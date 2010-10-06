У Тернополі 2 тисячі підприємців прийшли під ОДА

У Тернополі місцеві підприємці пікетували обласну державну адміністрацію.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, загалом на акцію протесту прийшло близько 2 тис. людей, у руках вони тримали плакати з написами: «Ні знищенню спрощеної системи оподаткування!», «Ні знищенню малого та середнього бізнесу!!!», «Ми проти перевірок без попередження», «Ні знищенню фіксованого податку!», «Ми проти введення касового апарату на кожному робочому місці!», «Обіцяли податкові канікули – дали податковий зашморг».

У свої виступах пікетувальники критикували проект Податкового кодексу, наголошуючи на тому, що його необхідно істотно коректувати. «Ми створюємо робочі місця, а держава знищує наш бізнес, примушуючи підприємців іти в тінь. Тому ми вимагаємо не змінювати спрощену систему оподаткування, не вводити касові апарати, зафіксувати ставку фіксованого податку на рівні 200-400 грн. – залежно від кількості проживаючих у населеному пункті. Адже не може бути однаковий фіксований податок для Тернополя і Києва, де мільйони людей», – зауважила голова профспілки Центрального тернопільського ринку Наталія ШОЛОМЕЙЧУК.

Загалом свої вимоги пікетувальники висунули в окремих зверненнях до Президента України, прем’єр-міністра України та голови обласної ради.

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА, який вийшов до людей на вимогу пікетувальників, пообіцяв, що на сесії 21 жовтня депутати теж ініціюватимуть прийняття звернення до керівництва держави щодо внесення змін у проект Податкового кодексу з врахуванням зауважень підприємців.

«Якщо пройде така хвиля протестів по всій Україні, то уряд зробить якісь висновки», – переконаний один із організаторів пікету, представник «Асоціації підприємців Тернопільщини» Володимир ЧУМАДЕЦЬКИЙ.

Організатори пікету після його завершення роздали усім присутнім звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому міститься прохання до нього як гаранта Конституції винести на розгляд Верховної Ради України проект закону, яким би скасовувалася норма щодо сплати підприємцями, які обрали єдиний чи фіксований податок, страхових внесків до Пенсійного фонду. За задумом організаторів, це звернення кожен підприємець, який погоджується з цією вимогою, особисто надішле на адресу Адміністрації Президента.