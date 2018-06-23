Конституційне голосування: Янукович наблизився до французького алфавіту?

«ЇЇ ТАМ БУТИ НЕ ПОВИННО» Одному з авторів розповіли історію, яка дуже схожа на правду. Кілька місяців тому до «Лідера» прийшла група найбільш наближених товаришів і запитала: «Папа! Так коли будуть парламентські вибори? Весною 2011 року чи осінню 2012-го? Питання, як то кажуть, не рядове, кореша цікавляться, питання вирішувати треба».

Відповідь, якщо опустити експресивну лексику, нібито зводилася до того, що щодо термінів йому по барабану. Головне одне: «Вона» туди не пройде!» «Її» там бути не повинно. І крапка. Рік і місяць виборів значення не мають.

ВР якраз і прийняла зміни до Конституції, які визначили, коли ми одержимо новий парламент, а також нового (?) президента і нові органи місцевої влади.

Для цього був споруджений якийсь гібрид двох Конституцій. Згідно новому закону, всі органи влади обиратимуться на п`ять років, як це було в Конституції 2004 року, а не на чотири, як це було написано до сьогодні в Конституції 1996 року, яку восени Конституційний суд реанімував своїм рішенням.

Коли КС відновив дію редакції Основного Закону 1996 року, відразу почалися дискусії політиків і юристів про дату наступних парламентських виборів. Більшість юристів сходилася на думці, що раз вже, хоч і неконституційним чином, повернули Конституцію 1996 року, то хай депутати і обираються за цим Основним Законом. Навесні 2011 року.

Нагадаємо, що за Конституцією 1996 року Верховна Рада обиралася на чотири роки, з фіксованою датою чергових виборів. Сьогодні президентові дісталося все краще з Конституції 1996 року, а парламенту – «найсмачніше» в Конституції-2004. Тобто – п`ятирічний термін повноважень.

ГОЛОВНЕ – НАКАЗ «САМОГО» У ЗМІ писали про конфлікт двох президентських груп, пов`язаний з термінами виборів. Група Фірташа – Льовочкіна нібито переконувала гаранта, що вибори потрібно проводити весною 2011 року. А група Клюєва – Ахметова вважала, що потрібно переносити на осінь 2012 року. При цьому перші доводили, що поки Партія регіонів зберігає залишки популярності, вона все одно повторить свій результат, досягнутий на минулих виборах (з цією думкою згодні і політтехнологи, з якими нам доводилося спілкуватися). Плюс до того до парламенту зайде якась кількість людей і від групи Фірташа.

А ось «ахметовським» не хотілося міняти парламентський розклад і – до певного часу – уряд. І дуже хотілося продемонструвати, що парламент ними контролюється, а партійна дисципліна міцна як ніколи.

Але в певний момент «фірташевським» довелося припинити дискусію. Стало зрозуміло, що наказ «самого» щодо відсутності «Її» до весни 2011-го не виконати. Технічно неможливо. Не встигнуть «повісити» умовну судимість, яка закриє їй можливість балотуватися. Поки Апеляція-касація-вищий адміністративний, «Вона» вже клеймитиме «Лідера» з парламентської трибуни найостаннішими словами. Потім надто багато клопоту недоторканність знімати.

А за півтора року всі питання в судах можна легко «порішати» (благо, контролюються владою на 150%) і установку «Лідера» виконати.

ПОЄДНАТИ ПРИЄМНЕ З КОРИСНИМ Тому і посунули парламентські вибори, заодно поманивши депутатів бонусом у вигляді зайвих півтора року повноважень. Перед спокусою не встояли всі без винятку члени правлячої більшості, а також сім бютівців (негайно вигнаних з фракції БЮТ-Б) і 41 член НУ-НС (а ці самі здатні вигнати пробютівську меншість у фракції).

Адже ніяких гарантій потрапляння у ВР на весняних виборах депутати не мали. Спробуйте «встромитись» на прохідне місце у список. Це такий бойовик, що крутіше «Термінатора-2»! «Мажоритарки» опозиціонерам, схоже, не світять.

А тут і «самому» особистий бонус (перенесення президентських виборів з жовтня 2014 року на березень 2015-го), і депутатам місцевих рад і мерам намічається зайвий рік. Всім добре, окрім Юлії Володимирівни, яка в березні 2011 року гарантовано потрапляла до парламенту. А зараз – велике питання.

Схоже, організатори конституційного голосування чи то не були упевнені в результаті, чи то «шифрувалися». В усякому разі, на 9.30 вчорашнього ранку законопроекту у порядку денному не було. Періодично в кулуари парламенту виходили «регіонали», які говорили, що згаданий законопроект проголосують у четвер. Потім показувалися інші «регіонали», які заявляли, що «зміни вноситимуться сьогодні ж до шістнадцяти годин», на вечірньому засіданні сесії.

А потім закон поставили і проголосували ще на ранковому засіданні. І практично без обговорення. Обговорюють його тепер експерти. Вельми строго, треба сказати.

Олександр Барабаш, голова Асоціації народних депутатів України: ПРАВОВА ЛОГІКА ТУТ НЕ ОБГОВОРЮЄТЬСЯ Те, що відбулося, відноситься до галузі моралі, етики, а не чистого права. А дефіцит моралі зараз набагато гостріший, ніж фінансовий. Термін повноважень не вперше міняється. У 2004 році таку процедуру вже проробляли. І правова логіка тут не обговорюється. А ось те, що зміни прийняті в період, коли повинні проводитися вибори, то це зовсім непривабливо. Ну, добре б це проводилося за два роки до закінчення повноважень Верховної Ради і встановлювалося для парламенту наступного скликання. А так це дуже і дуже некоректно. З точки зору права, КС не знайшов порушення в продовженні повноважень. Але такі голосування не роблять честі парламенту. Нагадаю, що в 1993 році, наше друге скликання було єдиним, хто укоротив собі термін перебування у владі.

Віктор Мусіяка, один з авторів Конституції 1996 року: КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ДІЄ АНТИКОНСТИТУЦІЙНО

Я був би не проти, якби депутати по п`ять років сиділи у іншому місці, а не в парламенті. Якщо Конституція 1996 року відновлена, то повинні діяти всі її положення. А то вирвали із контексту редакції Конституції-2004 свій термін повноважень в 5 років, проголосували і радіють. При чому тут ваші п`ять років повноважень, якщо ті положення, які давали вам п`ять років, визнані неконституційними? Ви повинні діяти згідно редакції, яка встановлена, – все. А вони побігли собі скоріше встановлювати терміни. Конституційний суд діє антиконституційно. Судді діяли антиконституційно, відновлюючи редакцію 1996 року. А зараз КС на потребу людей з парламенту і оточення президента вимушений далі порушувати Конституцію 1996 року. Мало того, що він переступив через редакцію Основного Закону 2004 року, він тепер порушив первинну редакцію Конституції 1996 року, коли визнав можливість продовження повноважень терміну парламенту. Зараз говорити про конституційність або неконституційність рішення дуже складно, тому що після ухвалення рішень судом правова легітимність всіх рішень ставиться під сумнів. У країні діють інтереси, а не право.

Віктор Небоженко, політолог:

У 2012 РОЦІ СИТУАЦІЯ ДЛЯ ДЕПУТАТІВ БУДЕ ЩЕ ГІРША

Голосування ВР – це страх втратити свої місця. Йде сильна деградація парламенту.

У 2012 році ситуація буде ще гіршою для депутатів.

Триста людей розірвали договір з населенням, якому вони не обіцяли те, що роблять. Це нова тактика Партії регіонів і адміністративної вертикалі – прикривати страхами Януковича перед Тимошенко свої власні дрібні інтереси. Янукович не зрозумів, що всі люди думатимуть: це він боїться, що Тимошенко з`явиться в парламенті. А тут парламентарії вирішили продовжити собі існування: зарплата п`ятнадцять тисяч гривень, відповідальності ніякої, робити нічого не треба. Ну і проголосували. Це ще не означає остаточного рішення. Допускаю, що завтра Януковичу хтось пояснить, що вибори не можна було відкладати і КС відмінить це рішення.

Олексій Гарань, політолог: ВЛАДА РОБИТЬ ВСЕ, ЩОБ НЕ РИЗИКУВАТИ СОБОЮ Загальний настрій влади – не ризикувати. Влада сконцентрована. Є підтримка в парламенті. Навіщо переобрання під час підвищення тарифів, пенсійної реформи? Цей рік потрібний владі, щоб не ризикувати. До того ж до цієї калькуляції увійшов чинник Тимошенко. Логіка влади: хай вона буде подовше поза парламентом, а там розкрутять проти неї справу, посадимо – не посадимо, але до виборів дискредитуємо. Це теж частина плану.

ЯНУКОВИЧ НАБЛИЗИВСЯ ДО ФРАНЦУЗЬКОГО АЛФАВІТУ? У 2003 році на празькому саміті НАТО гостей розсадили за французьким алфавітом. Тоді ЗМІ писали, що це розсадження організатори зробили, щоб Леонід Кучма після всіх кольчужних скандалів не опинився поряд з Бушем. Так виходило у разі розсадження за англійським алфавітом (Ukraine і United States йдуть поряд). Це був вишуканий ляпас. До України тоді обернулися якщо не спиною, то вже боком точно. Створюється враження, що сьогодні влада ще на крок наблизилася до французького алфавіту.

То ми відмовляємося від участі в нобелівській церемонії, то з футболом сплохували, то Тимошенко до Брюсселя не пускаємо, то відміняємо Конституцію, то вносимо до нової-старої шматок скасованої. Всього лише за рік до виборів. Маємо купу різких заяв із Заходу і першого політбіженця.

У що обійдеться додатковий рік повноважень президента і парламенту українському суспільству? А вірогідне «відсікання» від парламентських виборів лідера найбільшої опозиційної сили?

Подивимося.

Микола Писарчук, Олена Мигачова