміністративні важелі впливу через правоохоронні органи – це певний інструмент політичного тиску на команду Черновецького. Я в цьому з одного боку нічого поганого не бачу. Але, якщо буде домінувати тільки ця складова, нічого доброго з цього не вийде. Переляк пройде, і вони знову почнуть працювати незаконно. Обов’язково потрібна реалізація карних справ, які сьогодні вже порушені у місті Києві.

Якщо порушені кримінальні справи, їх треба доводити до суду, притягати до кримінальної відповідальності винних. Чиновники мають знати, що кара за корупційні дії невідворотна.

Сьогодні всі ховаються за колегіальною безвідповідальністю, за рішеннями Київради, а відповідальної позиції немає. Це треба відроджувати в обов’язковому порядку.

Кажуть, що одним з фігурантів порушених кримінальних справ виступає улюбленець Черновецького Денис Басс, який гучно пішов з Київміськадміністрації. Згадати тільки будівництво швидкісного трамваю, на яке витратили купу грошей, а він так і не був введений в експлуатацію. Що Вам відомо по фінансові зловживання навколо цього проекту і як ви в цілому оцінюєте діяльність Басса у КМДА? Коли був призначений Басс на таку відповідальну посаду – першим заступником міського голови, який очолив напрямок економіки і фінансів, я був здивований. З одного боку, людина має банківську освіту, розуміється на фінансах, але ж місцеві фінанси – це далеко не те саме, що фінанси якогось банку чи комерційної структури. Так і виявилося, що людина була дуже непрофесійною. Були системні прорахунки у складанні програми соціально-економічного розвитку, по джерелах надходжень до спеціального фонду і по джерелах використання. А вже як похідна – кримінально-корупційна складова діяльності – дуже нераціональне використання коштів спеціального фонду, там були у першу чергу задіяні їхні власні інтереси. На одній з сесій я запропонував перерозподілити видатки спеціального фонду, і назвав конкретні об’єкти, до речі, по яких зараз і порушені кримінальні справи в галузі транспорту, інформатизації і т. д. Багато інформації, що найближче оточення Басса причетне, фактично, до розкрадання бюджетних коштів. Я сподіваюся, що врешті-решт будуть названі злочини і люди, які понесуть кримінальну відповідальність – ми цього чекаємо від правоохоронних структур.

Депутат Київради Тетяна Меліхова наголошує, що так звана опозиція часто голосує в унісон з командою Черновецького. Чи права вона, що у Київраді опозиції, окрім БЮТ, не існує?

Тут дуже просто можна все проаналізувати. Наприклад, хто голосував за бюджет? БЮТ голосував, а Блок Віталія Кличка не дав жодного голосу. Коли постало питання про відставку Довгого, як раз це питання готував БЮТ, то вони, фракція, яка налічує 30 чоловік, дали 5 голосів, а наша фракція проголосувала майже у повному складі. БЮТ веде гру в “опозиційність”. Ми бачимо, що на сьогодні більшість земельних питань, виносяться з голосу як раз представниками БЮТ. Своїм голосуванням БЮТ підтримує найбільш одіозні рішення Черновецького. Це персональна позиція очільників цієї фракції у Київраді.

Я впевнений, що на наступних виборах, де буде мажоритарна складова, ми побачимо принципово інший склад Київради. Там будуть люди, які розуміють, що таке місцеве самоврядування і як треба відстоювати інтереси територіальної громади.

А коли реально провести наступні вибори? Народний депутат від БЮТ Дмитро Ветвицький пропонує в листопаді 2010 року внести на розгляд парламенту проект постанови про проведення позачергових виборів депутатів Київради і Київського міського голови і призначити їх на лютий 2011 року...

Я прибічник того, щоб робити вибори якомога швидше. Коли йдеш до людей, соромно казати, що ти є депутатом Київради, тому що люди знають, чим займаються депутати у столиці. І тільки коли пояснюєш, з якої політичної сили, до тебе починають нормально ставитися.

Мало зареєструвати постанову - треба за неї ще проголосувати. По цьому питанню у мене виникають великі сумніви. Адміністрація президента серйозно працює над тим, щоб узяти під свій контроль місто Київ з його потужними не тільки фінансовими, але й електоральними, і адміністративними ресурсами. Коли у Партії регіонів буде впевненість, що в Києві можна набрати високий результат, – тоді й призначать вибори.

А хіба Олександр Попов – не ставка Президента на майбутніх виборах?

Олександр Попов заявляє, що він людина Президента, яка наводить лад у місті Києві, а питання виборів сьогодні не стоїть, тому він на нього однозначно не відповідає. Подивимося, що буде далі, - поки що питання про майбутні вибори відкладено в довгу шухляду – на 2012 рік.

Ми бачимо, що опозиція як на державному, так і столичному рівні, на сьогодні роз’єднана. Чи здатна опозиція у місті Києві висунути якусь сильну кандидатуру на крісло столичного градоначальника на противагу Попову?

На сьогодні дійсно нема кандидатур, які б могли відповідати в повному обсязі всім критеріям майбутнього мера. Дуже серйозно працює Віталій Кличко. Та сьогодні треба в першу чергу зосередитися не на політичній складовій боротьби за владу у місті Києві, а на економічній. І та людина, яка покаже дієвість свої команди, свою власну відповідальність і професійний рівень, зможе претендувати на посаду Київського міського голови.

Я б не казав, що це буде боротьба між владою і опозицією. Я б сказав, що це буде боротьба між позиціями та поглядами на розвиток міста Києва. Останнім часом у нас форма домінує над змістом. Від цього треба відходити. Має бути конкуренція, але змістовна.

В кулуарах Київради ходять чутки, що Адміністрація Президента веде переговори з Віталієм Кличком. Кажуть, Кличко може замінити на посаді Довгого... Що Вам про це відомо? Які можуть бути у перспективі розклади і ротації у керівництві столиці?

Віталій Кличко заявив про свою боротьбу за посаду мера Києва. І він від неї не відмовлявся. Те, що політик такого рівня, як Віталій Кличко, має бути у постійних консультаціях і переговорах з керівництвом АП і адміністрації міської – це логічно. А коментувати чутки – невдячна справа.

В. о. міського голови Києва Олександр Попов запевняє, що достеменно не знає, де перебуває Черновецький. Чутки ходять різні. За однією з версій, він проводив чергову відпустку в Канаді, куди хоче перевести свої гроші, а згодом і отримати тамтешнє громадянство, за іншою – лікувався в Швейцарії. Його очікували на весіллі Кільчицької у Каннах. Що Вам відомо про місцеперебування мера?

Мені на 100% відомо, що він не перебуває на своєму робочому місці. На превеликий жаль, Київ уже чотири роки знаходиться в такому стані, коли міський голова не виконує свої функції. Де б він не знаходився, чи виводить він свої гроші до Канади чи отримує інше громадянство, – в перше чергу питання до правоохоронних органів. Ми бачимо зараз їхню активність по відношенню до його команди, і думаю, найближчим часом займуться і самим Черновецьким.

Думаєте, після виборів у столиці Черновецького не залишать у спокої і все ж таки притягнуть до відповідальності?

Це питання політичної доцільності. Мене особисто доля Черновецького хвилює мало – головне, щоб усе, що за чотири роки ці люди вкрали, було повернуто громаді міста.

Розмовляла Анна Ященко