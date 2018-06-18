Віхи тижня. Стерилізована «Розмова», екс-президент за особливими дорученнями і Міллер без гальм

Діалог по накатаній

«П`ятниця з Віктором Януковичем» – можливо, такою буде назва нового телевізійного шоу. Принаймні, перший млинець, продемонстрований в ефірі шести загальнонаціональних телеканалів, виявився легкотравним. Президент витримав 4-годинний марафон і уникнув зазвичай властивих йому обмовок. Серед резонансних заяв глави держави – обіцянка довести розмір мінімальної пенсії до 1320 гривень до кінця року (до цього на засіданні Комітету з економічних реформ звучала цифра 1380 гривень середньої пенсії), можливий перехід до мажоритарної системи формування парламенту і заклик вивчати українську мову, оскільки шансів зробити російською другою державною сьогодні немає. Глава держави встиг звинуватити журналістів в показі замовлених сюжетів проти влади і запевнив, що не збирається тиснути на ЗМІ. Найкращою ілюстрацією до цих слів стали кислі фізіономії «акул пера», які сиділи в студії. Справедливості заради зазначимо, що примусовий перегляд «Розмови з країною» організовано не було, а всі охочі могли дізнатися і про альтернативні підсумки першого року президентства Януковича. Якщо врахувати, що Віктор Федорович пообіцяв продовжити практику президентських телезвітів, то в майбутньому нас ще можуть чекати новації. Юлія Тимошенко, наприклад, назвала президентський виступ «фонограмою», запевнивши, що у неї немає запитань до Януковича. Зате до цих політиків, та всіх інших, є запитання в українського народу: рейтинги всіх політичних сил грунтовно просіли.

Наперед відреагував на президентську ініціативу про запуск із 2012 року ринку землі Володимир Литвин. Спікер, відмінною рисою поведінки якого стало вміння передбачати бажання глави держави, готовий підтримати продаж земель сільгосппризначення за умови проведення її попередньої інвентаризації. Володимир Михайлович прагне зберегти політичне лице, при цьому одержуючи зворотний ефект. Навіть дивно, що спікер ризикнув заявити: через всеукраїнський референдум можна прийняти практично будь-який текст Конституції.

Кравчук при ділі

З Литвином важко не погодитися, адже минулого тижня стало відомо, що фактичним куратором Конституційної Асамблеї стане Леонід Кравчук. Він очолив науково-експертну групу, яка закладе фундамент для роботи Асамблеї, не втративши можливості словесно поцілувати Януковича. До речі, заяви й оцінки першого президента, збудовані в хронологічному порядку, можуть служити ефектною ілюстрацією політичної гнучкості. Відчувається, що Леонід Макарович вчився коливатися разом з лінією єдиної на той момент в країні партії, і навиків не втратив. Навіщо колишнього депутата від СДПУ(о), VIP-агітатора-2004 за Януковича і довірену особу Тимошенко в 2010-му знову оселили на Банковій? Певно, президентська команда вирішила таки зайнятися Основним Законом, благо законодавство визначає тільки процедуру внесення змін до діючої Конституції, а з алгоритмом ухвалення нової редакції можна поекспериментувати.

Янукович же в день своєї інавгурації зібрав на Банковій усіх своїх попередників, включаючи Віктора Ющенка. Подібне в новітній історії країни трапилося, мабуть, уперше, хоча обидва Леонід і два Віктори давно знайомі один з одним. Про подробиці президентських посиденьок не повідомляється, але іміджева картинка вийшла непоганою. Правда, учасники зустрічі і без того не поспішають критикувати діючого президента.

Міллер без гальм

Зате російські друзі привітали Віктора Федоровича без особливого пієтету. Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що російська енергетична монополія формулу газу для України переглядати не збирається. На здешевлення «блакитного золота» наша країна може розраховувати виключно у разі злиття «Газпрому» і «Нафтогазу України». Вельми показова заява, особливо якщо врахувати, що і внутрішні ціни на газ в Росії постійно ростуть. Дивує й інше – минуло вже два місяці, а Віктор Янукович жодного разу не зустрівся з Дмитром Медведєвим. На тлі торішніх візитів, автопробігів і переговорів така пауза в офіційному спілкуванні виглядає дуже показовою.

Задушевний Альянс

Зате вперше відвідав Київ у якості генерального секретаря НАТО Андерс Фог Расмуссен. Він успішно робив хорошу міну при поганій грі, заявивши про повагу до вибору Україною позаблокового статусу і запевнивши, що політична ситуація не впливає на двосторонні відносини. Фог Расмуссен запропонував направити українських інструкторів до Афганістану, охопленого громадянською війною, і не виключив участі України в загальноєвропейській системі ПРО. Встигнувши поговорити зі всіма лідерами країни, генсек Альянсу ухилився від відповіді на запитання про те, як НАТО реагуватиме на події в Лівії.

Тандем по-київськи

Двовладдя в Києві тим часом починається виявлятися все сильніше. Глава КМДА Олександр Попов пообіцяв залучити мільярд доларів для модернізації житлово-комунального господарства і повернути міській общині 160 гектарів незаконно відчуженої землі. Мер столиці Леонід Черновецький вперше за багато місяців провів засідання Київради, заздалегідь спробувавши порозумітися з «Ударом Віталія Кличка». Обидва київські керівники все більше нагадують сімейну пару, що вже оформила розлучення, але поки не роз`їхалася зі спільного житла. Ось тільки киян ця «Санта-Барбара на Хрещатику» не тішить.

Євген Магда