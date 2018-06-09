Віхи тижня. Янукович прирівняв себе до Саркозі, перебіжчики заворушилися

Процес розширення президентських повноважень набирає обертів – після Конституційного суду свої подарунки главі держави зробили члени парламентської більшості. Тимошенко прагне зупинити Януковича, закликаючи на допомогу європейські інституції. Інфляція за підсумками вересня стала рекордною за 12 років.

Збирач повноважень, але не відповідальності

У заклику Віктора Януковича до тісної співпраці парламенту й уряду, як виявилось, є приховане значення: законодавча і виконавча влада успішно співпрацюють у справі розширення повноважень глави держави. Наприклад, закон про Кабінет міністрів, швидко схвалений слухняною парламентською більшістю, своїм змістом нагадує погано замаскований рояль у кущах. Одна норма про написання програми дій уряду на основі виборчої програми президента дорогого варта. До речі, і Податковий кодекс у першому читанні законодавці прийняли, та й парламентська більшість поки працює не гірше за коаліцію – легко пригнічує опонентів не вмінням, а кількістю. Лідер фракції «регіоналів» Олександр Єфремов не забув відзначити, що поняття «опозиція» в Конституції більше немає, тому опонентам влади не варто розраховувати на поступки з її боку.

Віктор Федорович встиг побувати в Парижі, нагадавши президентові Ніколя Саркозі, що з недавніх пір Україна і Франція стали ближчими за системою державного управління. Саркозі, який минулого року вправно ухилився від вітального поцілунку прем`єра Тимошенко, уникнув і ведмежих обіймів Януковича, надавши Януковичу можливість поспілкуватися з пресою тет-а-тет. Мабуть, через замилування осіннім Парижем донецький лідер забув оголосити про звільнення двох «зайвих» віце-прем`єрів, хоча Микола Азаров мав у п`ятницю, 8 жовтня, представити громадськості оновлений склад уряду. Напевно, продовжується процес кадрового ворожіння на кавовій гущі з крихтами круасанів. Зі свого боку Азаров запевнив, що кадрової революції в Кабміні не буде.

Не виключено, що на Банковій, користуючись зміненою Конституцією, готують кадрові сюрпризи. Наприклад, чом би главі держави не відреагувати на рекордну в цьому тисячолітті інфляцію для України за підсумками вересня в 2,9%? Заразом і конституційні важелі можна випробувати.

Перебіжчики заворушилися

У парламенті тим часом уже відбуваються події, пов`язані з відміною конституційної реформи. Наприклад, з`явилися перші «ластівки Конституції»: Станіслав Довгий з НУ–НС пішов у Блок Литвина. Не виключено, що це проміжна зупинка для досвідченого парламентарія – акції спікера після 1 жовтня котируються невисоко. Зате «регіонали» повернули в лави фракції не тільки Інну Богословську і Василя Кисельова, але й прийняли групу колишніх бютівців «на перевиховання». Схоже, під куполом починається звичне за часів Кучми депутатське бродіння.

Вона не здається Юлія Тимошенко після рішення Конституційного суду діє так, наче ніколи в житті сама не намагалася відмінити політичну реформу. Ах, ця жіноча безпосередність. Свої торішні переговори з Януковичем Юлія Володимирівна пояснює прагненням вберегти від нього країну, а міграцію депутатів-мільйонерів з БЮТ у бік парламентської більшості – тиском силовиків на народних обранців і членів їх сімей...

Юлія Володимирівна зробила і декілька цікавих заяв. Зокрема, пригрозила не визнавати результати місцевих виборів. Справа не тільки в успішному клонуванні владою місцевих організацій «Батьківщини». Вже неодноразово високопоставлені європейські чиновники заявляли, що вибори 31 жовтня стануть для української влади іспитом на демократію. Ось Тимошенко і постарається, щоб Янукович виявився в очах європейської громадської думки двієчником.

Союзні лідерові «Батьківщини» партії вимагають проведення 27 березня 2011 року і президентських, і парламентських виборів, вказуючи на вимоги Конституції 1996 року. Влада на ці вимоги відреагувала зверненням до Конституційного суду щодо збільшення до 5 років терміну повноважень депутатів усіх рівнів.

Треба сказати, що після 1 жовтня влада і опозиція солідарні в одному: вони визнають Основний Закон, реанімований Конституційним судом, виключно в тих частинах, які їм вигідні. Арсеній Яценюк, наприклад, вважає, що в кінці березня наступного року потрібно обирати тільки парламент. Логічно – президентську кампанію «фронтовик»-затійник уже програв. Для перемоги над владою Яценюк пропонує створити об`єднану опозиційну партію.

Янукович і Тимошенко встигли схлеснутися в заочній дискусії на тему проведення майбутніх парламентських виборів. Президент із Парижу запропонував повернутися якщо не до повністю мажоритарної, то змішаної системи формування депутатського корпусу, виключно з благими намірами – «повернути виборцям їх депутатів». Мабуть, остаточне рішення про зміну виборчої моделі буде ухвалено за підсумками місцевих виборів. Лідер «Батьківщини» назвала мажоритарну систему одним з елементів встановлення диктатури. Сьогодні Тимошенко горою стоїть за відкриті списки на всіх рівнях вище сільради. Юлія Володимирівна в умовах інформаційної блокади взагалі може перейти на агітацію від дверей до дверей, щоб завдати обіцяного удару у відповідь по позиціях влади.

Євген Магда