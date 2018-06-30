Податковий кодекс - як зброя: у Верховній Раді пролилася перша кров (фоторепортаж)

Другий день розгляду проекту Податкового кодексу у Верховній Раді розпочався з бійки між бютівцями і регіоналами.

Нардепи від опозиції прийшли на роботу з відрами, наповненими копійками. Дрібні гроші "на пенсію Азарову" збирали підприємці, які пікетують парламент. Коли монети полетіли в урядову ложу, а навздогін їм - ще й стоси паперу з надрукованим проектом кодексу, регіонали зірвалися з місць...

Бютівці Забзалюк, Сас, Павловський обійшлися "малою кров`ю" - синцями і подряпинами. Натомість їх колега Дубовий пролив кров - справжню. Міністр фінансів Ярошенко жбурнув одним із томів Податкового кодексу в бютівця і розсік йому брову. (Дубовий на фото - в центрі).

Регіонал Сухий у цих сценах виглядав органічно, відчувалося, що нарешті, після пекельних мук у кріслі тернопільського губернатора, - він у своїй стихії.

Литвинівець Зарубінський в бійку не поліз, але свої 5 копійок вставив: «Усе, що стосується повітряних кульок, копійок і так далі, то хто не хоче працювати, то може здати свої мандати народних депутатів і займатися клоунадою за межами сесійної зали».

Тим часом під Верховною Радою продовжували стояти підприємці.

А президент Янукович, остання надія підприємців (вони просять його заветувати кодекс у разі його прийняття), думає, що всі ті, хто стоїть під ВР, працюють поза законом. На учорашньому засіданні РНБО він заявив: «У нас іде прозорий процес прийняття Податкового кодексу… І сьогодні, коли я дивлюся на виступи представників різного бізнесу… Чого вони вимагають сьогодні під час розгляду Податкового кодексу – щоб ми залишили ті дірки, які були у законодавстві, для того, щоб не платити податки. І зараз заклики, що ми організуємо підприємницький майдан, я вам скажу – це заклики тих, хто звик працювати за межами закону».

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Сьогодні учасників протесту, хай і після тривалих переговорів з комендатурою, пустили у приміщення парламенту. Там вони мали зустріч з членами опозиційного Кабміну і Юлією Тимошенко.

«Ми - ваші інструменти і помічники, але категорично - не організатори», - сказала лідер БЮТ.

Юлії Тимошенко сподобалась ідея підприємців розпочати збір підписів за проведення референдуму про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та Президента у випадку, якщо Янукович не заветує Податковий кодекс, ухвалений Верховною Радою.

А зборам ініціативної групи, які намічені на 22 листопада на Банковій, вона пообіцяла супровід нардепів: «На Банковій будуть робити опір – там будуть стояти весь «Беркут» і весь ОМОН країни, там будуть не давати можливості проїхати автобусам. Ми - ваші помічники, всі наші депутати будуть супроводжувати колони ... щоб не дати можливості застосувати силу».

... А Верховна Рада в цей час поправка за поправкою рухається до останніх сторінок проекту. Перший віце-спікер Мартинюк закликає народних депутатів працювати «до того моменту, поки ми не поставимо вже останньої крапки». «Коли це буде - сьогодні вночі чи завтра вранці - це вже залежить від нас», - додав він. І Мартинюк, і регіонал Хомутинник прогнозують, що остаточне голосування щодо проекту Податкового кодексу відбудеться вже завтра...

Фото Олександра Прокопенка і Володимира Гонтара, УНІАН

Дарина Терещенко