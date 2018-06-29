Віхи тижня: Тимошенко обізвала депутатів, Симоненко дискваліфікувався, Янукович знайшов коріння
Парламентарії, не приховуючи позитивних емоцій, продовжили свої повноваження до осені 2012 року... Генпрокуратура так і не відпустила лідера «Батьківщини» до Європи...
Старт весняної парламентської сесії виявився вражаючим. 310 народних обранців (нагадаю, що нинішньому скликанню Верховної Ради українці дали путівку в життя восени 2007-го, проголосувавши за закриті списки партій і блоків) з легкою душею проголосували за пролонгацію своїх повноважень. Спочатку з напутнім словом виступив Віктор Янукович, пообіцявши парламентаріям можливість голосувати за доленосні рішення. Схвильований такою перспективою спікер парламенту Володимир Литвин назвав критику «рабською звичкою», але потім взяв свої слова назад – досвідчений апаратник зрозумів, що в нинішній ситуації когось критикувати доведеться.
|Володимир Ар’єв
Здавалося б, президентові і уряду саме час вносити непопулярні реформи і вимагати їх підтримки, спекулюючи на залишках депутатської совісті. Але ні Віктор Янукович, ні члени Кабміну нічим подібним парламентську більшість не спантеличили, і законодавці помітно нудьгували. Хіба що звільнили 9 депутатів-сумісників, позбавивши, наприклад, главу «Укроборонекспорту» Дмитра Саламатіна можливості легітимно розім`ятися в сесійному залі Верховної Ради. Ситуацію чуйно, по-ленінськи, відчув лідер комуністів Петро Симоненко, який назвав свою партію єдино опозиційною і пообіцяв не підтримувати пропоновані владою реформи. Петро Миколайович останнім часом полюбив подібні дешеві демарші, що свідчить про його політичну дискваліфікацію.
|Юлія Тимошенко
Тимошенко ж дала другу (мабуть, контрольну) підписку про невиїзд. Ще неприємний для неї факт – Юлія Володимирівна замість продукування власних інформаційних приводів підхоплює чужі, а це не сприяє ефективній комунікації з виборцями. Назвати парламентських більшовиків «шматками м`яса», звичайно, можна, але інших парламентаріїв в країні ще майже два роки не з`явиться. Та і можливостей не допустити мирової угоди між компанією Vanco Prikerchenska і новою владою у Тимошенко небагато.
Віктор Янукович дещо запізніло вирішив дружити з Польщею, столицю якої відвідав з державним візитом. Йому передували одкровення в інтерв`ю тамтешній пресі – Віктор Федорович розповів про своє польське коріння. Але навіть такий відвертий реверанс не зміг згладити подив польського істеблішменту з приводу того, що можливість відвідати столицю держави, що стабільно є стратегічним партнером України, її президент знайшов в кінці першого року своєї каденції. Програма візиту була виконана повністю, але особливого потепління двостороннім відносинам не принесла.
|Віктор Янукович і Броніслав Коморовський
Євген Магда