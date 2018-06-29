Віхи тижня: Тимошенко обізвала депутатів, Симоненко дискваліфікувався, Янукович знайшов коріння

Старт весняної парламентської сесії виявився вражаючим. 310 народних обранців (нагадаю, що нинішньому скликанню Верховної Ради українці дали путівку в життя восени 2007-го, проголосувавши за закриті списки партій і блоків) з легкою душею проголосували за пролонгацію своїх повноважень. Спочатку з напутнім словом виступив Віктор Янукович, пообіцявши парламентаріям можливість голосувати за доленосні рішення. Схвильований такою перспективою спікер парламенту Володимир Литвин назвав критику «рабською звичкою», але потім взяв свої слова назад – досвідчений апаратник зрозумів, що в нинішній ситуації когось критикувати доведеться.

Після словесної канонади головного політичного калібру і нехитрих арифметичних вправ завершення процедури внесення змін до Конституції в частині встановлення дати парламентських і президентських виборів винесли на голосування. При цьому списи не ламалися і чуби не тріщали. Політики не зуміли нічого протиставити торжеству колективного інстинкту самозбереження законодавців. Результат, як люблять говорити футбольні коментатори, був на табло. Звичайно, ложкою дьогтю стала заява нунсівця Володимира Ар`єва, що почав з`ясовувати, як він міг проголосувати «за» з літака, що летів над Атлантикою, але у Верховній Раді траплялися ще і не такі чудеса. Фракція БЮТ-«Батькивщина» із звичною холоднокровністю вигнала сімох колишніх соратників,які визнали, що їх мета – 2012, зате в НУ-НС репресій не було – більшість членів блякло-помаранчевої фракції підтримали конституційні зміни.

Здавалося б, президентові і уряду саме час вносити непопулярні реформи і вимагати їх підтримки, спекулюючи на залишках депутатської совісті. Але ні Віктор Янукович, ні члени Кабміну нічим подібним парламентську більшість не спантеличили, і законодавці помітно нудьгували. Хіба що звільнили 9 депутатів-сумісників, позбавивши, наприклад, главу «Укроборонекспорту» Дмитра Саламатіна можливості легітимно розім`ятися в сесійному залі Верховної Ради. Ситуацію чуйно, по-ленінськи, відчув лідер комуністів Петро Симоненко, який назвав свою партію єдино опозиційною і пообіцяв не підтримувати пропоновані владою реформи. Петро Миколайович останнім часом полюбив подібні дешеві демарші, що свідчить про його політичну дискваліфікацію.

Навіть Юлія Тимошенко бореться проти проведення парламентських виборів в 2012-му з якоюсь приреченістю, не наважуючись робити різкі рухи. Минулого тижня Генеральна прокуратура так і не відпустила лідера «Батьківщини» до Європи, щоб звірити годинник з вождями Європейської народної партії. Герольдом української опозиції в Старому Світі став Григорій Немиря.

Тимошенко ж дала другу (мабуть, контрольну) підписку про невиїзд. Ще неприємний для неї факт – Юлія Володимирівна замість продукування власних інформаційних приводів підхоплює чужі, а це не сприяє ефективній комунікації з виборцями. Назвати парламентських більшовиків «шматками м`яса», звичайно, можна, але інших парламентаріїв в країні ще майже два роки не з`явиться. Та і можливостей не допустити мирової угоди між компанією Vanco Prikerchenska і новою владою у Тимошенко небагато.

Віктор Янукович дещо запізніло вирішив дружити з Польщею, столицю якої відвідав з державним візитом. Йому передували одкровення в інтерв`ю тамтешній пресі – Віктор Федорович розповів про своє польське коріння. Але навіть такий відвертий реверанс не зміг згладити подив польського істеблішменту з приводу того, що можливість відвідати столицю держави, що стабільно є стратегічним партнером України, її президент знайшов в кінці першого року своєї каденції. Програма візиту була виконана повністю, але особливого потепління двостороннім відносинам не принесла.

Хіба що зітхнули з полегшенням футбольні уболівальники, адже Віктор Янукович запевнив, що проведення Євро-2012 в України ніхто не відбере, а конфлікт у вітчизняній Федерації футболу заморожений. Окрім цього глава держави розповів польським політикам і бізнесменам, що ЄС одержує односторонню інформацію про події в Україні, а заяви про політичні переслідування опозиції – це спроби корупціонерів втекти від відповідальності. Дозволив собі заочно не погодитися з Віктором Федоровичем президент Європарламенту Єжи Бузек, якмй відзначив, що "Україна була кращим студентом... у регіоні два роки тому. Тепер це не так". "Я стурбований погіршенням ситуації у галузі свободи слова і свободи ЗМІ", - сказав Президент Європарламенту. Новим фаворитом Євросоюзу, схоже, стає Молдова. Дуже вже її хвалив Бузек. Якщо так піде далі, чи не доведеться Януковичу шукати молдавські відгалуження на своєму генеалогічному дереві?

Євген Магда