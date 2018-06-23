Дмитро Андрієвський: Існує чотири дати виборів у Києві

Чиї інтереси захищає прийнятий столичний бюджет? Наскільки економічно-обґрунтоване чергове зростання комунальних тарифів у Києві? Коли чекати виборів у столиці ? З цими питаннями УНІАН звернувся до депутата Київради Дмитра Андрієвського.

Пане Дмитре, голова КМДА Олександр Попов запевняє, що прийнятий столичний бюджет забезпечить розвиток Києва. Водночас в опозиції заявляють, що такий бюджет призведе до зубожіння киян і наголошують, що влада не передбачила кошти на соціальні програми та надбавки працівникам соціальної сфери. Ви задоволені бюджетом Києва-2011?

Важко бути задоволеним будь-яким бюджетом. Завжди хотілося б, щоб грошей було більше. Але головна ознака бюджету Києва на 2011 рік – його реальність. Затверджений на рівні майже 17 мільярдів – це, фактично, той бюджет, який був виконаний у минулому, 2010, році.

Кошторис реальний, але досить напружений, є джерела доходів, по яких треба дуже серйозно попрацювати, щоб ці гроші отримати.

Наприклад?

У першу чергу це гроші від продажу землі і використання майна громади.

З податками на доходи фізосіб ситуація цікава – заплановано трохи менше 14 мільярдів гривень, з яких планується, що половина – 6 мільярдів 700 мільйонів піде до центрального бюджету, а половина залишиться у бюджеті міському. Так ось у мене є сумніви, що 14 мільярдів вдасться зібрати з доходів фізосіб. У Києві ніколи не збирали більше, ніж 10 мільярдів за цією статтею.

У своєму свіжому інтерв’ю Попов щодо прибуткового податку сказав, що його такі вилучення у держбюджет не хвилюють, бо так Київ навіть перестраховується і розподіляє відповідальність із Кабміном...

Проблема не в тому, на кого перекласти відповідальність за недовиконання бюджету. Якщо кошторис свідомо будується на нереальній основі, страждатимуть кияни. Невиконання бюджету це не абстрактна опція, це значить, що якась школа не буде побудована, до лікарні не дійдуть ліки, пенсіонерам відмінять пільги або будуть підвищувати тарифи… За такого сценарію, повірте, киян не втішить думка, що в їхніх негараздах винен лише Попов, Попов з Черновецьким, або ще й Азаров з урядом.

Тому дуже важливо формувати реальні бюджети, на реальній базі доходів – це, якщо хочете, найкраща страховка.

На найближчу сесію вже заплановані перші коригування бюджету – щоб забезпечити пенсіонерам пільговий проїзд у метро...

Це правильно і я буду голосувати за це. Більше того, я запропоную коригування бюджету і для того, щоб віднайти гроші на поновлення муніципальних надбавок лікарям і вчителям. Київські лікарі і вчителі звикли до такої підтримки, у столиці найдорожчі оренда житла, продукти харчування, проїзд у транспорті. За новим бюджетом директор школи отримує тепер майже на 50% меншу заробітну плату, 20% надбавки не отримує завуч і вчитель, а ціни галопують.

Я виступав на сесії Київради і пропонував в обов’язковому порядку врахувати ці суми при корегуванні бюджету по наслідках виконання бюджету за три місці. Київрада це підтримала. Тож будемо до цього повертатися. Це наш обов’язок.

Чи є якісь позитивні речі в бюджеті на 2011 рік?

Майже на 355 мільйонів збільшено фінансування освіти, охорони здоров’я – на 430 мільйонів. На 40 мільйонів гривень більше отримала і столична культура. Соцзахист збільшений майже на 580 мільйонів. Вважаю перспективними програми “70 на 30” і “50 на 50”, завдяки яким кияни будуть отримувати доступне житло. 1700 квартир за принципом “50 на 50” заплановано побудувати. Як воно буде виконуватися? Якщо виконають бюджет, відповідно, виконають і програму.

З 1 лютого у Києві вдвічі зросте квартплата, опалення – на 30%, водопостачання – на 20%. Лідер фракції БЮТ у Київраді Тетяна Меліхова назвала такий крок столичної влади фінансовими репресіями і навела приклад Львова, де тариф на опалення та воду підвищено на 10%, а киянам доведеться платити майже не 30% більше. Ви вважаєте вмотивованим таке підвищення тарифів у столиці?

Я категорично проти будь-якого огульного збільшення комунальних тарифів. Виходжу з того, що на сьогодні якість надання житлово-комунальних послуг у місті не відповідає навіть тій ціні, яку кияни сплачують. Тим більше, сплачують регулярно і дисципліновано. За деякі місяці оплата складає більше 100%.

Збільшення плати за тепло більше, ніж на 30% – це питання до органів державної влади, адже ці тарифи збільшує НКРЕ. А підвищення квартплати, обслуговування прибудинкових територій – це розпорядження КМДА.

Моє бачення – на сьогодні це необґрунтовано. Якість послуг не відповідає ціні – подивіться на наші подвір’я, під’їзди.

Треба йти шляхом створення ОСББ, надавати їм підтримку, в тому числі фінансову за рахунок центрального і міського бюджетів, є відповідні програми. І тільки після покращення якості послуг, можливо, варто вести розмову про тарифи.

На початку розмови Ви висловили сумніви, що столична влада отримає заплановані гроші від продажу землі. А чи є що в Києві розпродавати, після того як в цій сфері дуже добре “потрудилася” команда Черновецького?

Йдеться не тільки про продаж землі, а і про плату за землю. На сьогодні за тисячі гектарів землі сплачуються копійки – за ті ж самі Хотівські землі, які були скандально відведені, місто не отримує адекватної орендної плати.

Заплановані доходи до бюджету від цих операцій з землею збільшуються у порівнянні з показниками минулого року майже на півтора мільярди. Якщо у минулому році було заплановано майже 2,6 мільярди плати за землю, а отримано трошки більше, ніж 1,8 мільярда, то на цей рік заплановано більше 2,9 мільярдів гривень. Надходження від продажу землі у минулому році склали 421 мільйон при плані більше мільярда; на цей же рік поставлено завдання отримати по цій статті 800 мільйонів. Тож міський адміністрації треба буде дуже серйозно попрацювати.

Київська влада заявила, що візьме більше мільярда гривень кредиту на розвиток столичного метро. Чим будемо розраховуватися? Адже кожного року Київ обростає новими кредитами, а відсотки по старих зростають...

Відсотки зменшуються. Реструктуризація відбувається вже на більш ринкових умовах. Ми сьогодні не бачимо у місті кредитів під 40%, які той самий метрополітен раніше брав кредити у Альфа-Банку. Але і тут є певне пересмикування. То були не відсотки по кредитах, а пролонгація, кредит не обслуговувався і фактично були штрафні санкції. Сьогодні ці питання залагоджені і кредити більш реальні.

Життя в кредит – небезпечна ситуація. На сьогодні майже мільярд гривень ми витрачаємо на різного роду сплату відсотків.

Чим віддавати? Велике питання. Впевнений, на сьогодні без допомоги держави розрахуватися з боргами Києву буде дуже важко. Це стосується і зовнішніх боргів, які найближчим часом треба реструктурувати (майже 200 мільйонів доларів), і внутрішніх запозичень.

Дуже проблемними для міста були кредити, які бралися на погашення різниці у тарифах. Майже три мільярди гривень було прокредитовано і сплачено за розрахунки по газу.

У цьому році одним з завдань КМДА було приведення до відповідності сплати по відсотках, які є, до спроможності бюджету, реструктурування таких боргів. Бо фінансовий стан міста на сьогодні дуже небезпечний.

Велике значення буде мати виконання бюджету-2011.

Після виключення з фракції Блоку Кличка з якою політсилою Ви себе асоціюєте і наскільки глибоко готові інтегруватися?

Асоціюю себе з киянами. Вся моя робота як депутата Київради завжди була у відстоюванні інтересів громади. Хотів би нагадати про неодноразові мої звернення щодо діяльності команди Черновецького і тих зловживань, які сьогодні розслідуються правоохоронними органами. І в цьому бюджеті, і в програмі соціально-економічного розвитку те, що стосується підтримки територіальної громади, соціального захисту конкретних об’єктів по будівництву шкіл, дитсадків – мої пропозиції враховані.

У стінах Київради повинно бути якомога менше політики. Це в першу чергу господарський орган. Добре, що ми повертаємося до мажоритарної системи виборів, хоча б за пропорції 50 на 50. Думаю, в подальшому нам взагалі треба мати чисту мажоритарну систему на місцевому рівні.

Тоді виборець знатиме свого депутата в обличчя, а депутат – працюватиме на виборчому окрузі системно, а не за місяць до голосування.

Мене на моєму окрузі знають добре. Я роками співпрацюю з громадою. Допомагаю зробити ремонт у дитсадку, школі, побудувати майданчики, веду прийом у громадській приймальні. От післязавтра будемо знов надавати матеріальну допомогу.

Щодо мого виключення – комісія з питань регламенту дійшла висновку, що це рішення відбулося з порушенням закону. Я до цього повертатися не збираюся, але це ознака того, що переважала виключно політична складова. До мене, як до депутата, як до людини, яка працює з киянами, питань не було. Питання були на політичному ґрунті. Мене виключили за мою позицію, яку я обстоював багато років, – що райради у Києві треба скасувати як пережиток минулого. Врешті-решт вся фракція Кличка згодом за це і проголосувала, кардинально змінивши свою позицію за якусь годину.

Які у вас зараз стосунки з Віталієм Кличком? І чи знали Ви наперед, що готується Ваше виключення чи дізналися вже постфактум?

Постфактум. Стосунки, як і були, тільки не співпрацюємо у політичній площині.

Блок Кличка втрачає “бійців”. Після Вашого виключення вийшло ще двоє депутатів. Чому від Кличка тікають люди і яке Ви бачите майбутнє цієї політичної сили?

Я впевнений, що депутати у Київраду мають обиратися за мажоритарною системою. Депутат йде до виборців. Бере на себе зобов’язання, їх виконує – територіальна громада його підтримує. Якщо не виконує – треба, щоб громада мала важелі, аби такого депутата відкликати. Партійна система в наших умовах себе дискредитувала.

Коли будуть вибори в Києві? Експерти ламають списи, але здебільшого сходяться, що у 2012 році...

Жодної легітимної дати виборів в Києві, через яку б не прийшлося сперечатися та шукати політичного консенсусу, на жаль, немає. За чинним законодавством, вибори міського голови мають пройти у травні 2012, вибори депутатів Київради – у травні 2013, а згодом Київ, як і вся країна, має піти на чергові місцеві вибори у жовтні 2014 року, бо законом про місцеві вибори чітко встановлюється проведення виборів одночасно по всій країні. А після голосувань у Раді поправок до Конституції місцеві вибори будуть перенесені на 2015 рік. Ось вам чотири дати, і, головне, вони всі в правовій площині.

У цих постійних виборах ніхто не зацікавлений, так само не зацікавлені і в тому, щоб Київ і Тернопільська облрада обиралися не в унісон з усією державою.

Серйозна дискусія попереду. Але обов’язково треба депутатів Київради і Київського міського голову обрати разом.

Ви вважаєте законним призначення Попова на посаду КМДА? Деякі експерти наполягають, що він не обирався киянами, тому його призначення суперечить Конституції і рішенню КС.

Рішення КС стосувалося закону, який був змінений і проголосований ВР. Попов сьогодні займає свою посаду легітимно. Я прибічник того, щоб голова КМДА і міський голова – це була одна особа. Обрана киянами людина, яка має довіру президента і він призначає його головою КМДА. Це справжня модель місцевого самоврядування, яка закладена в законодавстві. Сьогодні ми маємо перехідну модель, інтересів змінювати владу Президент і його команда не мають. У них сьогодні повністю під контролем і міські ресурси, і міська адміністрація і, фактично, Київрада.

Хіба не є ця монополія влади загрозливою?

Будь-яка монополія загрозлива. Але якщо ми будемо казати про менше зло у порівнянні з Черновецьким, модель прийнятна. Якщо ми кажемо про розвиток місцевого самоврядування у Києві, звичайно, це тенденція дуже небезпечна.

Чи є достойний кандидат від опозиції, який би створив конкуренцію Попову?

Кияни, двічі помилившись з Черновецьким, будуть ретельніше обирати собі голову.

Я б не казав про протистояння якогось лідера Попову. Конкурувати мають програми розвитку міста Києва. Я знаю, що на сьогодні кращі світові і вітчизняні експерти залучені для того, щоб створити програму розвитку міста Києва. Якщо вона буде створена і затверджена – буде нагода обрати Попова. Якщо не буде створена, буде провалений бюджет, то як би влада його не підтримувала – автоматичного обрання не вийде.

Чи відомі Вам сьогоднішні електоральні настрої киян?

Я не є соціологом, але у мене є інформація, що рейтинг Попова зростає. Серйозною підтримкою користується Віталій Кличко. Я кажу зараз саме про особистість, а не про політичну силу.

Кияни – достатньо специфічна громада, яка сама собі призначає відповідного лідера і його певний час підтримує. Традиційно підтримкою користується Юлія Тимошенко.

Чому не прибирають Черновецького з посади мера? Які функції він виконує, окрім підписування необхідних паперів?

Я прибічник того, щоб Черновецького прибрати якомога скоріше, і дуже уважно подивитися на ті злочини, які творив він і його команда, і призначити нові вибори. Але політдоцільність каже: на сьогодні влада не зацікавлена у проведенні таких виборів, бо вони не впевнені, що переможуть, тому працюватимуть на подальшу перспективу.

Коли Ви його востаннє бачили у стінах Київради? Чи справді документи на підпис йому возять за кордон?

У жовтні бачив в Київраді востаннє. Наскільки мені відомо, він дійсно за кордоном, і у нього є певні проблеми, в тому числі, і з правоохоронними органами.

Розмовляла Анна Ященко