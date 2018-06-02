Грач і Симоненко: побоїще червоних кланів

Леонід Грач, який керував кримським республіканським комітетом Компартії з осені 1993-го і вигнаний з рядів політсили у грудні 2010-го, не опускає руки. Соратники колишнього лідера кримських комуністів у середині січня скликали позачергову партконференцію, зібравши чотири тисячі підписів «автономних» партійців – автографи більше третини членів організації в Криму, яка, за їх даними, налічує понад десять тисяч людей і є найбільшим регіональним підрозділом КПУ. В ході форуму в Сімферополі новим керівником рескому була обрана прихильниця грача Наталія Штепа , член центрального комітету Компартії.

Глава КПУ Петро Симоненко, не визнавши легітимність конференції, натякнув: її учасники поплатяться партквитками . Мовляв, реском розпустили, керівництво парторганізацією здійснює ЦК, а правильна конференція пройде навесні.

За словом – діло. Більше вісімдесяти кримських «червоних» вилетіли з Компартії цього тижня.

На кінець січня скликаний позачерговий пленум ЦК в Києві, де, окрім інших, розглядатиметься питання «про ситуацію в кримській організації Компартії, що склалася у зв`язку з проведенням нелегітимної конференції 15 січня». Знову полетять голови?..

Тим часом, в українській парламентській газеті днями з`явилося оголошення – прохання вважати недійсними загублену печатку і реєстраційні документи кримської організації КПУ. Обурений Грач вимагаєвід головного редактора видання спростування: печатка і документи знаходяться у Штепи, – і попросив повідомити, хто подав оголошення для публікації і чому не підписався.

Ми попросили політиків і політекспертів прокоментувати останні події в Компартії.

«Керівництво партії працює на користь правлячого режиму»

- Рішення ЦК партії було ухвалене з найгрубішими порушеннями статуту, - відзначила прихильниця Грача, перший секретар кримського рескому, яку не визнає керівництво КПУ, Наталія Штепа. - Виключено близько 80 людей – цвіту кримської організації! Тепер знищують керівників районних і міських організацій, але настрій у комуністів залишається бойовим. Ми не визнаємо цього рішення, як не визнавали рішень про виключення Грача, Аксютіна (другого секретаря рескому), про розпуск рескому. Ми не збираємося писати апеляції в центральну контрольну комісію. Ми вважаємо комуністами тих, хто виключений з партії. Ми продовжуємо роботу. Засідання бюро республіканського комітету партії, вибраного 15 січня, різко засудило ганебне рішення для партії. Воно ще раз підтверджує висновок: Симоненко Петро Миколайович як керівник партії, знищуючи кримську партійну організацію, вириваючи з неї серце, діє не на користь комуністичного руху, а всупереч, намагається зробити партію такою, щоб вона покорялася йому як авторитарному керівникові. Варто тільки пригадати його заяву про те, що Грачеві більше не буде місця в партії. Та хто він такий, врешті-решт?! Він забув, що за статутом основу партії складають первинні організації. Первинні організації, обурені його діями як лідера, скоро, напевно, дадуть йому отворот-поворот! Партія зраджена сьогоднішніми керівниками – Симоненком і його оточенням, – тому що зраджена ідея. Керівництво партії працює на користь правлячого режиму, про це говорить і голосування, яке фракція комуністів дозволяє собі у Верховній Раді України. Зокрема, за бюджет держави, який визначає фінансову, соціальну, економічну політику, яка направлена сьогодні не на інтереси людей, – про це свідчить і підвищення тарифів і все інше.

- Невже можливий бунт? – поцікавилися ми.

- У зв`язку з виключенням Леоніда Івановича Грача з партії, з посади першого секретаря на його сайт і в реском приходять листи зі всіх регіонів України на знак підтримки. Люди обурюються тим, що творить Симоненко, люди вимагають позбавитися його як керівника партії. Зараз на кримську організацію дивляться не тільки як на бойовий загін комуністів України, але і як на сміливих комуністів, які не побоялися виступити проти першого секретаря партії, – говорить Штепа.

- Але в кримській КПУ є і інша думка?

- Так, є у нас відщепенці, які підтримують Симоненка з меркантильних інтересів. Таких людей, на щастя, дуже мало. Звідси, м`яко кажучи, сказ, коли не знаєш, що робити: давайте тоді виключимо кращу частину партійної організації, раптом тоді рядові комуністи злякаються і об`єднаються навколо Симоненка. Так от, хай Симоненко на це не сподівається! Якщо люди раніше так поголовно не вимагали відставки Симоненка, то сьогодні у відкриту говорять: нам такий керівник не потрібний!

Грач думає, що він Бог

Набираємо телефон Анатолія Сіткова, першого секретаря феодосійського міськкому Компартії. Застаємо його за підготовкою листа до Грача.

- Я маю повне право, знаходячись в партії 43 роки і 12 років очолюючи міську організацію Феодосії, висловити своє ставлення. Те, що відбулося, я передбачав. Таку ситуацію Леонід Іванович створив сам своєю поведінкою, невмінням самокритично оцінювати свої недоліки. Критику він взагалі не сприймає! Він говорить, що у нього недоліків немає. Не буває недоліків тільки у Бога! Я завжди всім говорив, що Леонід Іванович, достатньо сильний і досвідчений політик, міг би розібратися на своєму рівні з керівництвом партії, приїхати і як людина поговорити, а не лити бруд в ЗМІ, викриваючи своїх товаришів по партії, керівництво. Це не робить йому честі, він багато фактів утрирує і фальсифікує, – говорить Сітков.

- Заміну Леоніду Івановичеві вже знайшли?

- Зараз рано говорити про лідера. Треба підбирати і підбирати.

Я вважаю, що на першу позицію треба висувати молодь. Молодь повинна йти в бій, а люди, які мають досвід і знання, повинні їй допомогти встати на ноги, виростити.

- Оточення Грача незадоволене Симоненком...

- Вважаю, що Симоненко і президія ЦК на своєму місці. Симоненко – дійсно лідер, дуже інтелектуально розвинена людина. Дорікати йому в якійсь аморальності... Хай би на себе інші подивилися. Там, де Партія регіонів приймає рішення на шкоду соціально-економічному становищу народу, вони голосувати не будуть. Отже всі ці заяви (про тотальний контроль «регіоналів» за комуністами. – Авт.) – спроба кинути “тень на плетень”, – відзначив Сітков.

Він вважає, що прихильників Симоненка в Криму не так вже і мало.

- Якщо ми почнемо працювати і крутити і розкривати всю правду, що твориться, то люди поступово підуть. Побачите! – сказав кримчанин.

Сітков стверджує, що у багатьох комуністів «центральних, східних, західних областей» ситуація навколо кримської організації викликає подив.

- Багато партійних комітетів говорять: досить вже про цей Крим говорити. Набридло! Починається бродіння у ряді партійних комітетів – це видно. Люди ще не розібралися, де ж правда, а де брехня, і яку роль виконує Леонід Іванович в цій грі. Зараз головна думка – добитися кримськими комуністами розуміння виниклих проблем, щоб люди оцінили ситуацію, що не можна повторити «горбачевізм» не Симоненкові, а саме Грачу, – підсумував лідер комуністів Феодосії.

Андрій Никифоров, політолог: ЙДЕ КЛАНОВА БОРОТЬБА, І КЛАН СИМОНЕНКА СИЛЬНІШИЙ Грач має певний авторитет у рядах комуністів Криму, він збудував цю структуру під себе. Якщо виключили вісім десятків його прихильників, не означає, що їх взагалі не залишилося. Існує варіант: виключати далі, добиватися того, щоб серед кримських комуністів прихильників Грача не залишилося. Питання: скільки тоді залишиться кримських комуністів у рядах КПУ? Подібні партійні маневри цілком можливі, оскільки виборів на горизонті не видно. З іншого боку, дуже швидко залікувати подібного роду рани усередині партії буде украй складно. Це, звичайно, б`є по авторитету, по кадровому складу, причому далеко не найостаннішої регіональної організації.

Правда, є і така логіка подій: вище керівництво українських комуністів вже махнуло рукою на реальний рейтинг партії і орієнтується на той рейтинг, який КПУ повинна мати у Партії влади. Якщо сподобаються «регіоналам», то, можливо, якийсь прохідний бал комуністам намалюють.

До речі, подібного роду міркування укладаються в канву результатів виборів в місцеві ради: там, де з «регіоналами» комуністи дружили, у них несподівано пристойні результати, а ось в Криму, де дружби не було, результат не гірший попереднього, але і не такий, на який можна було розраховувати. Це теж ставилося в провину Грачеві, який дуже активно вів виборчу кампанію і зумів довести до межі відносини з республіканським керівництвом, яке суцільно складається з «регіоналів». Тоді його партійна доля і була вирішена остаточно.

КПУ, схоже, стає сателітом, можна навіть сказати, охвістям Партії регіонів. Тоді, звичайно, можна хоч всіх членів Компартії розігнати, залишити декілька десятків вірних «симоненківців», з них формуватиметься депутатський корпус, який дозволять мати КПУ.

За великим рахунком, ми бачимо боротьбу одного опортуністичного крила комуністів з іншим опортуністичним крилом. Але це боротьба не ідейна, а кланова. В даному випадку у Симоненка є ряд переваг – його клан сильніший, позиції стійкіші. Клан Грача знаходиться в Криму, і його зараз, власне, знищують. Причому про те, що відбувається, можна говорити як про певного роду репресії, пов`язані з тим, що люди просто протестують проти кадрової політики, що проводиться. Кримські комуністи зробили обхідний маневр: вони не стали впиратися, всякий раз переобираючи своїм лідером Грача, знайшли іншу фігуру. Зрозуміло, що Леонід Іванович віддалений доступ до ситуації мав би і продовжував би її контролювати. Це не влаштовує Симоненка.

Грач хоч і має популярність в Україні, але ця популярність потім транслюється до Криму, він жорстко прив`язаний саме до кримського простору. Його політичні амбіції в основному теж базувалися в Криму. Я не помічав, щоб він намагався позиціонувати себе як загальнонаціональний лідер українських комуністів. Не виключено, що у є ті, хто співчуває йому, але цього недостатньо для того, щоб виникла масована опозиція Симоненку. Я вважаю, що ця локальна боротьба за межі Криму навряд чи вийде. Принаймні, у неї для цього не так багато шансів.

Володимир Притула, журналіст: ПРОТИ ДОНЕЦЬКОГО ЛОМУ НЕМАЄ ПРИЙОМУ? - У цій ситуації проти лому немає прийому у Грача. Насправді, опонентами Грача є не Симоненко і ЦК, а донецька команда. Потрібно пам`ятати, що Симоненко – колишній другий секретар донецького обкому Компартії, тобто вихідець з Донецька. Зараз Компартія стає не просто партнером Партії регіонів, а сателітом. Мабуть, нинішню ситуацію потрібно розцінювати як зачистку, з одного боку, опонентів продонецького курсу Компартії України і, з іншого боку, зачистку одного з кримських політиків, який володіє певним впливом. Ослаблення Куніцина, Міримського, арешт Гриценка і розпуск кримського рескому Компартії можна розглядати як елементи одного ланцюга в посиленні впливу умовно донецької групи в Криму. Це – нові люди, які дуже жорстко взялися за Крим і дуже успішно будують вертикаль влади в Криму. Це – така «жорстка інтеграція» Криму до України, яку запропонувала команда Джарти.

Спроби піднімати народ, боротися – можливі, але закінчиться це ослабленням Компартії, створенням, можливо, ще якоїсь парторганізації, переродженням електорату.

Спроби навряд чи приречені на успіх, оскільки останнє слово буде за владою – за Міністерством юстиції і його регіональним відділенням.

У Криму державна друкарня за листом з ЦК Компартії припинила випуск газети, що знаходиться під контролем Леоніда Грача, хоча ЦК до газети, до засновників ніякого відношення не має. Точно також діятиме і Мінюст.

Віра Стриж