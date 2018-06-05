Віхи тижня. Онопенко «порішав» за зятя, у ВР утворилася мухоловка

Луценко до кінця квітня пробуде в СІЗО... Українській делегації в США заявили про вибірковість правосуддя... Винних у погромі депутатів-бютівців в ПР не виявилося...

Янукович і Феміда

Віра в «доброго Януковича» як міфологічного персонажа української політики продовжує зміцнюватися. Наприклад, не встиг голова Верховного Суду Василь Онопенко добитися довгожданої аудієнції у Віктора Федоровича, як увага правоохоронців до членів його сім`ї зменшилася, а зять, Євген Корнійчук, і зовсім вийшов з СІЗО на підписку про невиїзд. Немов вже і не скоював злочинів. Поділитися «заповітним словом», яке відкриває двері тюремних камер, Василь Васильович не поспішає. Шкода. Ці знання вельми б стали в нагоді Юрієві Луценку, якому доведеться зустрічати весну за гратами. Невгомонний Юрій Віталійович дав інтерв`ю з СІЗО, в якому назвав своє перебування там «помстою бандократії за пережитий нею страх», на що Печерський суд відреагував з показною «принциповістю».

Не можна обійти увагою публічно висловлене Януковичем нерозуміння факту перебування Юлії Тимошенко на підписці про невиїзд. Окрилена Юлія Володимирівна збирається проситися до Брюсселя, на черговий захід Європейської народної партії. Мабуть, щоб не залишати Україну, не переконавшись в лояльності соратників, лідер «Батькивщини» влаштувала навчання з захисту партійної штаб-квартири від штурму співробітниками СБУ. Всі, хто бував на Турівській, де знаходиться штаб БЮТ, розуміють, що декілька співробітників спецслужби там зробити нічого не зможуть – щоб потрапити в «серце опозиції» і що-небудь там вилучити, потрібна силова підтримка батальйону спецназу.

Мабуть, щоб Юлія Володимирівна на Заході не відчувала себе привільно, Ганна Герман передувала її майбутньому вояжу до вільної Європи тезою про «БЮТ, який брудно працює в інформаційному полі ».

Азаров і ціни

Влада, в принципі, повинна працювати чисто. Але Миколі Азарову ніяк не вдається справитися з ситуацією на ринках і в магазинах, що дискредитує заяви глави держави про сильну вертикаль влади. Схоже, легше назвати товар, який в нашій країні не дорожчає, ніж уряду приборкати зростання цін. Але «година Х» для праведного президентського гніву поки не наступила, та й іншого прем`єра, настільки позбавленого політичних амбіцій як Азаров, Янукович не знайде. До того ж уряду вдалося в переговорах з МВФ розміняти згоду останнього щодо поступового підвищення тарифів на газ на оперативне проведення пенсійної реформи. Пан Янукович навіть запевнив, що максимальна пенсія незабаром не перевищуватиме 7,5 – 8 тис. гривень. Відповідальним за пенсійне реформування в країні залишається, зрозуміло, віце-прем`єр Сергій Тігіпко, якому ще належить пережити удар по рейтингах - персональному і «Сильної України». Заразом було б непогано, щоб до відома Віктора Федоровича, підготовлюваного до інтерактивного спілкування з країною на честь роковин інавгурації, донесли, що затягування поясів громадянами виходить куди краще, якщо влада переконлива у власному самообмеженні.

Візит представницької української делегації в Сполучені Штати викликав суперечливі оцінки. Її очільник - міністр закордонних справ Костянтин Грищенко - запевняє, що його співбесідники на чолі з держсекретарем Хіларі Клінтон високо оцінили втілювані українські реформи і з нетерпінням чекають їх реального результату. Представники опозиції відзначають, що у Вашингтоні постійно піднімалася тема вибіркового правосуддя. Вже в Україні міністр закордонних справ визнав, що бачить обов`язком МЗС протидіяти спробам опозиціонерів дискредитувати нашу країну за кордоном.

Парламентські фінти

Піврічні спроби «перебіжчика номер один» нинішнього парламентського скликання Ігоря Рибакова створити власну депутатську групу минулого тижня увінчалися успіхом – в «Реформах ради майбутнього» зібралися переважно колишні бютівці, до яких прилучилися Іван Плющ і Тарас Чорновіл. Хоча «реформісти» говорять про наявність власної позиції, їх роль позначена чітко – бути молодшим партнером «регіоналів» і «мухоловкою» для потенційних перебіжчиків з опозиції.

Тим часом вирішили об`єднати свої партії Микола Катеринчук і Анатолій Гриценко, раніше помічені в переговорах з Арсенієм Яценюком. Мабуть, «справжній полковник» і «найбільш європейський» нардепи вирішили розширити коло потенційних локомотивів продовження своєї політичної кар`єри. Яценюк же в Москві висловився проти об`єднання опозиційних партій, пообіцявши домовлятися не з політиками, а з українським народом. Судячи з заяв Арсенія Петровича, він продовжує жити у форматі Конституції в редакції 2004 року, яку Конституційний суд відмінив ще восени.

Чудові речі творить реформа влади з державними чиновниками. Ціла група співробітників парламентського апарату навідріз відмовилася впізнавати в тих, хто два місяці тому бив бютівців у сесійному залі Верховної Ради, депутатів-«регіоналів». Отже опозиціонери, які отримали травми, можуть претендувати на лікарняні листи через нещасний випадок на виробництві. Нічого дивовижного в «апаратній сліпоті» немає: процес оптимізації чисельності держслужбовців продовжується, а втрачати теплу місцину ніхто не хоче.

Євген Магда