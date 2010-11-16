Дулю на повітряних кульках зніматимуть зі стелі ВР за гроші опозиції

Депутати більшості підтримали пропозицію голови Верховної ради України Володимира ЛИТВИНА вирахувати із зарплат депутатів з опозиції вартість робіт із зняття з-під стелі парламенту повітряних кульок з прив’язаною до них намальованою дулею.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 народних депутата із 414, зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати, зокрема, із фракції БЮТ внесли в сесійну залу близько 50 повітряних кульок синього, зеленого і червоного кольорів, і зв’язали їх між собою. До них причепили малюнок, на якому зображена дуля.

Ці кульки були запущені в сесійній залі і, вони піднявшись догори, залишилися під куполом.

В.ЛИТВИН, побачивши це, запропонував парламенту підтримати рішення щодо відрахування із зарплати народних депутатів, які це здійснили, в десятикратному розмірі відшкодування працівникам ВР затрат, які потрібні для зняття кульок. І його пропозиція була підтримана.

На даний час в парламенті продовжується розгляд проекту Податкового кодексу.

ВР уже розглянула близько 120 поправок до законопроекту.