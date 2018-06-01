Віхи тижня. Зачистка опозиції і одкровення Януковича

За гратами опиняється все більше колишніх міністрів уряду Тимошенко – головної конкурентки нинішнього президента на попередніх виборах. Серед них найпомітнішим став колишній шеф МВС Юрій Луценко. Віктор Янукович з блакитних екранів випромінював упевненість і говорив про бажання вести діалог з опозицією. Генпрокуратура узяла Юлію Тимошенко на короткий повідець підписки про невиїзд. Парламентські «більшовики» остаточно перетворилися на кнопкодавів.

От тобі, ..., й Юра Хоча за традицією, що склалася останніми роками, між днем Святого Миколая і Водохрещем в українській політиці трапляються тільки непередбачені і екстраординарні події, нова владна команда вирішила ламати засади. Минулої неділі співробітники «Альфи», які супроводжували представників Генпрокуратури, затримали Юрія Луценка біля його ж будинку. Очевидно, що силове прикриття мало переважно психологічний ефект: колишній міністр, який вигулював собаку, мало нагадував закоренілого злочинця, який ховається від правосуддя.

Повідомлення про те, що Луценка затримали у справі про отруєння Ющенка, викликає легке здивування. Украй сумнівно, що в 2004 році Юрій Віталійович міг підсипати майбутньому президентові діоксин чи будь-яку іншу отруту. Луценко і на трибуні Майдану опинився багато в чому як представник соціалістів, а не самостійний політик. Лідера «Народної самооборони» важко назвати святим, але абсолютно незрозуміло, як він міг перешкоджати слідчим діям у своєму нинішньому становищі. Час затримання прорахований з єзуїтською точністю: багато парламентаріїв розлетілися по курортах, і зібрати позачергове засідання парламенту чи навіть організувати масову акцію протесту соратникам колишнього міністра буде непросто.

Сигнал для Тимошенко

Не виключено, що затримання Луценка стало «останнім китайським попередженням» для Юлії Тимошенко. Екс-прем`єр продовжує відвідувати допити в Генеральній прокуратурі, даючи міні-брифінги напередодні і після завершення спілкування зі служителями Феміди. Ситуація така, що на вході до слідчого управління ГПУ Тимошенко не впевнена, чи вийде вона на свободу. Юлію Володимирівну старанно тримають у підвішеному стані, обмеживши простір для маневру не тільки підпискою про невиїзд, але й численними викликами на допити. Схоже, слідство вибрало тактику напластовування звинувачень, продовжуючи витягувати все нові й нові епізоди. Сама лідер «Батьківщини» наголошує, що залишати країну не збирається, а претензії слідчих органів пов`язує з прагненням не допустити її до участі в парламентських і президентських виборах.

Заочно дискутуючи з леді Ю, генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що кошти, одержані в рамках Кіотського протоколу, Тимошенко направляла не на виплату пенсій. Куди саме вони пішли, нібито повинна знати екс-глава Держказначейства Тетяна Слюз, яку оголосили в розшук. Її, як заявила Юлія Тимошенко кілька місяців тому, надійно сховали. До речі, прокурорські працівники минулого тижня затримали колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука і екс-губернатора Дніпропетровщини Віктора Бондаря. У результаті створюється стійке враження, що підставою для порушення кримінальних справ є співпраця з Тимошенко.

Телегіпноз по-донецьки

Віктор Янукович, у якого вже почалися новорічні канікули, навряд чи буде коментувати затримання своїх політичних опонентів по гарячих слідах Він вважав за краще під час інтерв`ю з представниками трьох телеканалів відзначити, що недоторканих не має бути і навіть висловив сумнів, що кримінальна справа проти Юлії Тимошенко дійде до суду. У бесідах з володарями телеглядацьких душ Віктор Федорович виглядав дуже задоволеним підсумками політичного року. Ще б пак – у його руках сконцентрована вся повнота влади. Це ппередбачає і нарощування відповідальності, але Вікторові Федоровичу, схоже, про це поки не сказали, але порадили випромінювати спокійну силу. Напевно, тому глава держави висловився за діалог і компроміси з опозицією, з розумінням відзначивши, що деякі опоненти не афішують зустрічі з ним. Будемо відверті: якщо тональність діалогу влади зі своїми опонентами збережеться, то будь-який опозиційний політик сахатиметься від Банкової як дідько від ладану.

Президент пообіцяв, що найближчим часом буде проведене розмежування російсько-українського кордону, і чітко дав зрозуміти, що модернізація газотранспортної системи нашої країни зробить «Південний потік» непотрібним. Залишилося лише дочекатися, щоб Росія відмовилася від свого претензійного проекту. Цікаво, що, озвучивши готовність звільняти членів уряду, які не впоралися з реформами, Янукович змінив головного податківця Олександра Папаїку на Віталія Захарченка, добре знайомого його старшому синові. Ще одне резонансне кадрове призначення відбулося в губернаторському корпусі: Василь Горбаль повернувся на депутатську роботу, а новим главою Львівської ОДА став Михайло Цимбалюк, який володіє досвідом кризового менеджменту в західноукраїнських регіонах. Він у червні 2010-го змінив парламентського златоуста Ярослава Сухого, який що не впорався з губернаторством на Тернопільщині.

«Чудеса» під куполом

Тим часом під парламентським куполом творяться такі дива, що всесвітньо відомому Cirque do Soleil тільки й залишається, що розважати гостей Віктора Пінчука під час святкування 50-річчя олігарха у французькому Куршевелі. Опозиція добилася звіту представника Генеральної прокуратури про події 16 грудня, несподівано для себе з`ясувавши, що українське правосуддя розслідує справу в хронологічному порядку, а не виходячи з тяжкості одержаних парламентаріями травм. Мимоволі згадалися слова лідера парламентських «регіоналів» Олександра Єфремова, який пропонував вирішити конфлікт без залучення силовиків. Мабуть, Олександр Сергійович наперед знав, що пропонував.

Законодавці оперативно провели на пенсію главу правління Національного банку Володимира Стельмаха і призначили головним банкіром країни Сергія Арбузова, єдиною очевидною перевагою якого є тільки схожість зі скандальним депутатом Олегом Калашніковим. Правильне донецьке походження і юний як для глави Нацбанку вік ми залишаємо за дужками. Врешті-решт, Арсеній Яценюк у 2004 році теж був 30-річним, а гривню втримати зумів. Куди цікавіше, що друге читання бюджету-2011 пройшло без обговорення. Мабуть, «більшовики» поспішали скоріше залишити на кілька тижнів облагодіяних ними співгромадян, і не стали витрачати час на поправки. Все одно МВФ рішення про виділення другого траншу 15-мільярдного кредиту Україні прийняв.

Євген Магда