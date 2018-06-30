У Севастополі підприємці перекрили центральну вулицю і штурмували міськраду (фоторепортаж)

Підприємців "дістали". До акцій протесту проти проекту Податкового кодексу, що хвилею прокотилися західною Україною, приєднався Крим.

У Севастополі представники малого і середнього бізнесу було спочатку зібралися на мирний пікет, але те, що влада, як видавалось, плювати на них хотіла - і ніхто з чиновників до людей не вийшов, зачепило підприємців за живе. Результат - перекритий рух транспорту по одній з центральних вулиць міста і штурм міськради.

Врешті решт до пікетників таки вийшов голова Севастопольської міської державної адміністрації, депутат міськради Валерій САРАТОВ і пообіцяв довести їх вимоги до керівництва країни.

Проїзд для транспорту по вулиці Леніна був відновлений.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці виступили також проти рішення центральних властей підвищити платежі до Пенсійного фонду України.

Дарина Терещенко

Фото Андрія Любимова, УНІАН